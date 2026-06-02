Új kerékpárút készül Madéfalván, összekötik a község több részét

Madéfalva több részét összeköti az új kerékpárút
Fotó: Pinti Attila
A község több részét összekötő, részben a mezőgazdasági területeken áthaladó kerékpárút építése zajlik Madéfalván. Idén be kell fejezni a munkálatokat, de még nem lehet tudni, hogy támogatáshoz jut-e a község a jelentős önrész kifizetéséhez.
Madéfalván már több utcában készült már kerékpárút, nemcsak a községen átvezető E578-as út mentén, ahol
Az utcafelújítások során igyekeztek más, fontosabb útvonalakon is kialakítani kerékpársávokat, ahol a lehetőségek engedték.
Jelenleg viszont egy másik beruházás van folyamatban, amelynek során egy új kerékpáros útvonalat alakítanak ki.
Noha az utóbbi időben csökkent a torlódás, tavasz óta tartanak Madéfalván, a nagy forgalmú E578-as út egy-egy szakaszán a munkálatok miatt bevezetett forgalmi korlátozások. Nemsokára feloldják a fél útpályás lezárásokat.
Ezúttal nem út, vagy járda mellett, hanem egy olyan nyomvonalon, ahol eddig részben mezei földút, vagy még az sem volt. Mint Szentes Csaba polgármester kérdésünkre elmondta, a község az Országos Helyreállítási Program (PNRR) keretéből nyert támogatást a beruházásra, de mivel ezt jelentősen korlátozták, várhatóan más kormányprogram biztosítja a finanszírozást.
Az elöljáró szerint, mivel az útvonal mezőgazdasági területek mellett is elhalad, a gazdák adott esetben mezőgazdasági gépekkel is ráhajthatnak az útra, de ez elsősorban bicikliútnak készül. Az új út keresztezi az Olt mentén készülő, Madéfalvától Tusnádig vezető kerékpárutat is, valamint kapcsolódik a községben már meglévő bicikliutakhoz.
Jelenleg az útvonal kialakítását, alapozását végzik a kivitelező cég munkagépei, olyan területeken is dolgoznak, ahol eddig még mezei földút sem volt. Egyelőre
– tudtuk meg az elöljárótól.
Szentes Csaba azt mondta, a kerékpárút azon szakaszait, amelyek a lakott területen haladnak át, mindenképp le fogják aszfaltozni, a mezőn viszont, amennyiben nem kapnak további pályázati támogatást, makadámút marad, mert nem lesz anyagi lehetőségük ott is aszfaltozni.
Mivel a beruházás összértéke meghaladja a 3 millió lejt, az önrész nagy terhet jelent az önkormányzat számára.
