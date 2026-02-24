Rovatok
A szükségesnél kevesebb emberrel próbál helytállni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Jelenleg 34 fővel tartják fenn a rendet és biztonságot a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök

Jelenleg 34 fővel tartják fenn a rendet és biztonságot a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Jelen vannak az iskoláknál, rendezvényeken, és figyelnek a rongálókra, kéregetőkre, utcai árusokra. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök mindezt létszámhiány mellett végzik, így néha csak ott tudnak beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Farkas Orsolya

2026. február 24., 12:202026. február 24., 12:20

Amellett, hogy részt vettek a város tömegrendezvényein, felügyeltek az iskoláknál, számos esetben bírságolták a szabálytalankodókat, és felléptek az engedély nélküli árusok, valamint a kéregetők ellen is – derül ki a tavalyi év mérlegéből. A háromszéki megyeszékhely rendőrsége azonban évek óta a szükségesnél kevesebb emberrel dolgozik.

Rangsorolják a hívásokat

Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója szerint

a létszámhiány miatt megtörténik, hogy csak a legsürgősebb eseteknél tudnak jelen lenni,

vagy egy-egy riasztásra nem tudnak olyan hamar reagálni, mint ahogy szeretnének.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

„Ebből a város lakói leginkább a problémákat érzékelik, azonban el kell mondanom, hogy a rendőrségi munka olyan, mint a takarítás: az látszik jobban, ha nem végzik. Kollégáim sokat dolgoznak a közbiztonság érdekében is” – szögezte le. A Székelyhon érdeklődésére a vezető kifejtette:

jelenleg 34 fős állománnyal dolgoznak, és a feladatokat így is ellátják, de ehhez elsőbbséget élvező listát kell felállítaniuk.

Mint mondta, az elmúlt években nem volt lehetőség új alkalmazottak felvételére, miközben állományukból többen kiléptek, illetve volt, aki nyugállományba vonult. Tavalyelőtt ilyenkor a helyi rendőrség 38 fős állományról számolt be, ami mindössze fele a szükséges személyzetnek.

Idézet
Úgy tudunk működni, hogy a közrendészeti részlegen két emberből álló járőr dolgozik három váltásban, viszont a forgalomrendészetnél már nem tudjuk a három váltást folyamatosan biztosítani

– mutatott rá a megközelítőleg ötvenezer lakost számláló megyeszákhely rendőrségének igazgatója. Éppen ezért a hívásokat rangsorolják, és sürgősség esetén a rendőröket átirányítják, azaz egy tevékenységgel fel kell hagyjanak, hogy a másikra tudjanak összpontosítani.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megőrzik a város nyugalmát

Tavaly egy súlyosabb esetben, közvagyon rongálása miatt intézkedtek a helyi rendőrök, miután három személy a Szakszervezetek Művelődési Házában tört-zúzott. Az elkövetőket átadták a megyei rendőrség munkatársainak, akikkel Hadnagy István szerint szorosan együttműködnek.

Idézet
Van példa rá, hogy az állami rendőrségtől kapunk átirányított hívást, amikor egy eset nem a hatáskörük, vagy náluk is emberhiány van. Ugyanígy történik fordítva is

– világított rá. Ennek apropóján felhívta a figyelmet: fontos, hogy probléma esetén a lakosság értesítse a hatóságokat, akár a 112-es segélyhívón, akár a helyi rendőrség 0800 800 767-es ingyenesen hívható számán vagy a Whatsapp üzenetküldőn keresztül a 0739 886 992-es számon.

A helyi rendőrség munkatársai tavaly napi rendszerességgel figyeltek a rendre a helyi iskoláknál, valamint 44 tömegrendezvényen is részt vettek – ebből 19 a Sepsi OSK labdarúgó csapat mérkőzése volt, ahol közreműködtek a parkolásnál és a biztonság megőrzésénél. Csaknem 1200 személyt igazoltattak, és a fellépésnek eredménye is volt:

  • 187 esetben szabtak ki szabálysértési bírságot a helyi tanácsi határozatok és törvények megszegése miatt;

  • folyamatosan dolgoztak az utcai kéregetés és csavargás visszaszorításán. Napi rendszerességgel felszólítottak koldusokat a távozásra, büntetést azonban csak 6 esetben állítottak ki. Hadnagy István szerint erre az a magyarázat, hogy a túlnyomóan Hetéről érkező koldulók nem tudják kifizetni a bírságot;

  • felléptek az engedély nélküli, gyanús forrású terméket kínáló utcai árusítás ellen. Ebben az esetben is az volt az elsődleges cél, hogy távozásra bírják az illetőket, így összesen 11 bírság született.

Ezenkívül a videokamerás térfigyelő rendszer segítségével 82 alkalommal tudtak értékes felvételeket szolgáltatni a rendőrségnek vagy az ügyészségnek bűncselekmények és balesetek kivizsgálásához.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Rendőrség
