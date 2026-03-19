Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.
A vita felfüggesztését Miklós Zoltán RMDSZ-es szenátor javasolta. Kezdeményezését a testület 37 tagja támogatta, öten ellenezték, nyolcan tartózkodtak.
Az eredeti tervek szerint a szakbizottságoknak 13 óráig el kellett volna készíteniük a jelentéseket a költségvetési, illetve a társadalombiztosítási költségvetésről, hogy délután a parlament plénuma is elkezdhesse a vitát ezekről.
– jelentette ki az alakulat elnöke, Sorin Grindeanu, miután a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságainak szerdai ülésén a koalíciós pártoknak nem sikerült megállapodniuk a PSD szolidaritási csomagjába foglalt intézkedésekről szóló költségvetés-módosító indítványról.
Facebook-bejegyzésében Grindeanu azt írta, alakulata „elmegy a végsőkig” a fogyatékossággal élő gyermekekért és a nyugdíjasokért.
„Legyen világos! Nem engedünk a zsarolásnak! A 3,2 millió romániainak joga van a szolidaritási csomaghoz. És mi vagyunk az ő hangjuk, ennek minden kockázatával.
– fogalmazott a PSD elnöke.
Költségvetés nélkül behúzott fékkel működik az állam – jelentette ki Mircea Abrudean szenátusi elnök szerda este, miután felfüggesztették a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságainak ülését a PSD szolidaritási csomagjába foglalt intézkedésekről szóló költségvetés-módosító indítvány kapcsán kialakult patthelyzet miatt.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa egy Facebook-bejegyzésben azt írta, a politikai viták normálisak, a költségvetés elfogadásának akadályoztatása azonban nem.
„Mindennek végül az emberek fizetik meg az árát: gyengébbek lesznek a közszolgáltatások és nem lesz kiszámíthatóság” – figyelmeztetett Abdrudean.
Hozzátette, nehéz időszakon megy át az ország, ezért most felelős döntésekre, nem politikai taktikázásra van szükség.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök a 2026-os állami költségvetés tervezetéről kíván egyeztetni csütörtökön a koalíciós pártok képviselőivel.
Pártforrások szerint a PSD-elnök meghívta a találkozóra a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét, Ilie Bolojan kormányfőt is. Az egyeztetésre 10 órától kerül sor Grindeanu parlamenti irodájában.
A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.
Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.
A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.
Elfogadta szerdán a szenátus első házként azt a törvénytervezetet, amely szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.
Ittas sofőr okozott anyagi kárral járó balesetet Csíkszeredában kedden, de Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket szűrtek ki a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.
Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.
Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.
