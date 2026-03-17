Nemzetközi ötletterv-versenyt hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására

Sokoldalú rendeltetést képzeltek el a Csíkszereda központjában lévő Művészetek Házának, azaz a Szakszervezetek Művelődési Házának, ezért nemzetközi ötletterv-versenyt kezdeményeznének a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara iránymutatásával.

A csíkszeredai önkormányzat 2014-ben vásárolta meg a Szakszervezetek Művelődési Házát, amelynek homlokzatán ma már a Művészetek Háza elnevezés szerepel. Azóta kisebb-nagyobb karbantartási munkálatokat végeztek az ingatlanon, mára azonban a málladozó lépcsőin is jól látszik, hogy ráférne az alapos felújítás.

Bors Béla alpolgármester a Székelyhon érdeklődésére úgy fogalmazott, a Művészetek Házának állapota kielégítő, átfogó felújítása egyelőre nem sürgős, de a jövőben mindenképpen hasznos lenne. Korábban szó esett arról, hogy több funkciót is szánnának az 1980-as évek közepén épült épületnek, amely