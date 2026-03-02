Az országos helyreállítási program révén kap modern eszközöket és felszereléseket több gyergyószentmiklósi tanintézmény

Több mint tízmillió lejes beruházással gyarapodnak a gyergyószentmiklósi iskolák. Hét tanintézménybe és az iskolás sportklubhoz is korszerű digitális eszközök, laborfelszerelések és új bútorzat érkezik.

Gergely Imre 2026. március 02., 15:572026. március 02., 15:57

Az utóbbi évtizedek legjelentősebb oktatásfejlesztési eszközbeszerzése valósul meg Gyergyószentmiklós tanintézményeiben. Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében a helyi Hargita Megye más települései mellett ide is nagyarányú fejlesztés érkezik. A megyei önkormányzattal partnerségben benyújtott pályázat révén

hét gyergyószentmiklósi oktatási intézmény részesül korszerű felszerelésekben.

Hirdetés Jelenleg az eszközök kiszállítása zajlik.

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

A fejlesztés összértéke meghaladja a 10 millió lejt és ehhez a városnak pedig nem kellett önrészt biztosítania – mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Hangsúlyozta: zajlik az oktatás digitalizációja, amelynek részeként

interaktív táblák, laptopok, tabletek, multifunkcionális nyomtatók, szkennerek, videókonferencia- és hangtechnikai eszközök, és egyéb IT felszerelések és új iskolai bútorzat is érkezik az intézményekbe.

Emellett többféle szaktantermi és funkcionális labor felszerelése is megvalósul.

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Nagy Zoltán kiemelte, hogy például a „Szakiban”, vagyis a Fogarasy Mihály Műszaki Középiskolában hegesztőszimulátor, CNC gép-szimulátor, monitorok és egyéb, a gyakorlati képzést segítő berendezések állnak majd a diákok rendelkezésére. A korszerű eszközök nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy

a gyakorlati oktatás hatékonyabbá és a munkaerőpiaci elvárásokhoz jobban igazodóvá váljon.

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Emellett a Salamon Ernő Gimnáziumba, a Sfântu Nicolae Középiskolába, a Fogarasy Mihály Műszaki Középiskolába, mellettük pedig a Vaskertes és a Kós Károly Általános Iskolákba érkeznek, de részesül a fejlesztésből a Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub is. A Batthyány Ignác Technikai Kollégium nem szerepel a mostani projekt kedvezményezettjei között, mivel korábban jelezték: egy másik, hasonló célt szolgáló pályázatban vesznek részt.