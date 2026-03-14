Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi, Lackfi János és Pataky Attila is

A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.

Az ünnepségen rész vett Áder János és Schmitt Pál volt köztársasági elnök, valamint Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában adta át az elismeréseket.

A magyar államfő kiemelte: magyar és magyar között nem lehet szakadék,

magyar közösség és magyar közösség között mindig kell átjárásnak lennie.

Ezért kell vigyáznunk a hidakra - hangsúlyozta Sulyok, hozzátéve, hogy

a magyar tudomány és a művészet hidaknak tekinthetők, ahogyan a magyar tudomány és kultúra emberei pedig hídembereknek

– számol be az MTI.

A köztársasági elnök kiemelte, hogy a forradalom és szabadságharcból a lényegben való egyetértést tanulhatjuk, mert kiindulópontunk ma sem lehet más, mint a nemzeti érdek elsőbbségének érvényesítése.

A nemzeti egységnek nem az egyéni különbségeken és véleményeltéréseken túl kell léteznie, hanem mindezek mellett”

Hozzátette: magyarnak lenni a másik magyar emberhez való tartozást jelent, akivel együtt vagyunk részei a nemzetnek. Történelmünk pedig megmutatta, hogy megtörve, megfogyva, sőt akár szétszakítva is össze lehet, és össze is tudunk kapaszkodni – emelte ki a köztársasági elnök.

A szombati ünnepségen Kossuth-nagydíjat kapott:

Kurtág György Wolf-díjas, kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a magyar klasszikus zene legnemesebb hagyományait formabontó módon megújító zeneművei, világszerte nagy hatást gyakorló művészete, valamint művésznemzedékek számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként,

Melocco Miklós, a nemzet művésze, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a szobrászat nyelvét monumentális erővel és mély humanista tartalommal megújító, a hagyomány és a modern szellemiség egységét tükröző alkotóművészete elismeréseként.

Kossuth-díjat kapott:

Csupó Gábor János többszörös Emmy-díjas animációsfilm- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a magyar kultúra jó hírnevét erősítő, a hazai animációs filmművészet legnemesebb hagyományaiból kibontakozó és világszerte páratlan sikereket arató, példaértékű alkotómunkája elismeréseként,

Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája, a primadonna szerepkör legjelentősebb főszerepeiben nyújtott emlékezetes alakításai, az operett műfajt világszerte népszerűsítő, elhivatott és sikeres előadóművészete elismeréseként,

Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, tragikus, komikus és abszurd darabokban egyaránt kiemelkedő szerepformálása, emlékezetes színpadi, filmes és szinkronszínészi alakításai elismeréseként,

Gyöngyösi Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes és a nemzetközi zenei életben is nagyra értékelt művészi pályafutása, páratlan leleményességgel és innovatív formanyelvvel megkomponált, széles közönséget megszólító művei elismeréseként,

Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, kiemelkedően termékeny és sokoldalú, a magyar kultúrát ikonikus dokumentumfilmekkel gazdagító alkotóművészete, valamint jelentős előadói tevékenysége elismeréseként,

Lackfi János Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő Magyarország számára kivételesen értékes, sajátos kifejezőerő és elegáns könnyedség, ugyanakkor játékos fordulatokban megbúvó magvas gondolatok jellemezte, a gyermekirodalom terén különösen kiemelkedő írásművészete, valamint a szépirodalom népszerűsítését szolgáló sokoldalú tevékenysége elismeréseként,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, tévé- és játékfilmekben egyaránt emlékezetes és nagy népszerűségnek örvendő alakításai, valamint példaértékű színigazgatói tevékenysége elismeréseként,

Pataky Attila énekes, dalszövegíró, az EDDA Művek frontembere Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a rendszerváltoztatás körüli évtizedek egyik legmarkánsabb alakjaként a magyar rockzenében betöltött korszakalkotó szerepe, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő és egyedülálló dinamizmus jellemezte előadóművészete, értékes dalszövegírói és zenekarvezetői tevékenysége elismeréseként,

Robert Lantos film- és televíziós producer Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is kiemelkedő pályafutása, különösen a középkori Európa sorsát meghatározó magyar történelmet a fiatalok nyelvén és világszínvonalú látványvilággal bemutató Hunyadi történelmi tévésorozat létrejötte érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző, szövegíró Magyarország számára kivételesen értékes, Kárpát-medence-szerte kiemelkedően sikeres (Erdélyben is rendkívül népszerű) és példaértékű, a magyar könnyűzenét sokszínűen gazdagító előadóművészete, jazz- és klasszikus elemeket is ötvöző, karakteres stílusú szerzeményei, egyedi hangulatú dalszövegei elismeréseként,

Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt rektorhelyettes Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, szuggesztivitás és sajátos motívumrendszer jellemezte alkotómunkája, a festészet, a grafika, illetve a szobrászat mellett a performansz és a művészeti-zenei előadás terén is kiemelkedő művészete, illetve értékes művészetpedagógiai tevékenysége elismeréseként,

Tóth Erzsébet Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a konzervatív értékeket képviselő, a társadalmi és az egyéni problémákat is érzékletesen megragadó versei, a magyar lírai hagyományt megújító költészete elismeréseként.

