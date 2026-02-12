Az átjárónál voltak, elsőbbséget adott a Logan, de hátulról megállíthatatlanul jött a kamion – videóval

Csodával határos módon megúszták a balesetet a gyalogosok, akik egy átjárónál átmenni készültek, de váratlanul megjelent egy kamion.

Rendkívül veszélyes helyzetet rögzített egy térfigyelő kamera a 7-es országúton Olténiában, amelyről később a rendőrség is beszámolt. A felvétel tanúsága szerint kedden délután egy teherautó sofőrje nem adott elsőbbséget a gyalogátkelőnél, noha a kamion előtt egy személyautó már megállt. A gyalogosok lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj a sofőr figyelmetlenségéből.

Hirdetés

A Vâlcea megyei rendőrség tájékoztatása szerint a kamiont egy 33 éves, szerb állampolgárságú férfi vezette, akit a szabálysértésért utólag 1215 lejre büntettek meg és hatvan napra felfüggesztették a jogosítványát.

A helyi sajtó beszámolója szerint a lakók folyamatosan panaszkodnak a 7-es országúton rendre kialakuló nagy forgalomra, illetve az ebből eredő balesetveszélyes helyzetekre.