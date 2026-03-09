Rovatok
Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön

Elsőként a Dani Kinga Mozgásparkba ültetnek el fákat, cserjéket • Fotó: Tuchiluș Alex

Elsőként a Dani Kinga Mozgásparkba ültetnek el fákat, cserjéket

Fotó: Tuchiluș Alex

A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.

Farkas Orsolya

2026. március 09., 19:092026. március 09., 19:09

Évről évre kevesebb szemét halmozódik fel, de a tavaszi takarítási akciók alkalmával így is sikerül több zsáknyi hulladéktól megszabadítani az Olt partját Sepsiszentgyörgyön. A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) éppen ezért március 26-án újra megszervezi a már hagyománnyá vált szemétszedést. A Tiszta vizekért (Cu apele curate) országos mozgalomhoz kapcsolódó akció csak egyike az idénre tervezett programoknak.

Védelem a hőség ellen

A HKA egyik legismertebb kezdeményezése, a Napkapu program idén a hatodik évébe lép. Bereczki Kinga, az alapítvány igazgatója felidézte, az elmúlt öt évben egy hektár területen mintegy 19 ezer facsemetét sikerült elültetni a Sugásfürdő felé vezető út közelében. Ezek a gondozásnak köszönhetően kellően megerősödtek, ezért úgy döntöttek,

a programot idén „beköltöztetik” a városba,

ezáltal növelve a sepsiszentgyörgyi zöldövezetek számát.

Elsőként a játszóterek körüli területekre összpontosítanak. „Az a cél, hogy a játszótereken zöld vegetáció alakuljon ki, ezért fákat, cserjéket ültetünk. Ugyanis az utóbbi évek tapasztalata azt igazolja, hogy az óriási hőségben ezek a játszóterek hasznavehetetlenek” – mutatott rá az igazgató.

Az elképzelést a városi kertészettel együttműködésben tervezik megvalósítani, és a gyerekek bevonásával minden évben két játszótéren ültetnek majd növényeket. Az első akciót április 10-én szervezik a Szemerja negyedi Dani Kinga Mozgásparkban. Ezzel együtt emléknapot is tartanak a sepsiszentgyörgyi sportmozgalom kiemelkedő egyénisége tiszteletére. A félnapos programba bekapcsolódik a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és az Alpin Sport Egyesület is.

Emlékfát ültetnek, emlékplakettet lepleznek le, emellett sport- és gyermekfoglalkozások is lesznek.

Apró oázis a város szívében

Az év második felében új, japán mintára alapuló minierdőt hoznak létre Sepsiszentgyörgyön. Az Akira Miyawaki botanikusról elnevezett módszer lényege, hogy kis területre minél több őshonos fát és cserjét ültetnek, amelyek így gyorsabban növekednek. A városi környezetben kialakított

kis erdők jótékony hatással lesznek a levegő minőségére,

és esztétikailag is gazdagítják a városi környezetet. Az ültetést a marosvásárhelyi Miyawaki-erdők szakértőjének segítségével szeptember végén végzik el a Tervezőintézet melletti 25 négyzetméteres területen. A projektben közreműködő Liszt Intézet egy korábbi sajtóeseményen jelezte, hogy 75 fát és cserjét terveznek elültetni, többek között juhar-, nyír- és cseresznyefát, gondozásuk a helyi lakókra és önkéntesekre hárul.

Marosvásárhelyen már két Miyawaki-erdő is van, a fák három év alatt 3–4 méteresre nőttek • Fotó: Haáz Vince Galéria

Marosvásárhelyen már két Miyawaki-erdő is van, a fák három év alatt 3–4 méteresre nőttek

Fotó: Haáz Vince

A múlt hétvégén a HKA volt a házigazdája a Vizek munkacsoport találkozójának. A kezdeményező Hans Hedrich ennek kapcsán felhívta a figyelmet a kibontakozó vízválságra és a romániai vízgazdálkodásban, árvízvédelemben alkalmazott, meglátásuk szerint elavult gyakorlatokra. A segesvári születésű környezetvédelmi és polgárjogi aktivista szerint munkacsoportjuk célja, hogy az említett területeken áttörést érjenek el, segítsék a korszerű és környezetbarát megoldások alkalmazásának népszerűsítését.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
