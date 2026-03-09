Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség

2026. március 08., vasárnap

Iszaptenger a Maros-parti parkolóban – megnyugtató, hogy nem marad ott örökre

Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy a kikotort mederüledéket a Maros-parti parkolóba hordják: a vízügyi igazgatóság iszaptalanításba kezdett, hogy biztosítsa a víz szabad áramlását, még ha ez átmeneti kényelmetlenséggel is jár a közlekedők számára.