Az országos helyreállítási program révén kap modern eszközöket és felszereléseket több gyergyószentmiklósi tanintézmény

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala
Több mint tízmillió lejes beruházással gyarapodnak a gyergyószentmiklósi iskolák. Hét tanintézménybe és az iskolás sportklubhoz is korszerű digitális eszközök, laborfelszerelések és új bútorzat érkezik.
Az utóbbi évtizedek legjelentősebb oktatásfejlesztési eszközbeszerzése valósul meg Gyergyószentmiklós tanintézményeiben. Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében a helyi Hargita Megye más települései mellett ide is nagyarányú fejlesztés érkezik. A megyei önkormányzattal partnerségben benyújtott pályázat révén
Jelenleg az eszközök kiszállítása zajlik.
A fejlesztés összértéke meghaladja a 10 millió lejt és ehhez a városnak pedig nem kellett önrészt biztosítania – mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.
Hangsúlyozta: zajlik az oktatás digitalizációja, amelynek részeként
Emellett többféle szaktantermi és funkcionális labor felszerelése is megvalósul.
Nagy Zoltán kiemelte, hogy például a „Szakiban”, vagyis a Fogarasy Mihály Műszaki Középiskolában hegesztőszimulátor, CNC gép-szimulátor, monitorok és egyéb, a gyakorlati képzést segítő berendezések állnak majd a diákok rendelkezésére.
A korszerű eszközök nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
Emellett a Salamon Ernő Gimnáziumba, a Sfântu Nicolae Középiskolába, a Fogarasy Mihály Műszaki Középiskolába, mellettük pedig a Vaskertes és a Kós Károly Általános Iskolákba érkeznek, de részesül a fejlesztésből a Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub is.
A Batthyány Ignác Technikai Kollégium nem szerepel a mostani projekt kedvezményezettjei között, mivel korábban jelezték: egy másik, hasonló célt szolgáló pályázatban vesznek részt.
