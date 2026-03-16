Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett

Fotó: ISU Buzău

Fotó: ISU Buzău

Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.

Székelyhon

2026. március 16., 20:292026. március 16., 20:29

Az erős ütközés következtében a személyautó teljesen kigyúlt; arra járó autósok filmezték le a lángoló járművet. A személyautóba szorulva egy elszenesedett állapotban lévő áldozatot találtak a tűzoltók – tájékoztatott közleményben a Buzău megyei tűzoltóság.

A haszongépjármű sofőrjét eszméletlen állapotban találták meg a beavatkozó egységek, sikerült kiszabadítaniuk az autóból, de a mentőszolgálat csapata végül csak a halál beálltát tudta megállapítani – írja a News.ro a tűzoltóság közlésére hivatkozva. A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit.

Belföld Közlekedés Tragédia
A rovat további cikkei

2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott

Összeveszett a vendéglátóegység üzemeltetőjével, majd több mint 10 ezer lej értében rongált meg javakat egy férfi Salamás községben szombaton, akit azóta őrizetbe vettek a hatóságok – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó

Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Külügyminiszter: biztosítanunk kell, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás

Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez csatlakozhat nyártól Románia

Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Hargita megyében hat iskola bojkottálja a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját

Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
