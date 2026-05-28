Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem szeretnék kilőni az anyamedvét, de mindenképpen távol akarják tartani a lakott területekről. Képünk illusztráció • Fotó: Straua Medárd

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

Farkas Orsolya

2026. május 28., 18:052026. május 28., 18:05

Ritkaságnak számít, hogy egy anyának négy bocsa is szülessen, de Bodokon most éppen egy ilyen medvecsaládot keresnek. Az állatokat két napja látták először a település közelében, a polgármesteri hivatal éppen ezért arra kérte a lakosságot, hogy a biztonság érdekében a község és a Sütei borvíz között semmiképpen se közlekedjenek gyalogosan vagy kerékpárral.

Egyelőre nincs szó kilövésről

A medvékről szóló figyelmeztetést tegnap küldték ki, és négy óra körül már jelezték is a hivatalnak, hogy látták az állatokat, ám ezúttal Oltszem környékén, az Olt-folyótól nem messze – tájékoztatott Fodor István polgármester, a Bodok Vadászegyesület elnöke. A helyszínre azonnal kivonultak a vadászok abban a reményben, hogy vissza tudják hajtani az erdőbe, de

a medvék elrejtőztek a folyóhoz közeli bozótban.

A következő órákban a csapat várakozott és figyelt, sőt drónt is felengedtek a levegőbe, hátha azzal jobb rálátást kapnak a tartózkodási helyükre, de este felfüggesztették az akciót, mert az állatok nem mozdultak ki az árokból.

Egyelőre nincs okuk, és nem is szeretnék kilőni az anyát, hiszen nem ártott senkinek, és a bocsai is nagyon kicsik még. Azt tervezik, hogy az elkövetkező pár napban figyelnek, és ha továbbra is itt tartózkodnak majd, akkor

kihelyeznek egy csapdát az anyamedve számára, a kicsiket pedig szintén befognák.

Ezt követően mindannyiukat elszállítják a község közvetlen közeléből. Noha a településvezető szerint valószínűleg még áthelyezés sem jelentene megoldást, minden törvényes módszert bevetnek, hogy az emberek védelmében távol tartsák őket a településtől.

„A gond az, ha el is szállítjuk őket, csak

annyit ér, mintha megsétáltatnánk, mert nagy a valószínűsége annak, hogy két-három nap múlva visszajönnek”

– emelte ki Fodor István.

Példaként említette, hogy az elmúlt hetekben Gidófalva és Angyalos között is ólálkodott egy medve, amelyet a vadászegyesület munkatársai csapda segítségével befogtak, fülszámmal látták el, és felszállították a Bodoki-havasra pünkösd hétvégéjén. Az állat azonban hamarosan

visszatért ugyanoda, ahonnan befogták.

A polgármester hangsúlyozta: a kölykeiket védelmező anyamedvék különösen veszélyesek, ezért a figyelmeztetést érdemes komolyan venni, és óvatosan közlekedni mindaddig, amíg nem sikerül eltávolítani a község közeléből.

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében
Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt.

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

