Aki megvette a könyvet a könyvtárnak, az kölcsönözhette ki elsőként

Magyar és román nyelvű gyermekkönyvekkel, regényekkel bővült a gyűjtemény • Fotó: Tuchiluș Alex

Magyar és román nyelvű gyermekkönyvekkel, regényekkel bővült a gyűjtemény

Fotó: Tuchiluș Alex

Olvasói adományoknak köszönhetően bővült a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár állománya, miután a tavaly év végi megszorítások miatt nem tudott új olvasmányokat beszerezni az intézmény. Gyűjteményük számos magyar és román nyelvű kiadvánnyal gazdagodott.

Farkas Orsolya

2026. március 02., 17:012026. március 02., 17:01

Új gyermekkönyvek és regények kerültek fel a megyei tanács fenntartásában működő könyvtár polcaira az idei év elején. A kiadványok beszerzéséhez az olvasóközönség segítségét kérték, ugyanis az önkormányzat biztosította volna ugyan a szükséges anyagiakat, a kormány megszorító intézkedései miatt a könyvtár 2025 utolsó negyedévében nem költhetett állománybővítésre.

Izgalmas könyvek kölcsönözhetők

A gyűjtést még tavaly decemberben hirdette meg a könyvtár a Facebookon. Húsz magyar és húsz román könyvcímet tettek közzé a kiadványok árával együtt, és az olvasók ezekről a listákról választhatták ki azokat, amelyek számukra szimpatikusak.

Az intézmény kérése az volt, hogy a választott könyv árát utalják át a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület bankszámlájára, ezzel segítve az állománybővítést. Cserébe

az intézmény felajánlotta, hogy az új kiadvány első kölcsönzője az a személy lehessen, aki elősegítette annak megvásárlását.

A kezdeményezés várakozáson felüli sikert hozott: alig két hét alatt minden könyv gazdára talált, és az év elejére a polcokra is kerülhettek. A magyar nyelvű olvasmányok között szerepel például:

  • Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas szerző 2025-ös regénye A magyar nemzet biztonsága címmel;

  • skandináv krimik Camilla Läckberg (Bronz álmok), valamint Jo Nesbø (Minnesota) tollából;

  • Visky András új regénye, az Illegalisták;

  • Náray Tamás Szerintem című életregénye;

  • valamint Frei Tamás politikai akcióthrillere Kobalt – A pekingi játszma címmel.

Az intézmény továbbra is fogad könyvadományokat, ám a helyszűke miatt bizonyos kritériumok alapján válogatnak.

Az új könyveket olvasói adományokból vásárolták meg • Fotó: Bod Péter Megyei Könyvtár/Facebook Galéria

Az új könyveket olvasói adományokból vásárolták meg

Fotó: Bod Péter Megyei Könyvtár/Facebook

Elsősorban 2000 után kiadott, jó állapotú, a gyerekek számára kötelező iskolai olvasmányokat, illetve 2010 utáni klasszikus és kortárs irodalmi műveket keresnek, valamint háromszéki újságokat, folyóiratokat.

Ezenkívül helyi szerzők, kutatók, szakemberek hagyatékából származó dedikált példányokat, kéziratokat, illetve a megye történelmét és kultúráját feldolgozó munkákat is szívesen fogadnak.

Háromszék Kultúra
