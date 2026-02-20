Julcsa és Ábel is megérkezett a LEGO-székelykapu mellé

Népviseletes figurákkal egészül ki a Kerestély Koppány által megalkotott, legókockákból épült székelykapu. A gazdasszony neve Julcsa, a „legszebb székely menyecske”, párja pedig Ábel, aki „akkora kópé, hogy még a kockából is kicsavarja a viccet”.

A székelykapuhoz illeszkedő figurákról Facebook-oldalán osztott meg fotókat az alkotó. A mintegy ezer legókockából készült szett az elmúlt években elérte a tízezer támogató szavazatot, így esélyessé vált arra, hogy a LEGO gyártásra alkalmasnak minősítse.

Kerestély Koppány ötlete jelenleg elbírálás alatt áll, a felülvizsgálati folyamat akár hónapokig is eltarthat. Ha a projekt zöld utat kap, akkor átléphet a fejlesztési szakaszba, amikor a modellt tovább finomítják és előkészítik a gyártásra.