Nemzetközi ötletterv-versenyt hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására

Az 1980-as évek közepén épült a Szakszervezetek Művelődési Háza Csíkszereda központjában. Nemzetközi ötletpályázatot hírdetnek átépítésére.
Fotó: Borbély Fanni
Sokoldalú rendeltetést képzeltek el a Csíkszereda központjában lévő Művészetek Házának, azaz a Szakszervezetek Művelődési Házának, ezért nemzetközi ötletterv-versenyt kezdeményeznének a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara iránymutatásával.
A csíkszeredai önkormányzat 2014-ben vásárolta meg a Szakszervezetek Művelődési Házát, amelynek homlokzatán ma már a Művészetek Háza elnevezés szerepel. Azóta kisebb-nagyobb karbantartási munkálatokat végeztek az ingatlanon, mára azonban a málladozó lépcsőin is jól látszik, hogy ráférne az alapos felújítás.
Bors Béla alpolgármester a Székelyhon érdeklődésére úgy fogalmazott, a Művészetek Házának állapota kielégítő, átfogó felújítása egyelőre nem sürgős, de a jövőben mindenképpen hasznos lenne. Korábban szó esett arról, hogy több funkciót is szánnának az 1980-as évek közepén épült épületnek, amely
„A sokoldalú rendeltetés viszont kihívások elé állít, ezért az az elképzelésünk, hogy nemzetközi ötletterv-versenyt hirdetünk meg: a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara közös, nyílt ötletpályázatával a lehető legszélesebb teret nyitunk a lehetőségeknek és a szakma fantáziájának” – magyarázta Bors Béla.
Hozzátette, a város 2026-os évi költségvetésének elfogadása után meghirdetik a közbeszerzést az ötletterv-verseny lebonyolítójának kiválasztására.
– jegyezte meg.
A szakmai versenyt még az idén szeretnék lebonyolítani. Az épületen legfeljebb csak kisebb beavatkozásokat végeznek el ebben az évben, az idei költségvetés tervezetében ugyanis egyelőre nem készülnek nagyobb szabású felújításra.
szóljon hozzá!