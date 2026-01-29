Székelyföldhöz közeli védelmi ipari céget vásárolnak fel a törökök

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Megvásárolja a medgyesi Automecanica Rt. többségi részvénycsomagját a török Otokar. A Koç Grouphoz tartozó Otokar a szárazföldi harcászati eszközök legnagyobb törökországi exportőre.
2026. január 29., 09:132026. január 29., 09:13
A felek által aláírt memorandum értelmében a vásárló hozzávetőleg 85 millió eurót fizet a részvények 96,77 százalékáért. A pontos összeget a tranzakció lezárásakor, a nettó adósságok és a forgótőke értéke alapján állapítják majd meg. A Szeben megyei cég becsült piaci értéke 87,8 millió euró – írja az MTI az Economedia.ro gazdasági portál cikke nyomán.
A román védelmi minisztérium 2024 novemberében kötött 4,26 milliárd lejes szerződést az Otokarral 1059 darab Cobra II 4X4 ATBTU páncélozott csapatszállító beszerzésére. Az eredeti elképzelés az volt, hogy hozzávetőleg 800 járművet Romániában fog legyártani a török cég romániai leányvállalata, az Otokar Land Systems és az Automecanica vegyesvállalata, ez a mostani tranzakció révén okafogyottá vált.
A tranzakció hátterében az állhat, hogy január elején a román állami védelmi ipari vállalat, a Romtehnica két kártérítési igénylést nyújtott be a török cégnek 37,4 millió euró és 1,4 millió euró értékben, írja az Economedia.ro. Az isztambuli értéktőzsde online kommunikációs platformján közzétett tájékoztatás értelmében az egyik igénylés tárgya a romániai termelés előkészítésének elmaradása, a másiké pedig az első, 194 járműből álló árutétel késedelmes leszállítása.
Az Automecanica Rt. 2024-ben 11,384 millió lej árbevétel mellett 617 384 lej nettó veszteséget könyvelt el.
Medgyesen még egy védelmi ipari vállalat működik, az Automecanica Medias Rt., amelynek a többségi részvénycsomagját tavaly a német Rheinmetall vásárolta meg.
