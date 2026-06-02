Új kerékpárút készül Madéfalván, összekötik a község több részét

Madéfalva több részét összeköti az új kerékpárút

A község több részét összekötő, részben a mezőgazdasági területeken áthaladó kerékpárút építése zajlik Madéfalván. Idén be kell fejezni a munkálatokat, de még nem lehet tudni, hogy támogatáshoz jut-e a község a jelentős önrész kifizetéséhez.

Kovács Attila 2026. június 02., 12:462026. június 02., 12:46

Madéfalván már több utcában készült már kerékpárút, nemcsak a községen átvezető E578-as út mentén, ahol

az elmúlt években 2 kilométer hosszúságban egyik oldalon járda, a másik oldalon bicikliút épült.

Az utcafelújítások során igyekeztek más, fontosabb útvonalakon is kialakítani kerékpársávokat, ahol a lehetőségek engedték. Jelenleg viszont egy másik beruházás van folyamatban, amelynek során egy új kerékpáros útvonalat alakítanak ki. Ezúttal nem út, vagy járda mellett, hanem egy olyan nyomvonalon, ahol eddig részben mezei földút, vagy még az sem volt. Mint Szentes Csaba polgármester kérdésünkre elmondta, a község az Országos Helyreállítási Program (PNRR) keretéből nyert támogatást a beruházásra, de mivel ezt jelentősen korlátozták, várhatóan más kormányprogram biztosítja a finanszírozást.

A több mint 3 kilométeres hosszúságú kerékpárút a község több pontját köti össze fő és mellékútvonalakkal, a támogatás értéke pedig megközelítette az 1,8 millió lejt.

Az elöljáró szerint, mivel az útvonal mezőgazdasági területek mellett is elhalad, a gazdák adott esetben mezőgazdasági gépekkel is ráhajthatnak az útra, de ez elsősorban bicikliútnak készül. Az új út keresztezi az Olt mentén készülő, Madéfalvától Tusnádig vezető kerékpárutat is, valamint kapcsolódik a községben már meglévő bicikliutakhoz. Jelenleg az útvonal kialakítását, alapozását végzik a kivitelező cég munkagépei, olyan területeken is dolgoznak, ahol eddig még mezei földút sem volt. Egyelőre

makadámburkolat készül az útvonalon, amelynek végső formája nagyban függ attól, hogy a község miképpen tudja biztosítani az elég jelentős önrészt