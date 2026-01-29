Székelyföldhöz közeli védelmi ipari céget vásárolnak fel a törökök

Megvásárolja a medgyesi Automecanica Rt. többségi részvénycsomagját a török Otokar. A Koç Grouphoz tartozó Otokar a szárazföldi harcászati eszközök legnagyobb törökországi exportőre.

A felek által aláírt memorandum értelmében a vásárló hozzávetőleg 85 millió eurót fizet a részvények 96,77 százalékáért. A pontos összeget a tranzakció lezárásakor, a nettó adósságok és a forgótőke értéke alapján állapítják majd meg. A Szeben megyei cég becsült piaci értéke 87,8 millió euró – írja az MTI az Economedia.ro gazdasági portál cikke nyomán.

A román védelmi minisztérium 2024 novemberében kötött 4,26 milliárd lejes szerződést az Otokarral 1059 darab Cobra II 4X4 ATBTU páncélozott csapatszállító beszerzésére. Az eredeti elképzelés az volt, hogy hozzávetőleg 800 járművet Romániában fog legyártani a török cég romániai leányvállalata, az Otokar Land Systems és az Automecanica vegyesvállalata, ez a mostani tranzakció révén okafogyottá vált.