Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról

Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?

Amennyiben fejedben összeállt a megfelelő válasz, máris benevezhetsz a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház által a megyeszékhelyen tanuló középiskolások számára kiírt szónokversenyre. Erre március 6-án éjfélig van lehetőséged a jelentkezési űrlap kitöltésével és a szónoklat feltöltésével – magát A márciusi ifjakkal lógtam témára épülő vetélkedőt március 9–én, hétfőn 17 órától tartják meg a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

Az előadott szónoklatokat a Sztakics Éva Judit alpolgármester, Szonda Szabolcs könyvtárigazgató és Albu István színházigazgató alkotta zsűri értékeli.