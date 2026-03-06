Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit

Háromszék turisztikai kincsei címmel megtekinthető a látványosságokról készült videósorozat
Fotó: Tuchiluș Alex
A digitális tér kihasználásával népszerűsíti a térség látványosságait és turisztikai szolgáltatásait a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Abban bíznak, hogy a tavalyi visszaesés után idén sikerül felélénkíteni a háromszéki turizmust.
Turisztikai szakmai találkozó keretében vitatták meg a tavalyi év statisztikáit, és fogalmazták meg az idei terveket a háromszéki szolgáltatók és szakemberek. A Székely Nemzeti Múzeumban szervezett egyeztetésen két új kezdeményezést is bemutattak, amelyek segíthetnek láthatóbbá tenni a megyét a turisták számára.
Visszaeséssel zárult a 2025-ös év a háromszéki turizmusban, de a számok nem kétségbeejtőek – szögezte le a tavalyi adatok kapcsán László Endre, a Kovászna Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Klaszter vezetője. Rámutatott:
2024-ben 161 ezer turista látogatta meg Kovászna megyét,
2025-ben pedig 155 ezer, ami a 6,6 százalékos visszaesést jelent.
Ez a szám még így is kedvezőbb, mint amire néhány héttel ezelőtt számítottak, amikor még nem álltak rendelkezésre pontos statisztikák. „Ebben a geopolitikai és gazdasági helyzetben ez a 6,6 százalékos csökkenés nem adhat okot a csüggedésre, viszont figyelmeztet arra, hogy minden aspektusára jobban oda kell figyelni” – húzta alá.
László Endre: attrakciófejlesztésre van szükség ahhoz, hogy ki lehessen nyújtani a turistaszezont
Fotó: Tuchiluș Alex
Noha Romániában még mindig sorrendben Bukarest, Konstanca és Brassó a legnépszerűbb desztináció, előnyös helyet foglal el a listán Maros megye (9.), Hargita megye (24.) és Kovászna megye (26.) is.
Brassó nyomában vagyunk, és azt is elmondhatjuk, hogy a visszaesés Székelyföldön 2,3 százalékos volt, szemben az országos 2,4 százalékkal” – ismertette. Érdekes azonban, hogy Maros megyében 6,1 százalékos növekedést tapasztaltak a turistaforgalomban, annak dacára, hogy a parajdi bányakatasztrófa Szovátára is hatással volt.
Az igazgató röviden kitért a turisztikai adó típusára, elmagyarázta annak előnyeit, felhasználási módját, majd beszámolt a kereskedelmi szálláshelyeket érintő, nemrég elvégzett felmérésről. Kiderült, hogy 54 sepsiszentgyörgyi, engedéllyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyből a vizsgált napon 35 volt jelen a Booking felületén.
– mutatott rá László Endre hozzátéve, hogy ez nem igazságos a becsületesen dolgozó szállásadókkal szemben. A TDM és a Visit Covasna szívesen nyújt szakmai tanácsadást és segítséget tud adni az engedélyek megszerzésében.
Deák Gyöngyvér beszélt a legújabb projektekről
Fotó: Tuchiluș Alex
Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület ügyvezető igazgatója bizakodóan beszélt a két új, turizmus fellendítését célzó projektről. Egyikük a videósorozat, amelyben Kisgyörgy Zoltán helytörténeti szakíró mutatja be Háromszék turisztikai látványosságait, például Bálványost, a Rétyi Nyírt, a zabolai Mikes-kastélyt és a Vargyas-szorost. A kisfilmeket 2024-ben 16 nap alatt, 107 helyszínen forgatta le a Bertis csapata – közölte a cégcsoport tulajdonosa, Berszány Tibor. A terv az, hogy
Berszány Tibor bemutatta az információs táblát, amelyről telefonnal leolvasható lesz a QR-kód
Fotó: Tuchiluș Alex
A másik projekt egy digitális turisztikai kártya és infokommunikációs rendszer bevezetését célozza Kovászna megyében. Deák Gyöngyvér szerint még zajlik a fejlesztés, de egy olyan QR-kód alapú rendszerre kell számítani, amely mobiltelefonról azonnal elérhető és összeköti a szolgáltatókat. Olyan funkciók lesznek elérhetők a vendégek számára, mint az
interaktív térkép,
navigáció,
személyre szabott ajánlatok,
tematikus útvonalak,
saját látogatási napló,
és ami a legfontosabb, lehetőség lesz értékelni, visszajelzést adni.
Mint mondta, a vállalkozóknak már ezért is érdemes csatlakozni, hiszen könnyedén követhetik a turisták igényeit, népszerűsíthetik szállásaikat, programjaikat, szolgáltatásaikat, és növelik a versenyképességet.
Vállalkozók és turisztikai szakemberek találkoztak
Fotó: Tuchiluș Alex
Gáj Nándor és Jakab István Barna elöljárók megköszönték Kisgyörgy Zoltán együttműködését
Fotó: Tuchiluș Alex
