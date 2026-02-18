Általában minden február utolsó hétvégéjére időzítik, ötven-hatvan helyszín csatlakozik hozzá a világ azon részeiről, ahol magyarok élnek. A vakációra való tekintettel Kézdivásárhelyen már február 19-én megtartják a Wass Albert-felolvasómaratont.

Kocsis Károly 2026. február 18., 15:162026. február 18., 15:16

A maratoni szépirodalmi ünnep ötlete a debreceni Hegedűs Gergely András nevéhez fűződik, aki 25 órás „világcsúccsal” kívánta felkelteni a figyelmet a sokszor támadott, megbélyegzett, elhallgatott író munkásságára. Az elsőt – a néhány hónappal előtte megalakult Egyesült Magyar Ifjúság szervezésében – 2004. február 21-én tartották 13 helyszínen, több ezer olvasót mozgósítva, majd pár évvel később a székely–magyar kézfogás jegyében zajló Pilis–Hargita-túra szervezői élesztették fel a kezdeményezést: 2009. február 20-án és 21-én 17 helyszínen olvastak fel Wass Albert műveiből. Hirdetés Kezdetben székelyföldi települések is szép számban csatlakoztak a felolvasó-hétvégéhez, például 2011-ben többek között Barót, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós és Csíksomlyó,

2024-re már csak Székelyudvarhely és Kézdivásárhely, tavaly pedig az egész Erdélyből egyedül az utóbbi maradt.

A céhes városban az elmúlt két alkalommal a Háromszéki Népfőiskola Egyesület, illetve annak elnöke, Bíró Erika szörcsei református lelkész vállalta a szervezéssel járó teendőket, aki már korábban is hozott tető alá Wass Albert-esteket.

2025-ben az egész Erdélyből egyedül Kézdivásárhely csatlakozott a felolvasómaratonhoz Fotó: Csernus Lajos

A 2025. február 21-én, az anyanyelv nemzetközi napján a helyi Gyűjtemények Háza ’48-as termében zajló eseményen tizenegyen idéztek a népszerű erdélyi író valamely regényéből, novellájából, meséjéből, verséből vagy vallomásából. Ballai Imre, az Összefogás a Kárpát-medencéért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alapítójának összesítése szerint 2024-ben 58,

tavaly – a kézdivásárhelyin kívül – 55 anyaországi, angliai, felvidéki, kárpátaljai, őrségi és amerikai egyesült államokbeli közösség csatlakozott a felolvasáshoz.

Idén a Bod Péter Tanítóképző Nagy Béla Dokumentációs Központja ad helyet az együvé tartozás tudatát erősítő szépirodalmi összejövetelnek Keresztes-Bíró Emese könyvtáros, Fejér Piroska magyartanár és Ambrus Ágnes ny. egyetemi oktató szervezésében. Utóbbitól megtudtuk, mivel február utolsó hétvégéje nálunk vakáció, ezért már 19-én, csütörtökön megtartják. Déli 12 órára a középiskolás diákokat várják, 17 órára pedig a felnőtteket. Jelentkezni 5 perces terjedelmű verssel vagy prózarészlettel lehet, akár előzetesen is a 0743 027 426-os telefonszámon, illetve az agnesambrus51@gmail.com e-mail-címen.