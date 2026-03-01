Rovatok
Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma

• Fotó: Orbán Orsolya

Az Országos Adóhatóság (ANAF) tavaly 33 839 adóellenőrzést végzett, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte vasárnap az Agerpres megkeresésére az intézmény. Az ellenőrzések 29 417 adózót érintettek.

Székelyhon

2026. március 01., 19:042026. március 01., 19:04

Az ANAF 2025-ben az ellenőrzések nyomán 2,663 milliárd lej többletkövetelést állapított meg, szemben az előző évi 2,176 milliárd lejjel. Az ügyészséghez továbbított feljelentések száma jelentősen nőtt: 820-ra emelkedett az egy évvel korábbi 334-ről.

Az adóellenőrzések mellett az adóhatóság dokumentumalapú vizsgálatokat és váratlan ellenőrzéseket is végzett. Ezek összesített száma tavaly 68 045 volt, az előző évi 62 221 után. Az ellenőrzések eredményeként mintegy 4,35 milliárd lej – az adó- és járulékkülönbözetet, valamint a kapcsolódó késedelmi kamatokat is magába foglaló – pótlólagos adókötelezettséget állapítottak meg.

A legtöbb szabálytalanságot a feldolgozóiparban, a nagy- és kiskereskedelemben, valamint az építőiparban tárták fel. Az ANAF közlése szerint több mutató – köztük az ellenőrzött adózók száma, a kiszabott bírságok értéke és a feljelentések száma – emelkedett az előző évhez képest.

Belföld
