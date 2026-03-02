Nem ment át a szenátuson a Demeter András menesztését kezdeményező indítvány

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kezdeményezését 42 szenátor támogatta, 76-an ellene szavaztak, egy szenátor tartózkodott. A szenátusi ülésen Ilie Bolojan miniszterelnök is részt vett – számolt be az Agerpres.

A szakmai közösség meneszteni akarja önt, miniszter úr. Ön sérti a román kultúrát című indítványt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakció 45 szenátora írta alá.

A dokumentumban annak aláírói „nemtetszésüket” fejezték ki azzal kapcsolatban, ahogyan Demeter András „a román nép számára alapvető fontosságú ágazatot, a kultúrát” kezeli.