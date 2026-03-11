Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.
A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy február 27. és március 3. között több személy félrevezetett egy 82 éves, ludasi férfit, kihasználva annak kiszolgáltatott helyzetét. A gyanúsítottak azzal az ürüggyel közeledtek hozzá, hogy felújítási munkálatokat végeznek egy gazdasági melléképületen.
miközben a munkálatok valódi értéke jelentősen alacsonyabb lett volna.
A házkutatások során a rendőrök elektronikus eszközöket, az ügy szempontjából fontos dokumentumokat, valamint mintegy 10 ezer lejt foglaltak le, ugyanakkor
A nyomozás ügyészi felügyelet mellett folytatódik, a bűncselekmény minden részletének feltárása érdekében – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.
Csinta Samu Ajtók kilátással című könyvét mutatják be Marosvásárhelyen a Gemma kávézóban.
Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművénél gyűltek össze idén is mintegy háromszázan, hogy megemlékezzenek a székely szabadság napjáról. Most is átadták a prefektus képviselőjének a kiáltványt, amelyben Székelyföld területi autonómiáját kérik.
A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét.
A műanyagszennyezés és az éghajlati változások okoznak gondokat a Maros vízgyűjtő medencében, de a felügyelő szakemberek a mezőgazdasági, háztartási és ipari szennyvizek ellen is próbálnak fellépni.
A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztálya a vonatkozó kormánydöntés alapján csökkentette az ötven és száz évnél idősebb lakások adóit. A személygépkocsik esetében helyi tanácsi határozatra van szükség.
Hétezer lej értekben tulajdonított el javakat február végén egy héjjasfalvi ingatlanból a 38 éves helybéli férfi, akit hétfőn vettek őrizetbe a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Parkoló autónak ütközött egy részeg sofőr hétfőn hajnalban Szászrégenben, ezért 24 órás őrizetbe vették a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Kedden, március 10-én ismét megtartják Marosvásárhelyen a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezést és felvonulást, 16 órától. A rendezvényt a Székely Nemzeti Tanács szervezi.
Három házkutatást tartottak Koronka, Maroskeresztúr és Backamadaras községekben egy európai elfogatóparancs végrehajtása keretében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai március 8-án, vasárnap.
szóljon hozzá!