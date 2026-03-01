Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget

Fotó: Román külügyminisztérium/Facebook
Mintegy ezer román állampolgár vette fel a kapcsolatot a közel-keleti térségben működő román diplomáciai képviseletekkel az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai után – közölte szombat este külügyminiszter.
Az Euronewsnak nyilatkozva Oana Țoiu elmondta, hogy az érintettek egy része konzuli védelemre regisztrált, mások konzuli segítséget kértek, illetve a törölt járatokkal kapcsolatos jogairól érdeklődtek. Hozzátette: a külképviseletek folyamatos kapcsolatban állnak a fontosabb repülőterekkel, és ahol lehetséges, a konzuli személyzet a helyszínen is segítséget nyújt. A miniszter bejelentette, hogy
ami a nem feltétlenül szükséges utazások elkerülését jelenti, ugyanakkor jelenleg nem javasolják a térségben élő román állampolgárok távozását – írja az Agerpres.
Țoiu hangsúlyozta, hogy Románia következetesen elítéli az iráni rezsim nemzetközi jogot sértő lépéseit, ugyanakkor Bukarest a konfliktus deeszkalációját és diplomáciai megoldásokat szorgalmaz. A külügyminiszter közölte, hogy Románia európai partnereivel is egyeztet, és felmerült az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívása is.
A külügyminisztérium szombat este közölte, hogy
A tárca tájékoztatása szerint a román diplomáciai és konzuli képviseletek mintegy ezer román állampolgárral tartják a kapcsolatot, a konzuli segítségnyújtás során pedig elsőbbséget élveznek a kiskorúak és a gyermekes családok.
A minisztérium közölte azt is, hogy jelenleg nem érkezett hazaszállítási kérelem Iránból.
A közlemény szerint lezárult a külügyminisztérium válságstábjának ülése, amelyen részt vett Ilie Bolojan miniszterelnök és Oana Țoiu külügyminiszter is. A tanácskozás keretében videókonferenciát tartottak a térségben – Izraelben, Palesztinában, Iránban, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, Irakban és az Egyesült Arab Emírségekben -– szolgálatot teljesítő román diplomáciai képviseletek vezetőivel.
Mintegy 1500 utast érintenek a közel-keleti helyzet miatti járattörlések – tájékoztatott szombaton a bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalt (CNAB) szóvivője.
A külügy azt javasolja a külföldre utazást tervező román állampolgároknak, hogy számoljanak a nemzetközi járatok, különösen a fontos tranzitcsomópontok működésének zavaraival, és alaposan fontolják meg az utazást.
A külföldön tartózkodó és a járattörlések által érintett román állampolgároknak a minisztérium azt ajánlja, hogy tartsák a kapcsolatot a légitársaságokkal vagy az utazási irodákkal, és jelezzék jelenlétüket az illetékes román diplomáciai képviseletnél vagy konzuli hivatalnál.
A tárca emlékeztetett arra is, hogy vis maior helyzetekben a diplomáciai és konzuli képviseletek mozgástere korlátozott, figyelembe véve a biztonsági helyzet alakulását és a helyi hatóságok előírásait.
A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.
