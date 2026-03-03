Mégsem lesz szirénapróba szerdán

Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) kedden bejelentette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet miatt elhalasztják a légvédelmi szirénák eredetileg szerdára tervezett tesztelését.

Az IGSU keddi közleménye szerint azért döntöttek így, mert

a jelenlegi helyzetben szélesebb körű és alaposabb lakossági tájékoztatásnak kell megelőznie a gyakorlatot, hogy azt ne értsék félre az emberek.

A gyakorlat elhalasztása nem változtat a riasztórendszerek időszakos tesztelésének szükségességén – hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ez nem opció, hanem kötelesség az érintett intézmények számára.

„Éles helyzetben bármilyen meghibásodás időveszteséget, az időveszteség pedig emberéletek veszélyeztetését jelentheti” – fogalmaztak az Agerpres által szemlézett tájékoztatásban.

Hirdetés

Az IGSU arról is tájékoztatott, hogy a következő időszakban közölni fogják a próbariasztások új programját a megfelelő tájékoztatás kíséretében, hogy a gyakorlat mindenki számára egyértelmű és érthető körülmények között valósulhasson meg.