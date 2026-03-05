Hadtörténeti kiállítás nyílik Nyergestetőn

Az In Montes Egyesület és a Nyergestető Történelmi Kávéház hadtörténeti kiállítást szervez Amit a hegyek megőriztek címmel.

A tárlat különleges betekintést nyújt azokba a tárgyi emlékekbe, amelyeket a hegyek őriztek meg az elmúlt kétszáz év során. A kiállított darabok között katonai relikviák, dokumentumok és személyes használati tárgyak is szerepelnek, amelyek egykor a frontokon szolgáló katonák mindennapjaihoz tartoztak.

A kiállítás nem csaták vagy hadjáratok történetét kívánja bemutatni, hanem az emberi jelenlét nyomait.