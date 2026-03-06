Rovatok
Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit

Háromszék turisztikai kincsei címmel megtekinthető a látványosságokról készült videósorozat • Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék turisztikai kincsei címmel megtekinthető a látványosságokról készült videósorozat

Fotó: Tuchiluș Alex

A digitális tér kihasználásával népszerűsíti a térség látványosságait és turisztikai szolgáltatásait a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Abban bíznak, hogy a tavalyi visszaesés után idén sikerül felélénkíteni a háromszéki turizmust.

Farkas Orsolya

2026. március 06., 19:452026. március 06., 19:45

2026. március 06., 19:462026. március 06., 19:46

Turisztikai szakmai találkozó keretében vitatták meg a tavalyi év statisztikáit, és fogalmazták meg az idei terveket a háromszéki szolgáltatók és szakemberek. A Székely Nemzeti Múzeumban szervezett egyeztetésen két új kezdeményezést is bemutattak, amelyek segíthetnek láthatóbbá tenni a megyét a turisták számára.

Felpezsdítenék a turizmust

Visszaeséssel zárult a 2025-ös év a háromszéki turizmusban, de a számok nem kétségbeejtőek – szögezte le a tavalyi adatok kapcsán László Endre, a Kovászna Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Klaszter vezetője. Rámutatott:

  • 2024-ben 161 ezer turista látogatta meg Kovászna megyét,

  • 2025-ben pedig 155 ezer, ami a 6,6 százalékos visszaesést jelent.

Ez a szám még így is kedvezőbb, mint amire néhány héttel ezelőtt számítottak, amikor még nem álltak rendelkezésre pontos statisztikák. „Ebben a geopolitikai és gazdasági helyzetben ez a 6,6 százalékos csökkenés nem adhat okot a csüggedésre, viszont figyelmeztet arra, hogy minden aspektusára jobban oda kell figyelni” – húzta alá.

László Endre: attrakciófejlesztésre van szükség ahhoz, hogy ki lehessen nyújtani a turistaszezont • Fotó: Tuchiluș Alex

László Endre: attrakciófejlesztésre van szükség ahhoz, hogy ki lehessen nyújtani a turistaszezont

Fotó: Tuchiluș Alex

Noha Romániában még mindig sorrendben Bukarest, Konstanca és Brassó a legnépszerűbb desztináció, előnyös helyet foglal el a listán Maros megye (9.), Hargita megye (24.) és Kovászna megye (26.) is.

Idézet
Hogyha a székelyföldi turizmusról beszélünk, akkor majdnem elértük az egymillió turistát.

Brassó nyomában vagyunk, és azt is elmondhatjuk, hogy a visszaesés Székelyföldön 2,3 százalékos volt, szemben az országos 2,4 százalékkal” – ismertette. Érdekes azonban, hogy Maros megyében 6,1 százalékos növekedést tapasztaltak a turistaforgalomban, annak dacára, hogy a parajdi bányakatasztrófa Szovátára is hatással volt.

Az igazgató röviden kitért a turisztikai adó típusára, elmagyarázta annak előnyeit, felhasználási módját, majd beszámolt a kereskedelmi szálláshelyeket érintő, nemrég elvégzett felmérésről. Kiderült, hogy 54 sepsiszentgyörgyi, engedéllyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyből a vizsgált napon 35 volt jelen a Booking felületén.

Idézet
Itt jött a meglepetés, és ezen el kell gondolkozzunk: 19 engedéllyel rendelkező szálláshely volt, és 16 engedély nélküli. Itt meghúznám a vészharangot”

– mutatott rá László Endre hozzátéve, hogy ez nem igazságos a becsületesen dolgozó szállásadókkal szemben. A TDM és a Visit Covasna szívesen nyújt szakmai tanácsadást és segítséget tud adni az engedélyek megszerzésében.

Deák Gyöngyvér beszélt a legújabb projektekről • Fotó: Tuchiluș Alex

Deák Gyöngyvér beszélt a legújabb projektekről

Fotó: Tuchiluș Alex

Kihasználják a digitális tér lehetőségeit

Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület ügyvezető igazgatója bizakodóan beszélt a két új, turizmus fellendítését célzó projektről. Egyikük a videósorozat, amelyben Kisgyörgy Zoltán helytörténeti szakíró mutatja be Háromszék turisztikai látványosságait, például Bálványost, a Rétyi Nyírt, a zabolai Mikes-kastélyt és a Vargyas-szorost. A kisfilmeket 2024-ben 16 nap alatt, 107 helyszínen forgatta le a Bertis csapata – közölte a cégcsoport tulajdonosa, Berszány Tibor. A terv az, hogy

a megörökített látványosságoknál táblákat helyeznek majd el, amelyekről egy QR-kód leolvasásával bárki elérheti majd a videókat.

Berszány Tibor bemutatta az információs táblát, amelyről telefonnal leolvasható lesz a QR-kód • Fotó: Tuchiluș Alex

Berszány Tibor bemutatta az információs táblát, amelyről telefonnal leolvasható lesz a QR-kód

Fotó: Tuchiluș Alex

A másik projekt egy digitális turisztikai kártya és infokommunikációs rendszer bevezetését célozza Kovászna megyében. Deák Gyöngyvér szerint még zajlik a fejlesztés, de egy olyan QR-kód alapú rendszerre kell számítani, amely mobiltelefonról azonnal elérhető és összeköti a szolgáltatókat. Olyan funkciók lesznek elérhetők a vendégek számára, mint az

  • interaktív térkép,

  • navigáció,

  • személyre szabott ajánlatok,

  • tematikus útvonalak,

  • saját látogatási napló,

  • és ami a legfontosabb, lehetőség lesz értékelni, visszajelzést adni.

Mint mondta, a vállalkozóknak már ezért is érdemes csatlakozni, hiszen könnyedén követhetik a turisták igényeit, népszerűsíthetik szállásaikat, programjaikat, szolgáltatásaikat, és növelik a versenyképességet.

Vállalkozók és turisztikai szakemberek találkoztak • Fotó: Tuchiluș Alex

Vállalkozók és turisztikai szakemberek találkoztak

Fotó: Tuchiluș Alex

Gáj Nándor és Jakab István Barna elöljárók megköszönték Kisgyörgy Zoltán együttműködését • Fotó: Tuchiluș Alex

Gáj Nándor és Jakab István Barna elöljárók megköszönték Kisgyörgy Zoltán együttműködését

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Turizmus
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
