Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Mentőhelikopterrel szállították kórházba a gyermeket

Mentőhelikopterrel szállították kórházba a gyermeket

Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési INFO/Facebook

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

Farkas Orsolya

2026. május 28., 15:442026. május 28., 15:44

Baleset miatt bénult meg a forgalom egy időre május 27-én, szerdán délután Szentkatolnán.

A szerencsétlenség a települést átszelő megyei jelzésű úton, a gyalogátkelőnél történt. A közösségi médiában közzétett fotók szerint

a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, amely a sportpályán szállt le.

A Kovászna megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon kérdésére elmondta: a helyszínen végzett vizsgálatok során megállapították, hogy

a kislány egy elektromos rolleren közlekedett, és épp a kijelölt gyalogátkelőn haladt át, amikor az autó elütötte.

A rendőrségi vizsgálatok szerint a kislány rollerrel gurult át a zebrán, amikor az autó elütötte

A rendőrségi vizsgálatok szerint a kislány rollerrel gurult át a zebrán, amikor az autó elütötte

Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési INFO/Facebook

A rendőrség szerint a gyermek nem szállt le a járműről, hanem rollerrel hajtott rá a zebrára. Az ügyben

  • gondatlanságból elkövetett testi sértés bűncselekménye miatt indítottak büntetőeljárást,

  • ugyanakkor a szülőkre bírságot szabtak ki kiskorú felügyeletének elmulasztása miatt.

Az ütközés következtében a kislány megsérült, és mentőhelikopterrel kórházba szállították. Információink szerint az állapota a körülményekhez képest jó, Brassóban kezelik. Az ütközés miatt fennállt a veszélye annak, hogy koponya- vagy gerincsérülést szenvedett, a vizsgálatok során azonban ezeket kizárták.

A gyermek jelenleg lábadozik, a remények szerint hamarosan hazatérhet a kórházból.

Háromszék Baleset
2026. május 28., csütörtök

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!

Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit

Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány.

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

Tűz ütött ki a csíksomlyói romatelepen, egy ember megsérült

Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

Szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa-liga döntőjének

Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.

68 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.

A benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót egy férfi

Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

