Kívül-belül átalakítanák a Szakszervezetek Művelődési Házát

A nagy előadóterem megmaradna, azonban az irodahelyiségek egy része és egyéb felületek is módosulnának, azaz kívül-belül átalakulna az épület.

Hirdetés

A városnak a Kossuth Lajos utcában is található egy ingatlana, amely korábban a Csíki Székely Múzeum ügykezelésében volt, és galériaként működött. Jelenleg a Szakszervezetek Művelődési Házához hasonlóan a Pro Siculi egyesület adminisztrálja. Koroditól megtudtuk, itt coworking (közösségi munkavégzést szolgáló) irodát szeretnének létrehozni, amelynek inkubátor jellege is lenne, hiszen nemcsak egy asztalt, hanem különböző szolgáltatásokat is biztosítanának a benne részt vevő coworkereknek. Az ingatlan arculata, a belső építészeti átalakításhoz a tervek már elkészültek, a kivitelezés van még hátra, amelyhez jövőben fognának hozzá. A megvalósításra a város költségvetéséből biztosítanának forrásokat, azonban ahhoz, hogy a Pro Siculi fejlesztési társulás ne csak a tagdíjat, hanem a projekt alapú, célirányos finanszírozást is fogadni tudja, szükség volt az alapszabályzatának módosítására, jelenleg ez folyamatban van.