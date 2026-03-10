Rovatok
A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?

Nemcsak ivóvízforrás a Maros, hanem élettér is • Fotó: Rab Zoltán

Nemcsak ivóvízforrás a Maros, hanem élettér is

Fotó: Rab Zoltán

A műanyagszennyezés és az éghajlati változások okoznak gondokat a Maros vízgyűjtő medencében, de a felügyelő szakemberek a mezőgazdasági, háztartási és ipari szennyvizek ellen is próbálnak fellépni.

Simon Virág

2026. március 10., 14:082026. március 10., 14:08

Érdekes olvasmánynak bizonyul a Maros Vízügyi Igazgatóság által közzétett, a Maros-folyó mentén észlelt legfontosabb hiányosságokat és nehézségeket összegző, közvitára bocsátott hivatalos irat. A problémák közzététele kötelező lépés a következő ötéves tevékenységi terv összeállításához, ezért született meg a félszáz oldalas dokumentum, ami elérhető az igazgatóság Facebook-oldalán.

A Maros Vízügyi Igazgatóság (ABA Mureș) a Maros vízgyűjtő területén tevékenykedik, több vízgazdálkodási rendszer tartozik hozzá, és a felszíni, valamint a felszín alatti vízkészleteket is felügyeli.

Számos módon szennyezik a patakokat, folyókat

A dokumentum kitér arra, hogy az egyik legfontosabb gond a felszíni vizek szennyezése. Mint a szakemberek kifejtik: a felszíni vizek esetében

  • a szerves és veszélyes anyagokkal, illetve a sóval való szennyezés,

  • a hidromorfológiai változások (patak- és folyómedrek megváltoztatása, gátépítés),

  • valamint az éghajlatváltozás jelent komoly gondot.

Noha Románia vállalta, hogy minden kétezer lakosnál nagyobb településen megoldja a szennyvíz elvezetését és tisztítását, ez még mindig nem történt meg. Így

a háztartási és az ipari szennyviz is sok helyen a patakba, folyóba kerül, vagy a talajvizet szennyezi.

A Maros vízgyűjtő medence szintjén 2023-ban még mindig huszonnégy olyan, tízezernél több lakossal rendelkező település volt, ahol a szennyvizet nem gyűjtötték és tisztították megfelelően.

Az állattenyésztésből származó szennyeződés is jelentős, ezért a vízügyi igazgatóság szintjén trágyatároló platformokat hoztak létre a következő településeken: Gernyeszeg és Mezőcsávás (Maros megye), Marosszentimre (Fehér megye), Pécska és Mácsa (Arad megye), valamint Székelyudvarhely (Hargita megye).

Komoly gondot jelent a műanyagszennyezés is, ezért a szakemberek szerint határozottabban fel kell lépni – országosan és helyi szinten egyaránt – az egyszer használatos műanyagtermékek és az illegális hulladéklerakás ellen.

Több megyét érint a Maros-folyó • Fotó: Rab Zoltán Galéria

Több megyét érint a Maros-folyó

Fotó: Rab Zoltán

De a patakok, folyók és ezek partjainak rendszeres takarítása is fontos. A Maros Vízügyi Igazgatóság több helyre úszó akadályokat szerelt fel a Maros-folyón és az ezek által összegyűjtött műanyaghulladékot újrahasznosította.

A felszín alatti vizek és a szárazság

A dokumentum kitér arra is, hogy a Maros vízgyűjtő medencében huszonöt felszín alatti víztestet határoltak le, amelyek közül huszonegy sekély (talajvíz jellegű), míg négy mélységi víztest. A talajvíz tisztaságát nagymértékben befolyásolja a mezőgazdaság és állattenyésztés, több esetben szennyezve azt.

Az éghajlatváltozás, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és a tartós szárazság jelentősen befolyásolja a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségét, minőségét is.

Takarítás a Maros partján. Rendszeresen meg kell szervezni • Fotó: Haáz Vince Galéria

Takarítás a Maros partján. Rendszeresen meg kell szervezni

Fotó: Haáz Vince

A hivatalos irat szerint Romániában a Eurostat 2022-es adatai szerint a vízhasználati index (Water Exploitation Index) országos szinten kissé meghaladta a húszszázalékos határértéket, ami azt jelzi, hogy

a vízhasználat megközelíti a fenntartható határt, és a vízhiány kockázata nő.

Ugyanakkor jóval a negyvenszázalékos határérték alatt van, ami egyébként súlyos vízhiányt jelez.

Mi a megoldás?

A hivatalos dokumentum megoldásokat is javasol, többek között azt, hogy

  • össze kell hangolni az uniós, az országos és helyi szabályozást,

  • oda kell figyelni a szennyvízhálózatok kiépítésére.

De fontos tájékoztatni a lakosságot, főként az állattenyésztéssel foglalkozókat, hogy a vízforrások értékesek, azok tisztaságának megőrzése nemcsak az emberek számára fontos. A Maros, de annak mellékfolyói és a patakok nemcsak ivóvízforrást jelentenek, hanem növények, halak élőhelye is.

A Maros Vízügyi Igazgatóság által összeállított dokumentumhoz bárki hozzászólhat, javaslatokat fogalmazhat meg és ezeket eljuttathatja a registratura@dam.rowater.ro címre.

