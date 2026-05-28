Fiatalok, akik nem csinálnak semmit

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok (angolul: not in employment, education or training – NEET) aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány az uniós tagországok körében – derül ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. május 28., 17:142026. május 28., 17:14

Ezeknek a fiataloknak az aránya tavaly Hollandiában (5,3 százalék), Svédországban (5,9 százalék) és Szlovéniában (7,6 százalék) volt a legkisebb, és Romániában (19,2 százalék), Bulgáriában (13,8 százalék), illetve Görögországban (13,6 százalék) a legnagyobb.

Az adatok szerint Romániában közel négyszer magasabb volt az aránya a NEET-fiataloknak, mint Hollandiában.

2015 és 2025 között a NEET-fiatalok aránya az EU 27 tagállama közül 22-ben csökkent. A legnagyobb csökkenést Olaszországban (12,4 százalékpontos csökkenés, 25,7-ról 13,3 százalékra), Görögországban (10,5 százalékpontos csökkenés, 24,1-ról 13,6 százalékra) és Horvátországban (9 százalékpontos csökkenés, 19,8-ról 10,8 százalékra) regisztrálták.

Románia esetében ez az arány a 2015-ös 20,9 százalékról 19,2 százalékra csökkent 2025-ben

– írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat adataira hivatkozva. Ezzel szemben három tagállamban nőtt a NEET-fiatalok aránya 2015 és 2025 között: Németországban 1 százalékponttal, Luxemburgban 1,2 százalékponttal és Ausztriában 1,6 százalékponttal. Dániában és Litvániában pedig stagnált.

A legmagasabb arányban azok a 15 és 29 év közöttiek tartoznak a foglalkoztatásban nem részesülő, és semmilyen oktatási vagy képzési programban részt nem vevő fiatalok közé, akik csak alapfokú oktatásban részesültek. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az EU-ban a 15 és 29 év közötti fiatalok körében a NEET-ek aránya az alacsony iskolai végzettségűek körében 12,8 százalék volt. Ez az arány a különböző tagország esetében változott:

míg Svédországban és Lengyelországban 6,1 százalék, Romániában 35,8 százalék volt.

A legtöbb tagállamban eltérések vannak a NEET-férfiak és -nők aránya között: uniós szinten tavaly a 15–29 éves fiatal nők 12 százaléka nem dolgozott és nem is tanult, míg a fiatal férfiaknál 9,9 százalék volt ez az arány.

Mindkét nem esetében Hollandiában a legalacsonyabb az arány: a férfiak körében 3,8, a nőknél 4,6 százalék. Ezzel szemben a legnagyobb arányt a nem foglalkoztatott és nem is tanuló fiatal férfiaknál Olaszországban jegyezték (17,7 százalék), a nőknél pedig Romániában (25,4 százalék).

2025-ben két olyan ország volt, ahol a NEET-kategóriába tartozó fiatal nők aránya legalább hét százalékponttal magasabb volt, mint a fiatal férfiaké. A legnagyobb különbséget Romániában (11,2 százalékpont) figyelték meg, amelyet Csehország (7,4 százalékpont) követett. Romániában a NEET-ek aránya a fiatal nők körében 25, a fiatal férfiak körében pedig 13,8 százalék volt.

Társadalom
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 28., csütörtök

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

2026. május 28., csütörtök

Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

2026. május 28., csütörtök

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb elsőfokú (sárga jelzésű) szélriasztásokat adott ki az ország felére.

2026. május 28., csütörtök

