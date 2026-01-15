A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál, a havazás ellenére, gőzerővel dolgoznak.

Idei első sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester röviden jellemezte a tavalyi évet: nehéz volt, sok mindent eldöntött helyettünk a kormány.

Folytatják a fejlesztést

A városvezető szerint mindezek ellenére sikerült folytatni a beruházásokat, tavaly 563 millió lejt költöttek helyi, kormány- és uniós pénzből fejlesztésekre. Visszatekintve elmondta, míg 2020-ban a költségvetés végrehajtási aránya 350 millió lej volt, 2025-ben már 650 millió lejre nőtt.

Soós Zoltán szerint Marosvásárhely egy országos felmérésben az első tíz municípium között szerepel, ami a fejlesztéseket és az életszínvonalat illeti.

Mire számíthatunk?

A városvezető azt ígérte, idén folytatódnak a munkálatok a városháza közelében, a Park szállodánál elkezdett mélygarázsnál. Ez