Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett

Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.

Az erős ütközés következtében a személyautó teljesen kigyúlt; arra járó autósok filmezték le a lángoló járművet. A személyautóba szorulva egy elszenesedett állapotban lévő áldozatot találtak a tűzoltók – tájékoztatott közleményben a Buzău megyei tűzoltóság.

A haszongépjármű sofőrjét eszméletlen állapotban találták meg a beavatkozó egységek, sikerült kiszabadítaniuk az autóból, de a mentőszolgálat csapata végül csak a halál beálltát tudta megállapítani – írja a News.ro a tűzoltóság közlésére hivatkozva. A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit.