Látványosan halad a marosvásárhelyi mélygarázs építése, jövő tavaszra kell elkészülnie

Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.

Simon Virág

2026. február 12., 10:022026. február 12., 10:02

2026. február 12., 10:032026. február 12., 10:03

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Nagy daru jelzi Marosvásárhelyen, hol épül a megyeszékely első mélygarázsa. A daruhoz hatalmas kotrókanál van rögzítve, ezzel ássák a földet, készítik a helyet a támfalaknak. Soós Zoltán polgármesterrel szemrevételeztük a munkatelepet.

Simon Virág

2026. február 12., 10:022026. február 12., 10:02

2026. február 12., 10:032026. február 12., 10:03

Tizennyolc hónapos engedélyeztetés után tavaly ősszel fogtak neki Marosvásárhelyen a városháza és megyeháza szomszédságába épülő mélygarázsnak. Mint korábban beszámoltunk róla elsőként a földben levő vezetékeket költöztették el, pár napja, a jeges időszak után fogtak neki a felszíni munkálatoknak.

korábban írtuk

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál gőzerővel dolgoznak.

Jelenleg a támfal megépítése zajlik, kotrókarral emelik ki a földet, amit elszállít a kivitelező.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Saját költségvetésből végzett nagyberuházás

A Városháza és az Enescu utca le van zárva, csak a Ballada és a Cuza Vodă utca felől lehet megközelíteni a helyszínt, amelyen egyre látványosabb a munkálat. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Kovács Mihály Levente alpolgármesterrel közösen szerdán tartott terepszemlét, egyeztettek a kivitelező szakembereivel. A helyszínen elhangzott, hogy

290 férőhelyes lesz a mélygarázs és egyetlen bejárata lesz, a Cuza Vodă utca felől.

Míg korábban idei, év végi határidőről beszélt a városvezető, most azt mondta, hogy jövő tavaszra készül el, és a kivitelezése 36 millió lejbe kerül.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A környékbeli utcák és a mélygarázs környékének rendbetételére még hozzávetőlegesen 15 millió lejt fog elkölteni a város, mind helyi költségvetésből.

A szakértők szerint ez a nagyberuházás 7-8 éven belül térülhet meg.

Nagyobb átalakulások lesznek

„Idén év végéig biztos nekifogunk a főtér átalakításának is, így feltétlenül szükséges, hogy mielőbb meglegyen a mélygarázs, hiszen

jelenleg a belvárosban közel négyszáz parkolóhely van, aminek nagy részét fel fogjuk számolni a földalatti parkoló elkészülte után.

Így kevesebb autó fog forgolódni a főtéren, és a környező kis utcákban, parkolóhelyet keresve. Meggyőződésem, hogy amikor kész lesz a mélygarázs, és sétálóutcává alakul az Enescu utca, megszépül a Városháza utca, szép és modern lesz az egész környék” – hangoztatta a városvezető.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Zökkenőmentes és biztonságos munkálat

A kivitelező cég szakembere, Radu Alexandru arról számolt be, hogy több munkatelepük van a városban, így a kitermelt földet hasznosítani tudják az útépítésekben.

A kitermelt földet saját teherautókkal szállítják el, a helyszínen nem kell forgalomkorlátozásra számítani.

Arról is beszélt, hogy előzetes felméréseket végeztettek, amelyek alapján kijelentheti, hogy a közeli, pár méterre levő lakóházak és a volt Park szálloda nem kerül veszélybe a munkagépek, munkálatok miatt.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Közel vannak az épületek a munkatelephez • Fotó: Haáz Vince

Közel vannak az épületek a munkatelephez

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások

Hirdetés
