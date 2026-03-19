Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

Székelyhon 2026. március 19., 08:502026. március 19., 08:50

A vita felfüggesztését Miklós Zoltán RMDSZ-es szenátor javasolta. Kezdeményezését a testület 37 tagja támogatta, öten ellenezték, nyolcan tartózkodtak. Az eredeti tervek szerint a szakbizottságoknak 13 óráig el kellett volna készíteniük a jelentéseket a költségvetési, illetve a társadalombiztosítási költségvetésről, hogy délután a parlament plénuma is elkezdhesse a vitát ezekről.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) nem enged a zsarolásnak!”

– jelentette ki az alakulat elnöke, Sorin Grindeanu, miután a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságainak szerdai ülésén a koalíciós pártoknak nem sikerült megállapodniuk a PSD szolidaritási csomagjába foglalt intézkedésekről szóló költségvetés-módosító indítványról. Hirdetés Facebook-bejegyzésében Grindeanu azt írta, alakulata „elmegy a végsőkig” a fogyatékossággal élő gyermekekért és a nyugdíjasokért. „Legyen világos! Nem engedünk a zsarolásnak! A 3,2 millió romániainak joga van a szolidaritási csomaghoz. És mi vagyunk az ő hangjuk, ennek minden kockázatával.

Ha a parlamentben ad-hoc létrejött, USR-PNL-AUR-POT alkotta új többség a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élő gyermekek feláldozásával akarja irányítani az országot, mi jó utat kívánunk nekik!”

– fogalmazott a PSD elnöke. „Behúzott fékkel működik az állam” Költségvetés nélkül behúzott fékkel működik az állam – jelentette ki Mircea Abrudean szenátusi elnök szerda este, miután felfüggesztették a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságainak ülését a PSD szolidaritási csomagjába foglalt intézkedésekről szóló költségvetés-módosító indítvány kapcsán kialakult patthelyzet miatt. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa egy Facebook-bejegyzésben azt írta, a politikai viták normálisak, a költségvetés elfogadásának akadályoztatása azonban nem.

Ha a parlament nem fogadja el időben a költségvetést, leállnak a beruházások, az önkormányzatok nem tudnak tervezni, és a bizonytalanság az egész gazdaságra átterjed.