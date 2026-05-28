Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk. A Sylevy nincs köztük. Simon Virág 2026. május 28., 15:592026. május 28., 15:59

Fotó: Haáz Vince

Bő egy hete nem sepregetnek Marosvásárhely utcáin, és az utcai kukákat is az eddigi három alkalom helyett csak naponta egyszer ürítik a városháza alkalmazottai és az önkéntesek. Közben a városvezetés által felállított bizottság elindította az eljárást,

meghívókat küldtek a szemétszolgáltató cégeknek, hogy nyújtsanak be ajánlatokat, hiszen direkt tárgyalással akarják kiválasztani az új céget.

Az, hogy hány cégtől és kitől kértek ajánlatot, nem nyilvános.

Akit nem hívtak, de jött Legalább két tucat alkalmazott kíséretében érkezett a városháza elé csütörtökön kora délután a Maros megyei Sylevy szemétszolgáltató cég képviselője, Illyés Szilárd Levente. Mint elmondta, egy tiszta, barna szemeteskukában hozták el ajánlatukat, amelyben az áll, hogy

24 órán belül készen állnak arra, hogy háromszáz alkalmazottal és ötven autóval kitakarítsák a várost, sepregessenek, és kiürítsék az utcai szemeteskukákat.

Mint kiderült, őket nem hívták meg az egyeztetésre, holott szerintük tapasztalatuk mellett megfelelő kapacitással rendelkeznek. A munkások elmondták, hogy ők generációk óta takarítással foglalkoznak, és

félnek attól, hogy elveszítik a munkahelyüket, a megélhetésüket, most, hogy a céget nem hívták meg a tárgyalásokra.

A városháza előtt összegyűltek nagy része bement a polgármesteri hivatalba, három képviselő iktatta az ajánlatot.

Keményen odaszólt a polgármester Miközben ők iktatták az ajánlatot, beérkezett a hivatalba Soós Zoltán polgármester és Gombos Csaba városmenedzser, utóbbi a szemétszolgáltatás biztosításával is foglalkozik. A városvezető a Székelyhonnak elmondta,

zajlik a direkt tárgyalásos eljárás, és titok, hogy ki van az elbíráló bizottságban, valamint mely cégektől kértek ajánlatot.

Azt azonban elmondta: „minden a törvényes előírások betartásával zajlik, és olyan szolgáltatót akarnak megbízni az utcai takarítással és a kukák ürítésével, akivel a múltban nem volt semmi vitás ügye a városnak, nem volt túlszámlázás, nem volt jogi vita és kényszervégrehajtás”. Arra a kérdésre, hogy konkrétan kire gondol, akikkel ennyi gondjuk volt, Soós Zoltán nem kívánt nevesíteni.

A rendőrséggel azonosítják a szemetelőket? A városvezető annyit még elmondott, hogy furamód jelenleg éjszaka többször megtörténik, hogy az estére tisztán hagyott utcai szemeteseket egyesek újra megtöltik –

gyakorlatilag azt a képzetet teremtve a városlakók előtt, hogy a városvezetés képtelen tisztán tartani a várost.

Kérték a rendőrség közreműködését, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik a kiürített kukákat újra teletöltik szeméttel éjszaka.

A városvezető kitért a Sylevy cég alkalmazottainak helyzetére is. Ennek kapcsán azt mondta, hogy

bárki lesz az új szolgáltató, szüksége lesz helyi munkásokra, így akik eddig dolgoztak, ezután is dolgozhatnak.

Soós Zoltán végezetül úgy értékelte, hogy az elindított direkt tárgyalásos eljárás jövő hét végén jár le, és akkortól lesz újra rendszeres utcai takarítás Marosvásárhelyen.

Raul Matis a helyi rendőrség vezetője tárgyalt a cég képviselőivel Fotó: Haáz Vince