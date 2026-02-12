Noha meghívták, van egy feltétele Romániának, hogy ott legyen a Béketanács washingtoni alakuló ülésén

Románia csak abban az esetben képviselteti magát Washingtonban a Béketanács február 19-i alakuló ülésén, ha a chartát alá nem író országok is részt vehetnek – közölték szerdán politikai források. Tájékoztatásuk szerint Románia elhalasztja a Béketanácshoz való csatlakozását.

Az államfő a közeljövőben Lengyelországba látogat a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében.

Nicușor Dan február 8-án jelentette be, hogy meghívást kapott a Béketanács washingtoni alakuló ülésére. Akkor elmondta, hogy Románia részvételéről az amerikai féllel folytatott egyeztetések eredményének függvényében döntenek – írja az Agerpres hírügynökség.

Az államfő közölte, Románia támogatja az Egyesült Államok béketeremtési erőfeszítéseit, és konzultációkat kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázására, hogy a Béketanács chartájának egyes rendelkezései miként egyeztethetők össze az ország nemzetközi kötelezettségeivel.