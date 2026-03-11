Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy február 27. és március 3. között több személy félrevezetett egy 82 éves, ludasi férfit, kihasználva annak kiszolgáltatott helyzetét. A gyanúsítottak azzal az ürüggyel közeledtek hozzá, hogy felújítási munkálatokat végeznek egy gazdasági melléképületen.

Ismételt pénzkérésekkel és indokolatlan költségek felszámításával az idős férfit arra vették rá, hogy körülbelül 71 ezer lejt adjon át nekik,

A házkutatások során a rendőrök elektronikus eszközöket, az ügy szempontjából fontos dokumentumokat, valamint mintegy 10 ezer lejt foglaltak le, ugyanakkor

egy 20 és egy 30 éves maroskeresztúr községből származó férfit őrizetbe vettek.