Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Mentőhelikopterrel szállították kórházba a gyermeket
Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési INFO/Facebook
Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.
Baleset miatt bénult meg a forgalom egy időre május 27-én, szerdán délután Szentkatolnán.
A szerencsétlenség a települést átszelő megyei jelzésű úton, a gyalogátkelőnél történt. A közösségi médiában közzétett fotók szerint
A Kovászna megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon kérdésére elmondta: a helyszínen végzett vizsgálatok során megállapították, hogy
A rendőrségi vizsgálatok szerint a kislány rollerrel gurult át a zebrán, amikor az autó elütötte
A rendőrség szerint a gyermek nem szállt le a járműről, hanem rollerrel hajtott rá a zebrára. Az ügyben
gondatlanságból elkövetett testi sértés bűncselekménye miatt indítottak büntetőeljárást,
ugyanakkor a szülőkre bírságot szabtak ki kiskorú felügyeletének elmulasztása miatt.
Az ütközés következtében a kislány megsérült, és mentőhelikopterrel kórházba szállították. Információink szerint az állapota a körülményekhez képest jó, Brassóban kezelik. Az ütközés miatt fennállt a veszélye annak, hogy koponya- vagy gerincsérülést szenvedett, a vizsgálatok során azonban ezeket kizárták.
A gyermek jelenleg lábadozik, a remények szerint hamarosan hazatérhet a kórházból.
