Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

Székelyhon

2026. március 19., 08:502026. március 19., 08:50

A vita felfüggesztését Miklós Zoltán RMDSZ-es szenátor javasolta. Kezdeményezését a testület 37 tagja támogatta, öten ellenezték, nyolcan tartózkodtak.

Az eredeti tervek szerint a szakbizottságoknak 13 óráig el kellett volna készíteniük a jelentéseket a költségvetési, illetve a társadalombiztosítási költségvetésről, hogy délután a parlament plénuma is elkezdhesse a vitát ezekről.

Idézet
A Szociáldemokrata Párt (PSD) nem enged a zsarolásnak!”

– jelentette ki az alakulat elnöke, Sorin Grindeanu, miután a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságainak szerdai ülésén a koalíciós pártoknak nem sikerült megállapodniuk a PSD szolidaritási csomagjába foglalt intézkedésekről szóló költségvetés-módosító indítványról.

Facebook-bejegyzésében Grindeanu azt írta, alakulata „elmegy a végsőkig” a fogyatékossággal élő gyermekekért és a nyugdíjasokért.

„Legyen világos! Nem engedünk a zsarolásnak! A 3,2 millió romániainak joga van a szolidaritási csomaghoz. És mi vagyunk az ő hangjuk, ennek minden kockázatával.

Idézet
Ha a parlamentben ad-hoc létrejött, USR-PNL-AUR-POT alkotta új többség a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élő gyermekek feláldozásával akarja irányítani az országot, mi jó utat kívánunk nekik!”

– fogalmazott a PSD elnöke.

„Behúzott fékkel működik az állam”

Költségvetés nélkül behúzott fékkel működik az állam – jelentette ki Mircea Abrudean szenátusi elnök szerda este, miután felfüggesztették a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságainak ülését a PSD szolidaritási csomagjába foglalt intézkedésekről szóló költségvetés-módosító indítvány kapcsán kialakult patthelyzet miatt.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa egy Facebook-bejegyzésben azt írta, a politikai viták normálisak, a költségvetés elfogadásának akadályoztatása azonban nem.

Ha a parlament nem fogadja el időben a költségvetést, leállnak a beruházások, az önkormányzatok nem tudnak tervezni, és a bizonytalanság az egész gazdaságra átterjed.

„Mindennek végül az emberek fizetik meg az árát: gyengébbek lesznek a közszolgáltatások és nem lesz kiszámíthatóság” – figyelmeztetett Abdrudean.

Hozzátette, nehéz időszakon megy át az ország, ezért most felelős döntésekre, nem politikai taktikázásra van szükség.

Koalíciós ülést hívott össze Grindeanu

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök a 2026-os állami költségvetés tervezetéről kíván egyeztetni csütörtökön a koalíciós pártok képviselőivel.

Pártforrások szerint a PSD-elnök meghívta a találkozóra a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét, Ilie Bolojan kormányfőt is. Az egyeztetésre 10 órától kerül sor Grindeanu parlamenti irodájában.

A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat

A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén

Elfogadta szerdán a szenátus első házként azt a törvénytervezetet, amely szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt

Ittas sofőr okozott anyagi kárral járó balesetet Csíkszeredában kedden, de Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket szűrtek ki a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

2026. március 18., szerda

