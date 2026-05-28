Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

A szerencsétlenség a települést átszelő megyei jelzésű úton, a gyalogátkelőnél történt. A közösségi médiában közzétett fotók szerint

a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, amely a sportpályán szállt le.

A Kovászna megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon kérdésére elmondta: a helyszínen végzett vizsgálatok során megállapították, hogy

a kislány egy elektromos rolleren közlekedett, és épp a kijelölt gyalogátkelőn haladt át, amikor az autó elütötte.

A rendőrség szerint a gyermek nem szállt le a járműről, hanem rollerrel hajtott rá a zebrára. Az ügyben

gondatlanságból elkövetett testi sértés bűncselekménye miatt indítottak büntetőeljárást,

ugyanakkor a szülőkre bírságot szabtak ki kiskorú felügyeletének elmulasztása miatt.

Az ütközés következtében a kislány megsérült, és mentőhelikopterrel kórházba szállították. Információink szerint az állapota a körülményekhez képest jó, Brassóban kezelik. Az ütközés miatt fennállt a veszélye annak, hogy koponya- vagy gerincsérülést szenvedett, a vizsgálatok során azonban ezeket kizárták.

A gyermek jelenleg lábadozik, a remények szerint hamarosan hazatérhet a kórházból.