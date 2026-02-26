Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról

A Kónya Ádám Művelődési Ház 2023-ban is szervezett szónokversenyt, akkor a Székely Mikó Kollégium diákja, Moroianu Anna aratta le a babérokat
Fotó: Kristó-Gothárd Hunor
Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?
Amennyiben fejedben összeállt a megfelelő válasz, máris benevezhetsz a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház által a megyeszékhelyen tanuló középiskolások számára kiírt szónokversenyre. Erre március 6-án éjfélig van lehetőséged a jelentkezési űrlap kitöltésével és a szónoklat feltöltésével – magát A márciusi ifjakkal lógtam témára épülő vetélkedőt március 9–én, hétfőn 17 órától tartják meg a Bod Péter Megyei Könyvtárban.
Az előadott szónoklatokat a Sztakics Éva Judit alpolgármester, Szonda Szabolcs könyvtárigazgató és Albu István színházigazgató alkotta zsűri értékeli.
amiket a Gutenberg könyvesboltban lehet beváltani. Emellett minden jelentkező páros mozijegyben részesül, amelyet egy általuk választott vetítésre használhatnak fel. A szónokverseny első helyezettje ugyanakkor fellépési lehetőséget kap az ünnepi rendezvénysorozaton.
További részleteket a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezőirodájában, valamint a kamhorganize@gmail.com e-mail-címen, illetve a 0267 352 460-as telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.
Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.
A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.
Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.
Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.
Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.
Fogadóórát tart a nép ügyvédje Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal épületében.
Könnyebb sérüléssel megúszta egy oltszemi fiatalember azt a medvetámadást, amelyben szombaton volt része a faluhoz közeli erdőben.
Jelen vannak az iskoláknál, rendezvényeken, és figyelnek a rongálókra, kéregetőkre, utcai árusokra. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök mindezt létszámhiány mellett végzik, így néha csak ott tudnak beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Új, közepes méretű bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön, a Penny áruház mögötti területen. A beruházás nemcsak a férőhelyek számát növeli, hanem stratégiai pontot is jelent a városi bölcsődehálózat teljes lefedettségében.
Hat év után végre befejeződött a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola udvarának felújítása és rendezése.
