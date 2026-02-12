Rovatok
Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.

Székelyhon

2026. február 12., 09:522026. február 12., 09:52

2026. február 12., 09:572026. február 12., 09:57

Negyven házkutatást tartottak a hatóságok csütörtökön hajnalban az ország több pontján, a legtöbbet Maros megyében. A nyomozás adatai alapján

egy Maros megyei csoport által irányított céghálózat 2020 és 2025 között valós gazdasági tartalom nélküli számlákat könyvelt el, ezzel jelentős kárt okozva az államnak.

Ennek okán Maros megyében 30, Brassó, Iași, és Olt megyékben 2–2, Kolozs és Argeș megyékben 1–1, Bukarestben pedig szintén két házkutatást tartottak a hatóságiak, amelyeknek során dokumentumokat foglalnak le.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint dokumentumok lefoglalását és kihallgatásokat rendeltek el Suceava, Bihar, Neamț, Ilfov és Szatmár megyékben, valamint Bukarestben is. Az akcióban gazdasági nyomozók, bűnügyi egységek és a csendőrség is részt vesz.

Maros megye Marosszék Bűnügy
