A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál, a havazás ellenére, gőzerővel dolgoznak.
Idei első sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester röviden jellemezte a tavalyi évet: nehéz volt, sok mindent eldöntött helyettünk a kormány.
A városvezető szerint mindezek ellenére sikerült folytatni a beruházásokat, tavaly 563 millió lejt költöttek helyi, kormány- és uniós pénzből fejlesztésekre. Visszatekintve elmondta, míg 2020-ban a költségvetés végrehajtási aránya 350 millió lej volt, 2025-ben már 650 millió lejre nőtt.
Soós Zoltán szerint Marosvásárhely egy országos felmérésben az első tíz municípium között szerepel, ami a fejlesztéseket és az életszínvonalat illeti.
A városvezető azt ígérte, idén folytatódnak a munkálatok a városháza közelében, a Park szállodánál elkezdett mélygarázsnál. Ez
Jelenleg a munkagépek dolgoznak.
Tervek szerint elkezdik a munkálatokat a Színház térre tervezett parkolóház és innovációs központ esetében is, illetve a lakónegyedekbe is könnyűszerkezetű, emeletes parkolókat építenek a Hátszeg és a Csalhó utcákba. Ugyanakkor készül a megvalósíthatósági tanulmánya a Páring utcai emeletes parkolóháznak is.
Soós Zoltán szerint idén már elkezdődik a városi körgyűrű hatos szakaszának megépítése, illetve várják a kormányhatározatot a hármas szakasz versenytárgyalásának elindítására is.
Ugyanakkor szeretnének nekifogni a Gheorghe Marinescu utcát és Marosszentgyörgyöt összekötő út megépítésének is; ez a most épülő kórházak mögött haladna.
Kiderült, hogy a Kárpátok sétányára tervezett hídnak megvan minden engedélye, a közbeszerzés előkészítése zajlik.
Idén folytatni kívánják a tömbházak hőszigetelését, valamint az oktatási épületek korszerűsítését is. A polgármester év eleji ígérete szerint 2026 végére nem marad egyetlen olyan osztályterem sem, ahol régi bútorok vannak és nincs okostábla, korszerű oktatási segédeszköz.
