A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?

Nemcsak ivóvízforrás a Maros, hanem élettér is

A műanyagszennyezés és az éghajlati változások okoznak gondokat a Maros vízgyűjtő medencében, de a felügyelő szakemberek a mezőgazdasági, háztartási és ipari szennyvizek ellen is próbálnak fellépni.

Simon Virág 2026. március 10., 14:082026. március 10., 14:08

Érdekes olvasmánynak bizonyul a Maros Vízügyi Igazgatóság által közzétett, a Maros-folyó mentén észlelt legfontosabb hiányosságokat és nehézségeket összegző, közvitára bocsátott hivatalos irat. A problémák közzététele kötelező lépés a következő ötéves tevékenységi terv összeállításához, ezért született meg a félszáz oldalas dokumentum, ami elérhető az igazgatóság Facebook-oldalán. A Maros Vízügyi Igazgatóság (ABA Mureș) a Maros vízgyűjtő területén tevékenykedik, több vízgazdálkodási rendszer tartozik hozzá, és a felszíni, valamint a felszín alatti vízkészleteket is felügyeli. Számos módon szennyezik a patakokat, folyókat A dokumentum kitér arra, hogy az egyik legfontosabb gond a felszíni vizek szennyezése. Mint a szakemberek kifejtik: a felszíni vizek esetében a szerves és veszélyes anyagokkal, illetve a sóval való szennyezés,

a hidromorfológiai változások (patak- és folyómedrek megváltoztatása, gátépítés),

valamint az éghajlatváltozás jelent komoly gondot. Noha Románia vállalta, hogy minden kétezer lakosnál nagyobb településen megoldja a szennyvíz elvezetését és tisztítását, ez még mindig nem történt meg. Így

a háztartási és az ipari szennyviz is sok helyen a patakba, folyóba kerül, vagy a talajvizet szennyezi.

A Maros vízgyűjtő medence szintjén 2023-ban még mindig huszonnégy olyan, tízezernél több lakossal rendelkező település volt, ahol a szennyvizet nem gyűjtötték és tisztították megfelelően. Az állattenyésztésből származó szennyeződés is jelentős, ezért a vízügyi igazgatóság szintjén trágyatároló platformokat hoztak létre a következő településeken: Gernyeszeg és Mezőcsávás (Maros megye), Marosszentimre (Fehér megye), Pécska és Mácsa (Arad megye), valamint Székelyudvarhely (Hargita megye). Komoly gondot jelent a műanyagszennyezés is, ezért a szakemberek szerint határozottabban fel kell lépni – országosan és helyi szinten egyaránt – az egyszer használatos műanyagtermékek és az illegális hulladéklerakás ellen.

Több megyét érint a Maros-folyó Fotó: Rab Zoltán

De a patakok, folyók és ezek partjainak rendszeres takarítása is fontos. A Maros Vízügyi Igazgatóság több helyre úszó akadályokat szerelt fel a Maros-folyón és az ezek által összegyűjtött műanyaghulladékot újrahasznosította. A felszín alatti vizek és a szárazság A dokumentum kitér arra is, hogy a Maros vízgyűjtő medencében huszonöt felszín alatti víztestet határoltak le, amelyek közül huszonegy sekély (talajvíz jellegű), míg négy mélységi víztest. A talajvíz tisztaságát nagymértékben befolyásolja a mezőgazdaság és állattenyésztés, több esetben szennyezve azt. Az éghajlatváltozás, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és a tartós szárazság jelentősen befolyásolja a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségét, minőségét is.

Takarítás a Maros partján. Rendszeresen meg kell szervezni Fotó: Haáz Vince

A hivatalos irat szerint Romániában a Eurostat 2022-es adatai szerint a vízhasználati index (Water Exploitation Index) országos szinten kissé meghaladta a húszszázalékos határértéket, ami azt jelzi, hogy

a vízhasználat megközelíti a fenntartható határt, és a vízhiány kockázata nő.