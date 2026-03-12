Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel

Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már, hanem hogy az eddig hagyományosan kedvezőbb árakat kínáló Petrom-kutak drágítottak leginkább.

Mind Csíkszeredában, mind pedig Székelyudvarhelyen 8 lej 40 baniba kerül csütörtökön egy liter standard benzin a Petrom-kutaknál, ami tegnap és tegnapelőtt 8,31, illetve 8,30 volt, szombaton pedig „mindössze” 8 lej 20 bani.

A Mol, a Rompetrol és a Lukoil árai 8,31 és 8,37 között alakultak Székelyudvarhelyen csütörtök reggel az online ár-összehasonlító oldal adatai szerint, Csíkszeredában viszont a Mol és a Rompetrol csupán egy banival (8,39) maradt el a Petromtól a standard benzin árát tekintve, az OMV viszont 8 lej 48 banit függesztett ki. Csütörtök délelőttre viszont már drágított a Mol is: Székelyudvarhelyen 8,46-ra, Csíkszeredában 8,48-ra.

Egy liter gázolaj 8,78 és 8,96 között alakul Csíkszeredában, ami pedig itt is meglepő, hogy csütörtök reggel a Petrom árai teljesen felzárkóztak a Rompetrolhoz és a Molhoz (mindhárom vállalat kutainál 8 lej 87 bani volt egy liter gázolaj csütörtökön reggel, a Mol a délelőtti órákra viszont drágított 8,96-ra).

Sőt, Székelyudvarhelyen a petromos 8,87-nél olcsóbban kínálta a gázolajat mind a Mol (8,84), mind a Rompetrol (8,81), mind pedig a Lukoil (8,78) a reggeli órákban, délelőtt viszont már 8,93-at függesztett ki a Mol.

Ami pedig a közel-keleti helyzetet illeti, külföldi hírügynökségek tudósítása szerint az olajszállítás szempontjából rendkívül fontos Hormuzi-szoros szinte teljesen lezárult, több tankerhajó lángra kapott, az olaj hordónkénti ára pedig újra 100 dollár körülire drágult. S míg több környező országban – Magyarországon és Horvátországban – beavatkozott a kormány az üzemanyagárakat illetően, Románia még kivár...