Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek

Évente több mint 3,4 millió tonna, azaz percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve – hangsúlyozta szerdai közleményében a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége (FBAR).

Székelyhon 2026. március 11., 16:292026. március 11., 16:29

A szervezet képviselői a „fájdalmas paradoxon” mellett arra is felhívták a figyelmet, hogy tévhitek is hozzájárulnak az élelmiszer-pazarláshoz – írja az Agerpres. Az egyik legelterjedtebb tévhit szerint az élelmiszerpazarlásért elsősorban a szupermarketek felelősek, a háztartásokban kevés élelmet dobnak el. A FBAR szerint a valóságban ez másképp van, a tanulmányok azt mutatják, hogy

a pazarlás túlnyomórészt a háztartásokban történik.

Ennek oka a túlzásba vitt vásárlás és a szervezetlenség, amelyek tudatosításában az úgynevezett persely-módszer jelenthet segítséget. Ennek lényege, hogy valahányszor kidobunk egy élelmiszert, az árát helyezzük el egy befőttesüvegben, a hónap végén pedig számoljuk össze, hogy mennyibe került a hűtőszekrény szervezetlensége – magyarázták. Hirdetés A Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége szerint téves az a felfogás is, amely szerint az eldobott élelmiszer nem terheli a környezetet, mert gyorsan lebomlik. A valóságban azonban a lebomlás során metán keletkezik, amely egy erős üvegházhatású gáz.

Emellett amikor az élelmiszert kidobjuk, kárba vesznek az előállításához, a csomagolásához és a szállításához használt olyan erőforrások is, mint például a víz, az energia vagy az emberi munka”