Kossuth-díjat kapott megosztva:

Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas népzenész, kiváló és érdemes művész, a Szalonna és Bandája zenekar művészeti vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

Pál Eszter Liszt Ferenc-díjas népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

Doór Róbert népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

Gera Attila klarinétművész, népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

Gombati Tamás népzenész, egyetemi adjunktus, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

Karacs Gyula népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

Ürmös Sándor Ferenc népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja

Magyarország számára kivételesen értékes, a Kárpát-medence zenei örökségét itthon és a nagyvilág legrangosabb helyszínein egyaránt méltó módon és nagy sikerrel képviselő, a magyar kulturális identitást és a népzene társadalmi megbecsültségét erősítő művészi munkája elismeréseként.

Széchenyi-díjat kapott:

Dávid Gyula irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az egyetemes és az erdélyi magyar irodalomtörténet feltárásában elért eredményei, valamint példaértékű kulturális közéleti, könyvszerkesztői és művelődésszervezői tevékenysége elismeréseként,

Dr. Gáspár Péter gépészmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a modellalapú és adatalapú irányításelmélet, illetve az integrált és koordinált járműirányítás területén végzett kimagasló kutatásai és elért eredményei, valamint példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként,

Dr. Gera István Imre parodontológus, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a magas nemzetközi reputációjú magyar parodontológiai iskola megteremtőjeként folytatott kiemelkedő tudományos munkája, valamint a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén is példaértékű tevékenysége elismeréseként,

Dr. Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer- és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott, számos nemzetközi programot is gazdagító tevékenysége elismeréseként,

Dr. Komjáth Péter matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nagy hazai hagyományokkal rendelkező kombinatorikus halmazelmélet területén folytatott és nemzetközileg is jelentős kutatásai, számos nevezetes régi probléma megoldását eredményező, innovatív tudományos munkája elismeréseként,

Dr. Krausz Ferenc Nobel- és Wolf-díjas, valamint Magyar Szent István Renddel kitüntetett fizikus, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, tanszékvezető egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az anyag és az elektronmozgás vizsgálatában új távlatokat hozó attoszekundumos fizika megszületését támogató, meghatározó és kiemelkedő kutatásai, az alapkutatás mellett a jövő orvosi és technológiai alkalmazásaiban is áttörést ígérő innovációi elismeréseként,

Dr. Kukorelli István jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet területén végzett kiemelkedő kutatásai, példaértékű oktatói munkája, valamint jelentős publikációs és széles körű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Lengyel Imre matematikus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a regionális és városgazdaságtan területén folytatott, különösen a régiók gazdasági növekedésének és fejlődésének vizsgálatában kiemelkedő kutatói munkája, valamint elkötelezett oktatói és aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikaigazgató, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a HUNOR Magyar Űrhajós Programban sikerrel alkalmazott, a hosszú távú űrutazás szemészeti hatásai terén meghatározó kutatásai, illetve a hályog- és refraktív sebészet új módszereinek kidolgozásában elért eredményei, valamint kiemelkedő gyógyítói és oktatói tevékenysége elismeréseként,

Dr. Pál Csaba biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az antibiotikum-kutatás, a genommérnökség, az evolúcióelmélet és a rendszerbiológia módszertanát és koncepcióit ötvöző, nemzetközileg is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a fiatal kutatók támogatását szolgáló, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Szántó Iván orientalista, művészettörténész, tanszékvezető egyetemi docens Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, az iszlám művészetek kutatásában elért, nemzetközileg is nagyra értékelt eredményei, a 16-19. századi iráni művészettörténet egyik vezető szaktekintélyeként folytatott, a nemzetközi és a hazai tudományosságot egyaránt gazdagító munkája elismeréseként,

Dr. Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, rektor, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, különösen az összehasonlító alkotmányjog, a közigazgatási bíráskodás és az európai közjog területén kiemelkedő kutatómunkája, gazdag és jelentős publikációs tevékenysége, valamint eredményes oktatói munkája, illetve elhivatott közéleti szerepvállalása elismeréseként,

Dr. Vida Tivadar régész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, intézetigazgató egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a Kárpát-medence népvándorlás kori kutatásában elért, nemzetközileg is jelentős eredményei, különösen a HistoGenes bioarcheológiai kutatási program hazai vezetőjeként folytatott tevékenysége, valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásszervezői és iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként,

Dr. Zaránd Gergely Attila fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a hazai elméleti szilárdtestfizika terén folytatott iskolateremtő kutatásai, a kvantumrendszerek vizsgálatában elért és nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei, valamint kimagasló tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.