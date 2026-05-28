Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk. A Sylevy nincs köztük.
A marosvásárhelyi városháza előtt gyűltek össze a megélhetésüket féltő utcaseprők
Fotó: Haáz Vince
Bő egy hete nem sepregetnek Marosvásárhely utcáin, és az utcai kukákat is az eddigi három alkalom helyett csak naponta egyszer ürítik a városháza alkalmazottai és az önkéntesek. Közben a városvezetés által felállított bizottság elindította az eljárást,
Az, hogy hány cégtől és kitől kértek ajánlatot, nem nyilvános.
Legalább két tucat alkalmazott kíséretében érkezett a városháza elé csütörtökön kora délután a Maros megyei Sylevy szemétszolgáltató cég képviselője, Illyés Szilárd Levente. Mint elmondta, egy tiszta, barna szemeteskukában hozták el ajánlatukat, amelyben az áll, hogy
Mint kiderült, őket nem hívták meg az egyeztetésre, holott szerintük tapasztalatuk mellett megfelelő kapacitással rendelkeznek. A munkások elmondták, hogy ők generációk óta takarítással foglalkoznak, és
A városháza előtt összegyűltek nagy része bement a polgármesteri hivatalba, három képviselő iktatta az ajánlatot.
Miközben ők iktatták az ajánlatot, beérkezett a hivatalba Soós Zoltán polgármester és Gombos Csaba városmenedzser, utóbbi a szemétszolgáltatás biztosításával is foglalkozik. A városvezető a Székelyhonnak elmondta,
Azt azonban elmondta: „minden a törvényes előírások betartásával zajlik, és olyan szolgáltatót akarnak megbízni az utcai takarítással és a kukák ürítésével, akivel a múltban nem volt semmi vitás ügye a városnak, nem volt túlszámlázás, nem volt jogi vita és kényszervégrehajtás”. Arra a kérdésre, hogy konkrétan kire gondol, akikkel ennyi gondjuk volt, Soós Zoltán nem kívánt nevesíteni.
Itt volt a Sylevy ajánlata
A városvezető annyit még elmondott, hogy furamód jelenleg éjszaka többször megtörténik, hogy az estére tisztán hagyott utcai szemeteseket egyesek újra megtöltik –
Kérték a rendőrség közreműködését, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik a kiürített kukákat újra teletöltik szeméttel éjszaka.
Szemeteskukában hozták az ajánlatot
A városvezető kitért a Sylevy cég alkalmazottainak helyzetére is. Ennek kapcsán azt mondta, hogy
Soós Zoltán végezetül úgy értékelte, hogy az elindított direkt tárgyalásos eljárás jövő hét végén jár le, és akkortól lesz újra rendszeres utcai takarítás Marosvásárhelyen.
Bevonultak a városházára a Sylevy képviselői
Raul Matis a helyi rendőrség vezetője tárgyalt a cég képviselőivel
Végül beiktatták az ajánlatot a szemétszolgáltató cég képviselői
