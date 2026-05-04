Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben

Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7–23. között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika – közölte a román védelmi minisztérium (MApN).
A NATO Romániában működő Délkelet-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnoksága által szervezett, Scorpions Legacy 2026 fedőnevű műveletekben hét szövetséges ország, Olaszország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Franciaország, Bulgária és Románia katonái vesznek részt.
A MApN közleménye szerint – melyet az MTI szemléz – a napokban a hadgyakorlatra érkező katonai konvojok fognak áthaladni Románia településein, útban a Brassó megyei katonai támaszpont felé. A védelmi minisztérium felhívta a lakosság figyelmét, hogy
A konvojok mozgását főleg az éjszakai órákra időzítik, hogy áthaladásuk a lehető legkisebb mértékben akadályozza a forgalmat és ne zavarja a helyi közösségeket.
A több mint 1700 katona és 350 harci jármű részvételével tartandó hadgyakorlaton csapatmozgásokat, lövészeti gyakorlatokat, taktikai műveleteket szerveznek a részt vevő NATO-szövetségesek közötti együttműködési képesség erősítése, a reakcióidő csökkentése, a kohézió erősítése érdekében – közölte a román védelmi tárca.
