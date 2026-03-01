Ali Hamenei legfelsőbb vezető halott, de az Irán elleni támadások folytatódnak

Fotó: Iranian Leaders Office Handout/EPA/Agerpres
Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.
Az elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében a „történelem leggonoszabb emberének nevezte az iráni vezetőt”, akinek halála igazságot szolgáltat Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.
Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével. Megismételte korábbi szavait, amelyek szerint „most büntetlenséget élvezhetnek, később csak halál lehet a részük”, és arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy álljanak a „hazafiak pártjára”.
– idézi az amerikai elnököt az MTI.
Donald Trump bejegyzése szerint Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. „Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető” – fogalmazott az amerikai elnök, aki „vérszomjas gonosztevők bandájának” nevezte Irán eddigi vezetőit.
Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy
illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.
Fordulópontot jelent Ali Hamenei ajatollah halálának bejelentése – közölte vasárnap Oana Țoiu külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy Románia támogatja az iráni nép jogát arra, hogy önállóan dönthessen jövőjéről.
A román diplomácia vezető az X közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett: a nemzetközi jogi keretek, különösen a nukleáris fegyverek elterjedését korlátozó rendszer gyengülése növeli a közel-keleti feszültség eszkalálódásának kockázatát, ezért a nemzetközi közösségnek együtt kell működnie a feszültség csökkentéséért. Hozzátette, hogy a katonai műveletekben érintett államok felelőssége a civil lakosság védelme.
Țoiu közölte, hogy egyeztetett a közel-keleti helyzetről a térségben szolgálatot teljesítő román nagykövetekkel, valamint Bukarest európai és regionális partnereivel. Tájékoztatott arról is, hogy
A külügyminiszter vasárnap részt vesz az EU Külügyek Tanácsának rendkívüli ülésén, ahol a térségben tartózkodó uniós állampolgárok védelméről és a diplomáciai megoldások lehetőségeiről tárgyalnak – írj az Agerpres.
Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.
Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.
