Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Julcsa és Ábel is megérkezett a LEGO-székelykapu mellé

Kerestély Koppány figurákkal egészítette ki a legókockákból épült székelykaput • Fotó: Lego-székelykapu – Szekler gate/Facebook

Kerestély Koppány figurákkal egészítette ki a legókockákból épült székelykaput

Fotó: Lego-székelykapu – Szekler gate/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Népviseletes figurákkal egészül ki a Kerestély Koppány által megalkotott, legókockákból épült székelykapu. A gazdasszony neve Julcsa, a „legszebb székely menyecske”, párja pedig Ábel, aki „akkora kópé, hogy még a kockából is kicsavarja a viccet”.

Farkas Orsolya

2026. február 20., 08:302026. február 20., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A székelykapuhoz illeszkedő figurákról Facebook-oldalán osztott meg fotókat az alkotó. A mintegy ezer legókockából készült szett az elmúlt években elérte a tízezer támogató szavazatot, így esélyessé vált arra, hogy a LEGO gyártásra alkalmasnak minősítse.

Hirdetés

Kerestély Koppány ötlete jelenleg elbírálás alatt áll, a felülvizsgálati folyamat akár hónapokig is eltarthat. Ha a projekt zöld utat kap, akkor átléphet a fejlesztési szakaszba, amikor a modellt tovább finomítják és előkészítik a gyártásra.

korábban írtuk

75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is
75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is

Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.

Háromszék Magazin
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 19., csütörtök

Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után

Kasszásnőt ért bántalmazásról számoltak be lapunknak, amely az egyik sepsiszentgyörgyi nagyáruház önkiszolgáló részlegénél történt. A rendőrségnél megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.

Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után
Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után
2026. február 19., csütörtök

Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán

Világszerte ismert történetet választott új bemutatójához a Háromszék Táncszínház: Carlo Collodi Pinokkiója kel életre a tánc nyelvén. Ez az első alkalom, hogy a magyar nyelvterületen ilyen táncszínházi formában állítják színpadra a fabábú kalandjait.

Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán
Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán
2026. február 19., csütörtök

Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán
2026. február 18., szerda

Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek

Több évtizedes elkötelezett munkája elismeréseképpen tizennyolc oktató vette át szerdán délután a Székely Mikó Kollégium múzeumtermében a magyar kormány által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet.

Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek
Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek
2026. február 18., szerda

Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek
2026. február 18., szerda

Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei

Két év kihagyás után újra lesz hőlégballonos találkozó Háromszéken. A repülés eme válfajának szerelmesei ez alkalommal a felsőcsernátoni Malomkertben gyűlnek össze, de laikus érdeklődőkre is számítanak.

Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei
Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei
2026. február 18., szerda

Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei
Hirdetés
2026. február 18., szerda

Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen

Ismét lehet jelöléseket benyújtani a rangos városi elismerésre: Kézdivásárhely 2026-ban is odaítéli a Pro Urbe díjat egy arra érdemes személynek. A kitüntetést hagyományosan a városnapok keretében adják át, a jelöléseket március 16-ig várják.

Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen
Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen
2026. február 18., szerda

Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen
2026. február 18., szerda

Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet

Lev Birinszkij 1912-ben napvilágot látott komikus-szatirikus, váratlan fordulatokban bővelkedő művéből készül előadás a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. A Bolondok tánca című darab Bélai Marcel rendezésében kerül bemutatásra február 23-án.

Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet
Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet
2026. február 18., szerda

Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet
2026. február 18., szerda

Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen

Általában minden február utolsó hétvégéjére időzítik, ötven-hatvan helyszín csatlakozik hozzá a világ azon részeiről, ahol magyarok élnek. A vakációra való tekintettel Kézdivásárhelyen már február 19-én megtartják a Wass Albert-felolvasómaratont.

Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen
Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen
2026. február 18., szerda

Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Farsangtemetés Sepsiszentgyörgyön: harminc éve viszik vásárra a kecskét, de eladni sosem sikerül

Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.

Farsangtemetés Sepsiszentgyörgyön: harminc éve viszik vásárra a kecskét, de eladni sosem sikerül
Farsangtemetés Sepsiszentgyörgyön: harminc éve viszik vásárra a kecskét, de eladni sosem sikerül
2026. február 17., kedd

Farsangtemetés Sepsiszentgyörgyön: harminc éve viszik vásárra a kecskét, de eladni sosem sikerül
2026. február 17., kedd

Új lakónegyed épülhet a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén

Több mint 400 lakást építtetne a következő öt évben egy bukaresti cég a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén. A napokban lezajlott az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos közmeghallgatás is.

Új lakónegyed épülhet a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén
Új lakónegyed épülhet a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén
2026. február 17., kedd

Új lakónegyed épülhet a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén
2026. február 17., kedd

Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban

Bemutatják Bartha Katalin Ágnes színház- és irodalomtörténész Történeti játékstílus és gyakorlat: Prielle Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói című kötetét február 20-án a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében.

Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban
Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban
2026. február 17., kedd

Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!