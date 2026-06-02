Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni

Fotó: Pixabay

Székelyföldről a világ másik pontjára jutott családokat is tartalmaz egy érdekes térkép. Az ausztráliai Melbourne-ből érkezett hír szerkesztőségünkhöz egy különleges diaszpórakezdeményezésről, amely a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódik.

Bencze Emese

2026. június 02., 12:35

2026. június 02., 13:222026. június 02., 13:22

Várdai Levente történész, közösségszervező és a projekt kezdeményezője szerint az ausztráliai Victoria állam magyarjai egy közös térképen jelölték meg családjuk Kárpát-medencei gyökereit, így téve láthatóvá a helyi magyar közösség sokszínű eredetét és történelmi kötődéseit.

A Kárpát-medencétől Victoriáig című kezdeményezés részeként Melbourne és Victoria állam magyar közösségének tagjai egy

interaktív térképen jelölték meg, hogy családjuk mely településhez kötődik a Kárpát-medencében, valamint azt is, hogy ma hol élnek Ausztráliában.

A kezdeményezés a Viktóriai Magyar Tanács és a Magyar Központ támogatásával valósult meg, a projektet pedig Várdai Levente történész és közösségszervező készítette és koordinálta.

A rövid, anonim kérdőívet több mint 250-en töltötték ki. A résztvevők megadták családjuk származási települését, annak mai országát, az Ausztráliába érkezés időszakát, valamint jelenlegi lakóhelyüket Melbourne-ben vagy Victoria államban.

A szervezők hangsúlyozzák: a kezdeményezés nem hivatalos statisztikai felmérés, hanem közösségi részvételen alapuló adatgyűjtés, amelynek

célja a victoriai magyarság történelmi és földrajzi sokszínűségének bemutatása.

A kitöltőket online felületeken, közösségi oldalakon és személyes megkereséseken keresztül érték el. Magyar rendezvényeken is lehetőség nyílt a kérdőív kitöltésére, az idősebb generáció tagjainak pedig személyes segítséget nyújtottak. Ennek köszönhetően a felmérésben nemcsak a fiatalabb, digitálisan aktív közösségi tagok vettek részt, hanem

olyan idősebb magyarok is, akiknek családtörténete az ausztráliai magyar diaszpóra emlékezetének fontos részét képezi.

A térkép jól szemlélteti, hogy a victoriai magyar közösség gyökerei nem kizárólag Magyarország mai területéhez kapcsolódnak. Jelentős számban jelennek meg erdélyi, partiumi, felvidéki és vajdasági kötődések is. A válaszok alapján Budapest mellett többek között Szeged, Pécs és Győr környéke is erősen reprezentált, míg a határon túli magyar közösségek közül Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Szabadka, Óbecse és Nagybecskerek neve is gyakran feltűnik.

A beérkezett válaszok nemcsak földrajzi, hanem történeti rétegeket is megmutatnak

– emelte ki Várdai Levente a szerkesztőségünknek küldött közleményben. Mint fogalmazott, a térképen kirajzolódnak a trianoni békeszerződés következményei, a második világháború utáni kivándorlási hullámok, az 1956-os forradalom után Ausztráliába érkezők történetei, valamint a későbbi romániai, jugoszláviai és más közép-európai változások nyomán kivándorolt családok útjai is.

A victoriai magyar közösség gyökereit szemléltető térkép

A victoriai magyar közösség gyökereit szemléltető térkép

Fotó: Várdai Levente / A Kárpát-medencétől Victoriáig kezdeményezés

A kezdeményezés két különálló térképet foglal magába: az egyik a Kárpát-medencei családi kötődéseket mutatja be, érzékeltetve a történelmi magyar régiók és a mai országhatárok kapcsolatát. A másik Melbourne és Victoria állam mai magyar jelenlétét ábrázolja, rávilágítva arra, hogy

a közösség az állam számos pontján él és működik, miközben továbbra is szoros kapcsolatot ápol kulturális intézményeivel és szervezeteivel.

A gyűjtés eredményeit a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésen mutatják be a melbourne-i Magyar Központban. A szervezők szerint a kezdeményezésük célja, hogy

a Nemzeti Összetartozás Napján ne csupán a történelmi veszteségekre, hanem a magyar közösségek fennmaradására, összetartozására és kulturális gazdagságára is ráirányítsa a figyelmet.

A térkép üzenete egyszerű: bár a családi történetek különböző településeken, országokban és történelmi korszakokban kezdődtek, Melbourne-ben és Victoria államban ma is egy közösségben találkoznak.

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező hivatalos nemzeti emléknap Magyarországon, amelyet minden év június 4-én tartanak. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította emléknappá a 2010. évi XLV. törvény elfogadásával, hogy megerősítse a határokon átívelő nemzeti egységet és a magyarság összetartozását. Történelmi háttér: 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Trianon-palotában azt a békediktátumot, amelynek következtében Magyarország elveszítette területének kétharmadát és lakosságának több mint felét. Az emléknap célja a gyász és a tragédia felidézése mellett a hangsúly a magyarság kulturális, nyelvi és szellemi egységén, valamint a Nemzeti Archívum által is közvetített összetartozás megélésén van. Ezen a napon országszerte és a határon túli magyar lakta településeken is ünnepségeket, iskolai megemlékezéseket, koszorúzásokat és kulturális programokat szerveznek.

2026. június 02., kedd

Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”

Románia válaszlépésre számíthat, miután a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról döntött – nyilatkozta hétfőn az orosz külügyminisztérium sajtószóvivője, Marija Zaharova.

2026. május 30., szombat

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”

Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál.

2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

2026. május 21., csütörtök

A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében

A katasztrófaelhárító csapatok továbbra is dolgoznak Görlitz városában, és mindent megtesznek, hogy kimentsék azokat az embereket, akik az összedőlt épület romjai alatt rekedhettek – közölte szerdán a román külügy.

2026. május 20., szerda

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.

2026. május 19., kedd

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.

2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

2026. május 14., csütörtök

Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

2026. május 14., csütörtök

A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

