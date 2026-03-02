Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az országos helyreállítási program révén kap modern eszközöket és felszereléseket több gyergyószentmiklósi tanintézmény

• Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint tízmillió lejes beruházással gyarapodnak a gyergyószentmiklósi iskolák. Hét tanintézménybe és az iskolás sportklubhoz is korszerű digitális eszközök, laborfelszerelések és új bútorzat érkezik.

Gergely Imre

2026. március 02., 15:572026. március 02., 15:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az utóbbi évtizedek legjelentősebb oktatásfejlesztési eszközbeszerzése valósul meg Gyergyószentmiklós tanintézményeiben. Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében a helyi Hargita Megye más települései mellett ide is nagyarányú fejlesztés érkezik. A megyei önkormányzattal partnerségben benyújtott pályázat révén

hét gyergyószentmiklósi oktatási intézmény részesül korszerű felszerelésekben.

Hirdetés

Jelenleg az eszközök kiszállítása zajlik.

• Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala Galéria

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

A fejlesztés összértéke meghaladja a 10 millió lejt és ehhez a városnak pedig nem kellett önrészt biztosítania – mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.

Hangsúlyozta: zajlik az oktatás digitalizációja, amelynek részeként

interaktív táblák, laptopok, tabletek, multifunkcionális nyomtatók, szkennerek, videókonferencia- és hangtechnikai eszközök, és egyéb IT felszerelések és új iskolai bútorzat is érkezik az intézményekbe.

Emellett többféle szaktantermi és funkcionális labor felszerelése is megvalósul.

• Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala Galéria

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Nagy Zoltán kiemelte, hogy például a „Szakiban”, vagyis a Fogarasy Mihály Műszaki Középiskolában hegesztőszimulátor, CNC gép-szimulátor, monitorok és egyéb, a gyakorlati képzést segítő berendezések állnak majd a diákok rendelkezésére.

A korszerű eszközök nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy

a gyakorlati oktatás hatékonyabbá és a munkaerőpiaci elvárásokhoz jobban igazodóvá váljon.

• Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala Galéria

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Emellett a Salamon Ernő Gimnáziumba, a Sfântu Nicolae Középiskolába, a Fogarasy Mihály Műszaki Középiskolába, mellettük pedig a Vaskertes és a Kós Károly Általános Iskolákba érkeznek, de részesül a fejlesztésből a Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub is.

A Batthyány Ignác Technikai Kollégium nem szerepel a mostani projekt kedvezményezettjei között, mivel korábban jelezték: egy másik, hasonló célt szolgáló pályázatban vesznek részt.

• Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala Galéria

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 02., hétfő

Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás

Az Ilie Bolojan miniszterelnök által hétfőre összehívott tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy a román hatóságok elsődlegesen a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítására összpontosítanak.

Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás
Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás
2026. március 02., hétfő

Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk

Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk
Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk
2026. március 02., hétfő

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk
2026. március 02., hétfő

A 2026-os költségvetésről egyeztetnek a koalíciós pártok vezetői

Ismét összeültek hétfőn a koalíciós pártok vezetői, hogy megvitassák a 2026-os állami költségvetés tervezetét.

A 2026-os költségvetésről egyeztetnek a koalíciós pártok vezetői
A 2026-os költségvetésről egyeztetnek a koalíciós pártok vezetői
2026. március 02., hétfő

A 2026-os költségvetésről egyeztetnek a koalíciós pártok vezetői
2026. március 02., hétfő

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra

Országos lakossági riasztási gyakorlatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Polgári Védelem Hete keretében, szerdán. A Riasztási Szerda elnevezésű akció során az ország teljes területén működtetni fogják a riasztószirénákat.

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra
Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra
2026. március 02., hétfő

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők

Az elmúlt 24 órában összesen 87 személyen segített a Salvamont, a Hargita megyei hegyimentőket is többször riasztották.

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
2026. március 02., hétfő

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
2026. március 02., hétfő

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt

Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
2026. március 02., hétfő

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
2026. március 02., hétfő

Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
2026. március 02., hétfő

Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma

Az Országos Adóhatóság (ANAF) tavaly 33 839 adóellenőrzést végzett, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte vasárnap az Agerpres megkeresésére az intézmény. Az ellenőrzések 29 417 adózót érintettek.

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben

Nicușor Dan vasárnap a közel-keleti fegyveres konfliktus kapcsán a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia nincs közvetlen veszélyben.

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön

Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!