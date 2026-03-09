Honleányokat képeznek Háromszéken

Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy kezdeményezésében megvalósuló, interaktív történelmi oktatási program az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc háromszéki hősnőit állítja középpontba. A Honleányképző célja

láthatóvá és elismertté tenni a nők szerepét a szabadságharc eseményeiben,

valamint személyesebb kapcsolatot építeni a közönség és a történelmi múlt között.

A március 12–13-án zajló program szervesen kapcsolódik a korábbi, nagy sikerű, Hátrahagyottak emlékezete című kültéri kiállításhoz, amely az aradi özvegyek sorsát mutatta be, és több mint 30 ezer látogatót vonzott.

Ennek folytatásaként most a háromszéki hölgyek – többek között Velcsuj Jusztina (Gábor Áron felesége), szotyori Nagy Tamásné Vajna Terézia, Benkő Rafaelné Dálnoki Lázár Rozália, Szentkereszti Zsigmondné gróf Haller Anna, Semsey Tamásné Imreh Honoráta, a múzeumalapító nagyajtai Cserei Jánosné Zathureczky Emília és Zsigmond Jakabné Kovács Lídia – hősi helytállását emeli ki a kezdeményezés, az ő példájuk inspirálja a rendhagyó foglalkozássorozatot.

Ezek a „honleányok” nem csupán a háttérből támogatták a szabadságharc ügyét: