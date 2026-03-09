Elsőként a Dani Kinga Mozgásparkba ültetnek el fákat, cserjéket
Fotó: Tuchiluș Alex
A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.
Évről évre kevesebb szemét halmozódik fel, de a tavaszi takarítási akciók alkalmával így is sikerül több zsáknyi hulladéktól megszabadítani az Olt partját Sepsiszentgyörgyön. A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) éppen ezért március 26-án újra megszervezi a már hagyománnyá vált szemétszedést. A Tiszta vizekért (Cu apele curate) országos mozgalomhoz kapcsolódó akció csak egyike az idénre tervezett programoknak.
A HKA egyik legismertebb kezdeményezése, a Napkapu program idén a hatodik évébe lép. Bereczki Kinga, az alapítvány igazgatója felidézte, az elmúlt öt évben egy hektár területen mintegy 19 ezer facsemetét sikerült elültetni a Sugásfürdő felé vezető út közelében. Ezek a gondozásnak köszönhetően kellően megerősödtek, ezért úgy döntöttek,
ezáltal növelve a sepsiszentgyörgyi zöldövezetek számát.
Elsőként a játszóterek körüli területekre összpontosítanak. „Az a cél, hogy a játszótereken zöld vegetáció alakuljon ki, ezért fákat, cserjéket ültetünk. Ugyanis az utóbbi évek tapasztalata azt igazolja, hogy az óriási hőségben ezek a játszóterek hasznavehetetlenek” – mutatott rá az igazgató.
Az elképzelést a városi kertészettel együttműködésben tervezik megvalósítani, és a gyerekek bevonásával minden évben két játszótéren ültetnek majd növényeket. Az első akciót április 10-én szervezik a Szemerja negyedi Dani Kinga Mozgásparkban. Ezzel együtt emléknapot is tartanak a sepsiszentgyörgyi sportmozgalom kiemelkedő egyénisége tiszteletére. A félnapos programba bekapcsolódik a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy és az Alpin Sport Egyesület is.
Az év második felében új, japán mintára alapuló minierdőt hoznak létre Sepsiszentgyörgyön. Az Akira Miyawaki botanikusról elnevezett módszer lényege, hogy kis területre minél több őshonos fát és cserjét ültetnek, amelyek így gyorsabban növekednek. A városi környezetben kialakított
és esztétikailag is gazdagítják a városi környezetet. Az ültetést a marosvásárhelyi Miyawaki-erdők szakértőjének segítségével szeptember végén végzik el a Tervezőintézet melletti 25 négyzetméteres területen. A projektben közreműködő Liszt Intézet egy korábbi sajtóeseményen jelezte, hogy 75 fát és cserjét terveznek elültetni, többek között juhar-, nyír- és cseresznyefát, gondozásuk a helyi lakókra és önkéntesekre hárul.
Marosvásárhelyen már két Miyawaki-erdő is van, a fák három év alatt 3–4 méteresre nőttek
Fotó: Haáz Vince
A múlt hétvégén a HKA volt a házigazdája a Vizek munkacsoport találkozójának. A kezdeményező Hans Hedrich ennek kapcsán felhívta a figyelmet a kibontakozó vízválságra és a romániai vízgazdálkodásban, árvízvédelemben alkalmazott, meglátásuk szerint elavult gyakorlatokra. A segesvári születésű környezetvédelmi és polgárjogi aktivista szerint munkacsoportjuk célja, hogy az említett területeken áttörést érjenek el, segítsék a korszerű és környezetbarát megoldások alkalmazásának népszerűsítését.
Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.
Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.
Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.
Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.
Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.
A digitális tér kihasználásával népszerűsíti a térség látványosságait és turisztikai szolgáltatásait a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Abban bíznak, hogy a tavalyi visszaesés után idén sikerül felélénkíteni a háromszéki turizmust.
Pszichológus és mentálhigiénés szakember, hagyományőrző, mézeskalács-készítő mester és költő, szerkesztő részesült elismerésben csütörtök este Kézdivásárhelyen. A Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés nyolcadik alkalommal osztotta ki díjait.
Benedek Elek „fiai” száz évvel ezelőtt indultak két évig tartó erdélyi turnéjukra. Ennek apropóján keresi a címben feltett kérdésre – no meg egyebekre is – a választ öt székely író pénteken a zabolai Mikes-kastélyban.
Nagyszabású keresőakció zajlik Háromszéken, az Olt mentén. A rendőrök járműveket és az erdős területeket ellenőrzik, hogy megtalálják az ismeretlen férfit, aki egyes feltételezések szerint a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja, Emil Gânj lehet.
Az In Montes Egyesület és a Nyergestető Történelmi Kávéház hadtörténeti kiállítást szervez Amit a hegyek megőriztek címmel.
szóljon hozzá!