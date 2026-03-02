Aki megvette a könyvet a könyvtárnak, az kölcsönözhette ki elsőként

Magyar és román nyelvű gyermekkönyvekkel, regényekkel bővült a gyűjtemény
Fotó: Tuchiluș Alex
Olvasói adományoknak köszönhetően bővült a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár állománya, miután a tavaly év végi megszorítások miatt nem tudott új olvasmányokat beszerezni az intézmény. Gyűjteményük számos magyar és román nyelvű kiadvánnyal gazdagodott.
Új gyermekkönyvek és regények kerültek fel a megyei tanács fenntartásában működő könyvtár polcaira az idei év elején. A kiadványok beszerzéséhez az olvasóközönség segítségét kérték, ugyanis az önkormányzat biztosította volna ugyan a szükséges anyagiakat, a kormány megszorító intézkedései miatt a könyvtár 2025 utolsó negyedévében nem költhetett állománybővítésre.
A gyűjtést még tavaly decemberben hirdette meg a könyvtár a Facebookon. Húsz magyar és húsz román könyvcímet tettek közzé a kiadványok árával együtt, és az olvasók ezekről a listákról választhatták ki azokat, amelyek számukra szimpatikusak.
Az intézmény kérése az volt, hogy a választott könyv árát utalják át a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület bankszámlájára, ezzel segítve az állománybővítést. Cserébe
A kezdeményezés várakozáson felüli sikert hozott: alig két hét alatt minden könyv gazdára talált, és az év elejére a polcokra is kerülhettek. A magyar nyelvű olvasmányok között szerepel például:
Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas szerző 2025-ös regénye A magyar nemzet biztonsága címmel;
skandináv krimik Camilla Läckberg (Bronz álmok), valamint Jo Nesbø (Minnesota) tollából;
Visky András új regénye, az Illegalisták;
Náray Tamás Szerintem című életregénye;
valamint Frei Tamás politikai akcióthrillere Kobalt – A pekingi játszma címmel.
Az intézmény továbbra is fogad könyvadományokat, ám a helyszűke miatt bizonyos kritériumok alapján válogatnak.
Az új könyveket olvasói adományokból vásárolták meg
Fotó: Bod Péter Megyei Könyvtár/Facebook
Elsősorban 2000 után kiadott, jó állapotú, a gyerekek számára kötelező iskolai olvasmányokat, illetve 2010 utáni klasszikus és kortárs irodalmi műveket keresnek, valamint háromszéki újságokat, folyóiratokat.
Ezenkívül helyi szerzők, kutatók, szakemberek hagyatékából származó dedikált példányokat, kéziratokat, illetve a megye történelmét és kultúráját feldolgozó munkákat is szívesen fogadnak.
Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.
Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.
Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.
Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.
Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.
Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.
Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.
szóljon hozzá!