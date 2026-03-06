Székely irodalom: milyen, és van-e egyáltalán?

Benedek Elek „fiai” száz évvel ezelőtt indultak két évig tartó erdélyi turnéjukra. Ennek apropóján keresi a címben feltett kérdésre – no meg egyebekre is – a választ öt székely író pénteken a zabolai Mikes-kastélyban.

A Benedek Elek körül csoportosult népi-demokratikus írók tömörülése, az ún. „kalákások” száz évvel ezelőtt indultak erdélyi körútjukra. Szentimrei Jenő, Nyirő József, Tamási Áron, Bartalis János, György Dénes, Kacsó Sándor, a balladaénekes Szentimreiné Ferenczy Zsizsi és ifjabb Delly Szabó Géza eredeti célja az volt, hogy fiatalon elhalt írótársuk, Sipos Domokos családja számára megélhetési alapot biztosítsanak, de ugyanakkor a székely sajátosságokat felmutató irodalom első népszerűsítőivé váltak.

Sántha Attila: a székely irodalom pont olyan, mint a magyar, csak teljesen más

A nagy mesemondó és „fiai” a Kolozsváron megalakult Kaláka betéti társaságról kapták a nevüket, melynek lapjában, a Vasárnapban rendszeresen jelentkeztek írásaikkal. „Kalákába mentünk, hogy segítsünk…” – emlékezett vissza később a versmondó György Dénes.

bábáskodik a romániai magyar irodalom bölcsőjénél, távszervező, tanácsadó, aktív résztvevője az irodalmi életnek. Tőle várnak biztatást a fiatalok, amikor sorra bemutatkoznak írásaikkal…”

A két év alatt 45 falut és várost érintő turnéjuk során végül sikerült 50 ezer lejt összegyűjteniük Sipos Domokosné és kisfia, valamint a Keleti Újság irányváltoztatása és az Újság megszűnése folytán radikális magatartásuk miatt állás nélkül maradt írók számára, ám talán még ennél is lényegesebb az erdélyi irodalomra gyakorolt hatásuk.

A kalákások országjárásának kezdete kerek évfordulója apropóján március 6-án Székely irodalom címmel tartanak irodalmi estet Zabolán. Fellépnek: Böszörményi Zoltán, Fekete Vince, György Attila, Muszka Sándor, Sántha Attila.

A székelyföldi írók mindenekelőtt a „milyen a székely irodalom, van-e egyáltalán?” kérdésre keresi a választ, amit Sántha Attila előzetesen és tömören már meg is fogalmazott lapunk számára: