Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már, hanem hogy az eddig hagyományosan kedvezőbb árakat kínáló Petrom-kutak drágítottak leginkább.

Székelyhon

2026. március 12., 11:03

2026. március 12., 11:102026. március 12., 11:10

Mind Csíkszeredában, mind pedig Székelyudvarhelyen 8 lej 40 baniba kerül csütörtökön egy liter standard benzin a Petrom-kutaknál, ami tegnap és tegnapelőtt 8,31, illetve 8,30 volt, szombaton pedig „mindössze” 8 lej 20 bani.

A Mol, a Rompetrol és a Lukoil árai 8,31 és 8,37 között alakultak Székelyudvarhelyen csütörtök reggel az online ár-összehasonlító oldal adatai szerint, Csíkszeredában viszont a Mol és a Rompetrol csupán egy banival (8,39) maradt el a Petromtól a standard benzin árát tekintve, az OMV viszont 8 lej 48 banit függesztett ki. Csütörtök délelőttre viszont már drágított a Mol is: Székelyudvarhelyen 8,46-ra, Csíkszeredában 8,48-ra.

korábban írtuk

Amit ma megtankolhatsz, ne halaszd holnapra
Amit ma megtankolhatsz, ne halaszd holnapra

Noha csak egy-két banival, de szerdán is magasabb árakat függesztettek ki egyes székelyföldi kutaknál, mint ami volt kedden.

Egy liter gázolaj 8,78 és 8,96 között alakul Csíkszeredában, ami pedig itt is meglepő, hogy csütörtök reggel a Petrom árai teljesen felzárkóztak a Rompetrolhoz és a Molhoz (mindhárom vállalat kutainál 8 lej 87 bani volt egy liter gázolaj csütörtökön reggel, a Mol a délelőtti órákra viszont drágított 8,96-ra).

Sőt, Székelyudvarhelyen a petromos 8,87-nél olcsóbban kínálta a gázolajat mind a Mol (8,84), mind a Rompetrol (8,81), mind pedig a Lukoil (8,78) a reggeli órákban, délelőtt viszont már 8,93-at függesztett ki a Mol.

Ami pedig a közel-keleti helyzetet illeti, külföldi hírügynökségek tudósítása szerint az olajszállítás szempontjából rendkívül fontos Hormuzi-szoros szinte teljesen lezárult, több tankerhajó lángra kapott, az olaj hordónkénti ára pedig újra 100 dollár körülire drágult. S míg több környező országban – Magyarországon és Horvátországban – beavatkozott a kormány az üzemanyagárakat illetően, Románia még kivár...

korábban írtuk

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop

A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.

Csíkszék Udvarhelyszék Közlekedés Gazdaság
2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

