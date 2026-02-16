Szijjártó Péter: fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá a magyar és az amerikai kormány

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook
Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Budapesten.
2026. február 16., 13:342026. február 16., 13:34
A tárcavezető arról számolt be, hogy rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről, aminek azért is különösen nagy jelentősége van, mert
Ennek kapcsán arra is emlékeztetett, hogy tavaly új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével – írja az MTI.
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook
„Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi esztendő végén a washingtoni csúcstalálkozójukon, és ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést, és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizetik a magyar emberek” – mondta.
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook
Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a mostani találkozón természetesen az ukrajnai béketeremtés ügyéről is hosszan fognak tárgyalni, hiszen
„Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére” – szögezte le.
