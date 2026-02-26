Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.

Bodor Tünde 2026. február 26., 20:512026. február 26., 20:51

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ és az EMÜK szervezésében megvalósuló tárlat kurátorai Uszkay Tekla, Berentz Péter és Dobó Bianka, a kiállítást Uszkay Tekla nyitja meg.

A kiállítás a kortárs magyar grafika elmúlt négy évtizedében történt átalakulásáról és műfaji sokszínűségéről ad átfogó képet.