Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget

Mintegy ezer román állampolgár vette fel a kapcsolatot a közel-keleti térségben működő román diplomáciai képviseletekkel az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai után – közölte szombat este külügyminiszter.

Az Euronewsnak nyilatkozva Oana Țoiu elmondta, hogy az érintettek egy része konzuli védelemre regisztrált, mások konzuli segítséget kértek, illetve a törölt járatokkal kapcsolatos jogairól érdeklődtek. Hozzátette: a külképviseletek folyamatos kapcsolatban állnak a fontosabb repülőterekkel, és ahol lehetséges, a konzuli személyzet a helyszínen is segítséget nyújt. A miniszter bejelentette, hogy

több érintett ország esetében az utazási figyelmeztetés szintjét a kilencfokozatú skálán 5-ös, illetve 6-os fokozatra emelték,

ami a nem feltétlenül szükséges utazások elkerülését jelenti, ugyanakkor jelenleg nem javasolják a térségben élő román állampolgárok távozását – írja az Agerpres. Hirdetés Țoiu hangsúlyozta, hogy Románia következetesen elítéli az iráni rezsim nemzetközi jogot sértő lépéseit, ugyanakkor Bukarest a konfliktus deeszkalációját és diplomáciai megoldásokat szorgalmaz. A külügyminiszter közölte, hogy Románia európai partnereivel is egyeztet, és felmerült az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívása is. A külügyminisztérium szombat este közölte, hogy

jelenleg a közel-keleti térségben nincsenek megsérült román állampolgárok.

A tárca tájékoztatása szerint a román diplomáciai és konzuli képviseletek mintegy ezer román állampolgárral tartják a kapcsolatot, a konzuli segítségnyújtás során pedig elsőbbséget élveznek a kiskorúak és a gyermekes családok. A minisztérium közölte azt is, hogy jelenleg nem érkezett hazaszállítási kérelem Iránból. A közlemény szerint lezárult a külügyminisztérium válságstábjának ülése, amelyen részt vett Ilie Bolojan miniszterelnök és Oana Țoiu külügyminiszter is. A tanácskozás keretében videókonferenciát tartottak a térségben – Izraelben, Palesztinában, Iránban, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, Irakban és az Egyesült Arab Emírségekben -– szolgálatot teljesítő román diplomáciai képviseletek vezetőivel. korábban írtuk Iráni konfliktus: 1500 romániai utast érintettek a járattörlések Mintegy 1500 utast érintenek a közel-keleti helyzet miatti járattörlések – tájékoztatott szombaton a bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalt (CNAB) szóvivője. A külügy azt javasolja a külföldre utazást tervező román állampolgároknak, hogy számoljanak a nemzetközi járatok, különösen a fontos tranzitcsomópontok működésének zavaraival, és alaposan fontolják meg az utazást.

Ha lehetséges, halasszák el az utazást a biztonsági helyzet javulásáig és a menetrend szerinti légi közlekedés normalizálódásáig.