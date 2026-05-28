Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk. A Sylevy nincs köztük.

Simon Virág

2026. május 28., 15:592026. május 28., 15:59

A marosvásárhelyi városháza előtt gyűltek össze a megélhetésüket féltő utcaseprők • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi városháza előtt gyűltek össze a megélhetésüket féltő utcaseprők

Fotó: Haáz Vince

Bő egy hete nem sepregetnek Marosvásárhely utcáin, és az utcai kukákat is az eddigi három alkalom helyett csak naponta egyszer ürítik a városháza alkalmazottai és az önkéntesek. Közben a városvezetés által felállított bizottság elindította az eljárást,

meghívókat küldtek a szemétszolgáltató cégeknek, hogy nyújtsanak be ajánlatokat, hiszen direkt tárgyalással akarják kiválasztani az új céget.

Az, hogy hány cégtől és kitől kértek ajánlatot, nem nyilvános.

Akit nem hívtak, de jött

Legalább két tucat alkalmazott kíséretében érkezett a városháza elé csütörtökön kora délután a Maros megyei Sylevy szemétszolgáltató cég képviselője, Illyés Szilárd Levente. Mint elmondta, egy tiszta, barna szemeteskukában hozták el ajánlatukat, amelyben az áll, hogy

24 órán belül készen állnak arra, hogy háromszáz alkalmazottal és ötven autóval kitakarítsák a várost, sepregessenek, és kiürítsék az utcai szemeteskukákat.
Mint kiderült, őket nem hívták meg az egyeztetésre, holott szerintük tapasztalatuk mellett megfelelő kapacitással rendelkeznek. A munkások elmondták, hogy ők generációk óta takarítással foglalkoznak, és

félnek attól, hogy elveszítik a munkahelyüket, a megélhetésüket, most, hogy a céget nem hívták meg a tárgyalásokra.

A városháza előtt összegyűltek nagy része bement a polgármesteri hivatalba, három képviselő iktatta az ajánlatot.

Keményen odaszólt a polgármester

Miközben ők iktatták az ajánlatot, beérkezett a hivatalba Soós Zoltán polgármester és Gombos Csaba városmenedzser, utóbbi a szemétszolgáltatás biztosításával is foglalkozik. A városvezető a Székelyhonnak elmondta,

zajlik a direkt tárgyalásos eljárás, és titok, hogy ki van az elbíráló bizottságban, valamint mely cégektől kértek ajánlatot.

Azt azonban elmondta: „minden a törvényes előírások betartásával zajlik, és olyan szolgáltatót akarnak megbízni az utcai takarítással és a kukák ürítésével, akivel a múltban nem volt semmi vitás ügye a városnak, nem volt túlszámlázás, nem volt jogi vita és kényszervégrehajtás”. Arra a kérdésre, hogy konkrétan kire gondol, akikkel ennyi gondjuk volt, Soós Zoltán nem kívánt nevesíteni.

Fotó: Haáz Vince

A rendőrséggel azonosítják a szemetelőket?

A városvezető annyit még elmondott, hogy furamód jelenleg éjszaka többször megtörténik, hogy az estére tisztán hagyott utcai szemeteseket egyesek újra megtöltik –

gyakorlatilag azt a képzetet teremtve a városlakók előtt, hogy a városvezetés képtelen tisztán tartani a várost.

Kérték a rendőrség közreműködését, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik a kiürített kukákat újra teletöltik szeméttel éjszaka.

Szemeteskukában hozták az ajánlatot

A városvezető kitért a Sylevy cég alkalmazottainak helyzetére is. Ennek kapcsán azt mondta, hogy

bárki lesz az új szolgáltató, szüksége lesz helyi munkásokra, így akik eddig dolgoztak, ezután is dolgozhatnak.

Soós Zoltán végezetül úgy értékelte, hogy az elindított direkt tárgyalásos eljárás jövő hét végén jár le, és akkortól lesz újra rendszeres utcai takarítás Marosvásárhelyen.

Bevonultak a városházára a Sylevy képviselői • Fotó: Haáz Vince

Raul Matis a helyi rendőrség vezetője tárgyalt a cég képviselőivel • Fotó: Haáz Vince

Végül beiktatták az ajánlatot a szemétszolgáltató cég képviselői • Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!

Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit

Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Tűz ütött ki a csíksomlyói romatelepen, egy ember megsérült

Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa-liga döntőjének

Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

68 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

A benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót egy férfi

Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

2026. május 28., csütörtök

