Látványosan halad a marosvásárhelyi mélygarázs építése, jövő tavaszra kell elkészülnie

Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.
Fotó: Haáz Vince
Tizennyolc hónapos engedélyeztetés után tavaly ősszel fogtak neki Marosvásárhelyen a városháza és megyeháza szomszédságába épülő mélygarázsnak. Mint korábban beszámoltunk róla elsőként a földben levő vezetékeket költöztették el, pár napja, a jeges időszak után fogtak neki a felszíni munkálatoknak.
Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál gőzerővel dolgoznak.
Fotó: Haáz Vince
A Városháza és az Enescu utca le van zárva, csak a Ballada és a Cuza Vodă utca felől lehet megközelíteni a helyszínt, amelyen egyre látványosabb a munkálat. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Kovács Mihály Levente alpolgármesterrel közösen szerdán tartott terepszemlét, egyeztettek a kivitelező szakembereivel. A helyszínen elhangzott, hogy
Míg korábban idei, év végi határidőről beszélt a városvezető, most azt mondta, hogy jövő tavaszra készül el, és a kivitelezése 36 millió lejbe kerül.
Fotó: Haáz Vince
A szakértők szerint ez a nagyberuházás 7-8 éven belül térülhet meg.
„Idén év végéig biztos nekifogunk a főtér átalakításának is, így feltétlenül szükséges, hogy mielőbb meglegyen a mélygarázs, hiszen
Így kevesebb autó fog forgolódni a főtéren, és a környező kis utcákban, parkolóhelyet keresve. Meggyőződésem, hogy amikor kész lesz a mélygarázs, és sétálóutcává alakul az Enescu utca, megszépül a Városháza utca, szép és modern lesz az egész környék” – hangoztatta a városvezető.
Fotó: Haáz Vince
A kivitelező cég szakembere, Radu Alexandru arról számolt be, hogy több munkatelepük van a városban, így a kitermelt földet hasznosítani tudják az útépítésekben.
Arról is beszélt, hogy előzetes felméréseket végeztettek, amelyek alapján kijelentheti, hogy a közeli, pár méterre levő lakóházak és a volt Park szálloda nem kerül veszélybe a munkagépek, munkálatok miatt.
Fotó: Haáz Vince
Közel vannak az épületek a munkatelephez
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
