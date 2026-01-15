Rovatok
A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Dolgoznak a munkagépek a mélygarázsnál • Fotó: Haáz Vince

Dolgoznak a munkagépek a mélygarázsnál

Fotó: Haáz Vince

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál, a havazás ellenére, gőzerővel dolgoznak.

Simon Virág

2026. január 15., 14:042026. január 15., 14:04

Idei első sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester röviden jellemezte a tavalyi évet: nehéz volt, sok mindent eldöntött helyettünk a kormány.

Folytatják a fejlesztést

A városvezető szerint mindezek ellenére sikerült folytatni a beruházásokat, tavaly 563 millió lejt költöttek helyi, kormány- és uniós pénzből fejlesztésekre. Visszatekintve elmondta, míg 2020-ban a költségvetés végrehajtási aránya 350 millió lej volt, 2025-ben már 650 millió lejre nőtt.

Soós Zoltán szerint Marosvásárhely egy országos felmérésben az első tíz municípium között szerepel, ami a fejlesztéseket és az életszínvonalat illeti.

Mire számíthatunk?

A városvezető azt ígérte, idén folytatódnak a munkálatok a városháza közelében, a Park szállodánál elkezdett mélygarázsnál. Ez

év végére fog elkészülni, és a tervek szerint jövő év elején már használni lehet a mélygarázst.

Jelenleg a munkagépek dolgoznak.

Soós Zoltán • Fotó: Haáz Vince Galéria

Soós Zoltán

Fotó: Haáz Vince

Tervek szerint elkezdik a munkálatokat a Színház térre tervezett parkolóház és innovációs központ esetében is, illetve a lakónegyedekbe is könnyűszerkezetű, emeletes parkolókat építenek a Hátszeg és a Csalhó utcákba. Ugyanakkor készül a megvalósíthatósági tanulmánya a Páring utcai emeletes parkolóháznak is.

Folytatódnak az útépítések is

Soós Zoltán szerint idén már elkezdődik a városi körgyűrű hatos szakaszának megépítése, illetve várják a kormányhatározatot a hármas szakasz versenytárgyalásának elindítására is.

Tavaly tíz utcát sikerült teljesen felújítani, idén is ezt az ütemet szeretnék folytatni.

Ugyanakkor szeretnének nekifogni a Gheorghe Marinescu utcát és Marosszentgyörgyöt összekötő út megépítésének is; ez a most épülő kórházak mögött haladna.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Kiderült, hogy a Kárpátok sétányára tervezett hídnak megvan minden engedélye, a közbeszerzés előkészítése zajlik.

Idén folytatni kívánják a tömbházak hőszigetelését, valamint az oktatási épületek korszerűsítését is. A polgármester év eleji ígérete szerint 2026 végére nem marad egyetlen olyan osztályterem sem, ahol régi bútorok vannak és nincs okostábla, korszerű oktatási segédeszköz.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
Hirdetés
