Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni

Székelyföldről a világ másik pontjára jutott családokat is tartalmaz egy érdekes térkép. Az ausztráliai Melbourne-ből érkezett hír szerkesztőségünkhöz egy különleges diaszpórakezdeményezésről, amely a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódik.

Várdai Levente történész, közösségszervező és a projekt kezdeményezője szerint az ausztráliai Victoria állam magyarjai egy közös térképen jelölték meg családjuk Kárpát-medencei gyökereit, így téve láthatóvá a helyi magyar közösség sokszínű eredetét és történelmi kötődéseit. A Kárpát-medencétől Victoriáig című kezdeményezés részeként Melbourne és Victoria állam magyar közösségének tagjai egy

interaktív térképen jelölték meg, hogy családjuk mely településhez kötődik a Kárpát-medencében, valamint azt is, hogy ma hol élnek Ausztráliában.

A kezdeményezés a Viktóriai Magyar Tanács és a Magyar Központ támogatásával valósult meg, a projektet pedig Várdai Levente történész és közösségszervező készítette és koordinálta. A rövid, anonim kérdőívet több mint 250-en töltötték ki. A résztvevők megadták családjuk származási települését, annak mai országát, az Ausztráliába érkezés időszakát, valamint jelenlegi lakóhelyüket Melbourne-ben vagy Victoria államban. A szervezők hangsúlyozzák: a kezdeményezés nem hivatalos statisztikai felmérés, hanem közösségi részvételen alapuló adatgyűjtés, amelynek

célja a victoriai magyarság történelmi és földrajzi sokszínűségének bemutatása.

A kitöltőket online felületeken, közösségi oldalakon és személyes megkereséseken keresztül érték el. Magyar rendezvényeken is lehetőség nyílt a kérdőív kitöltésére, az idősebb generáció tagjainak pedig személyes segítséget nyújtottak. Ennek köszönhetően a felmérésben nemcsak a fiatalabb, digitálisan aktív közösségi tagok vettek részt, hanem

olyan idősebb magyarok is, akiknek családtörténete az ausztráliai magyar diaszpóra emlékezetének fontos részét képezi.

A térkép jól szemlélteti, hogy a victoriai magyar közösség gyökerei nem kizárólag Magyarország mai területéhez kapcsolódnak. Jelentős számban jelennek meg erdélyi, partiumi, felvidéki és vajdasági kötődések is. A válaszok alapján Budapest mellett többek között Szeged, Pécs és Győr környéke is erősen reprezentált, míg a határon túli magyar közösségek közül Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Szabadka, Óbecse és Nagybecskerek neve is gyakran feltűnik.

A beérkezett válaszok nemcsak földrajzi, hanem történeti rétegeket is megmutatnak

– emelte ki Várdai Levente a szerkesztőségünknek küldött közleményben. Mint fogalmazott, a térképen kirajzolódnak a trianoni békeszerződés következményei, a második világháború utáni kivándorlási hullámok, az 1956-os forradalom után Ausztráliába érkezők történetei, valamint a későbbi romániai, jugoszláviai és más közép-európai változások nyomán kivándorolt családok útjai is.

A victoriai magyar közösség gyökereit szemléltető térkép Fotó: Várdai Levente / A Kárpát-medencétől Victoriáig kezdeményezés

A kezdeményezés két különálló térképet foglal magába: az egyik a Kárpát-medencei családi kötődéseket mutatja be, érzékeltetve a történelmi magyar régiók és a mai országhatárok kapcsolatát. A másik Melbourne és Victoria állam mai magyar jelenlétét ábrázolja, rávilágítva arra, hogy

a közösség az állam számos pontján él és működik, miközben továbbra is szoros kapcsolatot ápol kulturális intézményeivel és szervezeteivel.

A gyűjtés eredményeit a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésen mutatják be a melbourne-i Magyar Központban. A szervezők szerint a kezdeményezésük célja, hogy

a Nemzeti Összetartozás Napján ne csupán a történelmi veszteségekre, hanem a magyar közösségek fennmaradására, összetartozására és kulturális gazdagságára is ráirányítsa a figyelmet.

A térkép üzenete egyszerű: bár a családi történetek különböző településeken, országokban és történelmi korszakokban kezdődtek, Melbourne-ben és Victoria államban ma is egy közösségben találkoznak.