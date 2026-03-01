Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma

Fotó: Orbán Orsolya
Az Országos Adóhatóság (ANAF) tavaly 33 839 adóellenőrzést végzett, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte vasárnap az Agerpres megkeresésére az intézmény. Az ellenőrzések 29 417 adózót érintettek.
Az ANAF 2025-ben az ellenőrzések nyomán 2,663 milliárd lej többletkövetelést állapított meg, szemben az előző évi 2,176 milliárd lejjel. Az ügyészséghez továbbított feljelentések száma jelentősen nőtt: 820-ra emelkedett az egy évvel korábbi 334-ről.
Az adóellenőrzések mellett az adóhatóság dokumentumalapú vizsgálatokat és váratlan ellenőrzéseket is végzett. Ezek összesített száma tavaly 68 045 volt, az előző évi 62 221 után. Az ellenőrzések eredményeként mintegy 4,35 milliárd lej – az adó- és járulékkülönbözetet, valamint a kapcsolódó késedelmi kamatokat is magába foglaló – pótlólagos adókötelezettséget állapítottak meg.
A legtöbb szabálytalanságot a feldolgozóiparban, a nagy- és kiskereskedelemben, valamint az építőiparban tárták fel. Az ANAF közlése szerint több mutató – köztük az ellenőrzött adózók száma, a kiszabott bírságok értéke és a feljelentések száma – emelkedett az előző évhez képest.
Nicușor Dan vasárnap a közel-keleti fegyveres konfliktus kapcsán a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia nincs közvetlen veszélyben.
Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.
Iráni rakéta törmelékétől gyulladt ki szombaton a dubaji Burj al Arab hétcsillagos szálloda burkolata, háborús hangulat uralkodik a kedvelt turisztikai nagyvárosban – erről szólnak a hírek. Egy székelyföldi turista azonban cáfolja mindezeket.
A hegyimentők sikeresen kimentettek három ukrán állampolgárt, akik szombaton eltévedtek a Máramarosi-havasokban, több mint 1600 méteres magasságban – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Máramaros megyei Salvamont.
Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Málta egy hatalmas szabadtéri múzeumnak is beillik, várfalakkal övezett fővárosa mellett több helyszín a világörökség oltalmát élvezi. Bár nem bántuk meg a felkeresését, vegyes érzésekkel tértünk haza a világok országútjának színes pihenőhelyéről.
Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a Facebook-oldalán közölte, hogy a román hatóságok elsődleges prioritása valamennyi román állampolgár biztonsága.
Mintegy ezer román állampolgár vette fel a kapcsolatot a közel-keleti térségben működő román diplomáciai képviseletekkel az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai után – közölte szombat este külügyminiszter.
Két, folyóba esett ember mentésére riasztották szombat délután a segesvári tűzoltókat.
Mintegy 1500 utast érintenek a közel-keleti helyzet miatti járattörlések – tájékoztatott szombaton a bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalt (CNAB) szóvivője.
szóljon hozzá!