Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról

A Kónya Ádám Művelődési Ház 2023-ban is szervezett szónokversenyt, akkor a Székely Mikó Kollégium diákja, Moroianu Anna aratta le a babérokat

A Kónya Ádám Művelődési Ház 2023-ban is szervezett szónokversenyt, akkor a Székely Mikó Kollégium diákja, Moroianu Anna aratta le a babérokat

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?

Kocsis Károly

2026. február 26., 08:302026. február 26., 08:30

Amennyiben fejedben összeállt a megfelelő válasz, máris benevezhetsz a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház által a megyeszékhelyen tanuló középiskolások számára kiírt szónokversenyre. Erre március 6-án éjfélig van lehetőséged a jelentkezési űrlap kitöltésével és a szónoklat feltöltésével – magát A márciusi ifjakkal lógtam témára épülő vetélkedőt március 9–én, hétfőn 17 órától tartják meg a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

Az előadott szónoklatokat a Sztakics Éva Judit alpolgármester, Szonda Szabolcs könyvtárigazgató és Albu István színházigazgató alkotta zsűri értékeli.

Az első helyezettet 700 lej, a másodikat 500 lej, a harmadikat 200 lej értékű könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazzák,

amiket a Gutenberg könyvesboltban lehet beváltani. Emellett minden jelentkező páros mozijegyben részesül, amelyet egy általuk választott vetítésre használhatnak fel. A szónokverseny első helyezettje ugyanakkor fellépési lehetőséget kap az ünnepi rendezvénysorozaton.

További részleteket a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezőirodájában, valamint a kamhorganize@gmail.com e-mail-címen, illetve a 0267 352 460-as telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
