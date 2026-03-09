Honleányokat képeznek Háromszéken

Fotó: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy
Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.
A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy kezdeményezésében megvalósuló, interaktív történelmi oktatási program az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc háromszéki hősnőit állítja középpontba. A Honleányképző célja
valamint személyesebb kapcsolatot építeni a közönség és a történelmi múlt között.
A március 12–13-án zajló program szervesen kapcsolódik a korábbi, nagy sikerű, Hátrahagyottak emlékezete című kültéri kiállításhoz, amely az aradi özvegyek sorsát mutatta be, és több mint 30 ezer látogatót vonzott.
Ennek folytatásaként most a háromszéki hölgyek – többek között Velcsuj Jusztina (Gábor Áron felesége), szotyori Nagy Tamásné Vajna Terézia, Benkő Rafaelné Dálnoki Lázár Rozália, Szentkereszti Zsigmondné gróf Haller Anna, Semsey Tamásné Imreh Honoráta, a múzeumalapító nagyajtai Cserei Jánosné Zathureczky Emília és Zsigmond Jakabné Kovács Lídia – hősi helytállását emeli ki a kezdeményezés, az ő példájuk inspirálja a rendhagyó foglalkozássorozatot.
Ezek a „honleányok” nem csupán a háttérből támogatták a szabadságharc ügyét:
menedéket biztosítottak az üldözötteknek, és szükség esetén fegyvert is ragadtak.
A program révén e történeteket élményszerű formában igyekeznek közvetíteni a fiatalabbak felé, célja nemcsak az ismeretátadás, hanem a tiszteletadás és az emlékezet formálása egy több nemzedéket megszólító párbeszéd keretében – tudtuk meg B. Szabó Zsolttól, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy programkoordinátorától.
Nagyajtai Cserei Jánosné Zathureczky Emília is példakép lehet a mai „honleányok” számára
Fotó: Székely Nemzeti Múzeum fotótékája
Gulyás Adrienn hadtörténész Polgártársnők és honleányok – a forradalom új nőideálja címmel tart előadást, dr. Heil Kristóf történész, jogtörténész Otthon a reformkorban – életmód és viselkedéskultúra címmel értekezik. A Honleányképző azonban nemcsak előadásokat kínál, hanem interaktív műhelyfoglalkozásokat is:
főkötő- és frizura-workshop, amely a reformkori hajviseletek és a női identitás kérdéskörét járja körül
trikolórszalag-készítő kézműves műhely
huszártoborzó-bemutató, amely korabeli források – köztük a Honderű – alapján idézi meg a reformkor hangulatát.
A résztvevők saját történelmi frizurát és fejdíszt készíthetnek, miközben megismerik a viseletek társadalmi és politikai jelentését. A műhelyfoglalkozásokra március 10., kedd délig lehet jelentkezni az mkk@mkk.ro e-mail-címen, megadva a várható résztvevők számát is.
Március 12., csütörtök
18:00–19:30 Gulyás Adrienn hadtörténész: „A természet téves kinövései” – női honvédként a hadviselés világában (előadás)
Ízelítő Tamás Gellért hagyományőrző huszár magángyűjteményéből
Toborzásbemutató – hogyan zajlott a katonák toborzása?
Március 13., péntek
19:00–21:00 Ugron Zsolna előadása: Nők szerepe a szabadságharcban.
Helyszín: a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron terme.
Előadók:
Gulyás Adrienn hadtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a nők szerepe a forradalom és szabadságharc hadviselésében, különös tekintettel a női honvédek katonai tevékenységére.
Ugron Zsolna József Attila-díjas erdélyi születésű magyar író, kulturális műsorok vezetője.
Akárcsak Szentkereszti Zsigmondné gróf Haller Anna
Fotó: Székely Nemzeti Múzeum fotótékája
