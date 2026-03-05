Rovatok
Hadtörténeti kiállítás nyílik Nyergestetőn

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Az In Montes Egyesület és a Nyergestető Történelmi Kávéház hadtörténeti kiállítást szervez Amit a hegyek megőriztek címmel.

Székelyhon

2026. március 05., 15:012026. március 05., 15:01

A tárlat különleges betekintést nyújt azokba a tárgyi emlékekbe, amelyeket a hegyek őriztek meg az elmúlt kétszáz év során. A kiállított darabok között katonai relikviák, dokumentumok és személyes használati tárgyak is szerepelnek, amelyek egykor a frontokon szolgáló katonák mindennapjaihoz tartoztak.

A kiállítás nem csaták vagy hadjáratok történetét kívánja bemutatni, hanem az emberi jelenlét nyomait.

Azokat a tárgyakat, amelyeket a katonák magukkal vittek, használtak, majd végül a hegyek között hagytak hátra. A leletek a háborús mindennapok történeteit idézik fel, és magyar, orosz valamint német katonák életének és halálának emlékeit őrzik.

A bemutatott gyűjtemény Takács Áron tulajdona.

  • Helyszín: Nyergestető Történelmi Kávéház

  • Megnyitó: 2026. március 7., szombat, 17 óra

  • Megtekinthető: 2026. március 7. és április 30. között

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a kiállítás megnyitójára és a tárlat megtekintésére.

Háromszék
