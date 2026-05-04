Csak úgy röpülnek a milliók a rendőrség május 1-jei hosszú hétvégés mérlegében

A május 1-jei hosszú hétvégén több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió lej értékben.
A Román Rendőrség hétfői tájékoztatása szerint április 30. és május 3. között országszerte több mint 10 100 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből több mint 8400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán.
A jelzett időszakban több mint 700 bűnelkövetőt értek tetten a rendőrök, és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő. Emellett 37 200 szabálysértési bírságot szabtak ki 16 502 000 lej értékben.
A közlekedésrendészet munkatársai bevonták 2263 gépkocsivezető jogosítványát és elvették 1834 jármű forgalmi engedélyét.
A közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy
A balesetek halálos áldozatainak száma 82 százalékkal, a súlyos sérülteké 31 százalékkal csökkent tavalyhoz képest – írja az Agerpres hírügynökség a Román Rendőrség hétfői tájékoztatására hivatkozva.
