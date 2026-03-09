Rovatok
Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Parkoló autónak ütközött egy részeg sofőr hétfőn hajnalban Szászrégenben, ezért 24 órás őrizetbe vették a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. március 09., 17:252026. március 09., 17:25

Szerencsére csak anyagi kárt okozott az 55 éves ittas férfi, aki hétfőn hajnalban egy parkoló autónak ütközött egy szászrégeni utcában – derül ki a hatósági közleményéből. A helyszíni vizsgálatok

1,15 mg/l alkoholszintet mutattak ki a sofőr leheletében,

ezért a rendőrök vérvételre is bekísérték őt. Az így szerzett bizonyítékok alapján 24 órára őrizetbe vették a férfit, és büntetőeljárás indítottak ellene.

Marosszék Rendőrség Szászrégen
