Honleányokat képeznek Háromszéken

• Fotó: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy

Fotó: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy

Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.

Kocsis Károly

2026. március 09., 18:252026. március 09., 18:25

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy kezdeményezésében megvalósuló, interaktív történelmi oktatási program az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc háromszéki hősnőit állítja középpontba. A Honleányképző célja

láthatóvá és elismertté tenni a nők szerepét a szabadságharc eseményeiben,

valamint személyesebb kapcsolatot építeni a közönség és a történelmi múlt között.

A március 12–13-án zajló program szervesen kapcsolódik a korábbi, nagy sikerű, Hátrahagyottak emlékezete című kültéri kiállításhoz, amely az aradi özvegyek sorsát mutatta be, és több mint 30 ezer látogatót vonzott.

Ennek folytatásaként most a háromszéki hölgyek – többek között Velcsuj Jusztina (Gábor Áron felesége), szotyori Nagy Tamásné Vajna Terézia, Benkő Rafaelné Dálnoki Lázár Rozália, Szentkereszti Zsigmondné gróf Haller Anna, Semsey Tamásné Imreh Honoráta, a múzeumalapító nagyajtai Cserei Jánosné Zathureczky Emília és Zsigmond Jakabné Kovács Lídia – hősi helytállását emeli ki a kezdeményezés, az ő példájuk inspirálja a rendhagyó foglalkozássorozatot.

Ezek a „honleányok” nem csupán a háttérből támogatták a szabadságharc ügyét:

gyűjtéseket szerveztek, lőszert és gyutacsot készítettek, golyókat öntöttek, sebesülteket ápoltak, a gazdaságot vezették,

menedéket biztosítottak az üldözötteknek, és szükség esetén fegyvert is ragadtak.

A program révén e történeteket élményszerű formában igyekeznek közvetíteni a fiatalabbak felé, célja nemcsak az ismeretátadás, hanem a tiszteletadás és az emlékezet formálása egy több nemzedéket megszólító párbeszéd keretében – tudtuk meg B. Szabó Zsolttól, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy programkoordinátorától.

Fotó: Székely Nemzeti Múzeum fotótékája

Gulyás Adrienn hadtörténész Polgártársnők és honleányok – a forradalom új nőideálja címmel tart előadást, dr. Heil Kristóf történész, jogtörténész Otthon a reformkorban – életmód és viselkedéskultúra címmel értekezik. A Honleányképző azonban nemcsak előadásokat kínál, hanem interaktív műhelyfoglalkozásokat is:

  • főkötő- és frizura-workshop, amely a reformkori hajviseletek és a női identitás kérdéskörét járja körül

  • trikolórszalag-készítő kézműves műhely

  • huszártoborzó-bemutató, amely korabeli források – köztük a Honderű – alapján idézi meg a reformkor hangulatát.

A résztvevők saját történelmi frizurát és fejdíszt készíthetnek, miközben megismerik a viseletek társadalmi és politikai jelentését. A műhelyfoglalkozásokra március 10., kedd délig lehet jelentkezni az mkk@mkk.ro e-mail-címen, megadva a várható résztvevők számát is.

A nagyközönség számára is nyilvános programok

Március 12., csütörtök

18:00–19:30 Gulyás Adrienn hadtörténész: „A természet téves kinövései” – női honvédként a hadviselés világában (előadás)

Ízelítő Tamás Gellért hagyományőrző huszár magángyűjteményéből

Toborzásbemutató – hogyan zajlott a katonák toborzása?

Március 13., péntek

19:00–21:00 Ugron Zsolna előadása: Nők szerepe a szabadságharcban.

Helyszín: a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron terme.

Előadók:

  • Gulyás Adrienn hadtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a nők szerepe a forradalom és szabadságharc hadviselésében, különös tekintettel a női honvédek katonai tevékenységére.

  • Ugron Zsolna József Attila-díjas erdélyi születésű magyar író, kulturális műsorok vezetője.

Fotó: Székely Nemzeti Múzeum fotótékája

Háromszék
