Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem szeretnék kilőni az anyamedvét, de mindenképpen távol akarják tartani a lakott területekről. Képünk illusztráció
Fotó: Straua Medárd
Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.
Ritkaságnak számít, hogy egy anyának négy bocsa is szülessen, de Bodokon most éppen egy ilyen medvecsaládot keresnek. Az állatokat két napja látták először a település közelében, a polgármesteri hivatal éppen ezért arra kérte a lakosságot, hogy a biztonság érdekében a község és a Sütei borvíz között semmiképpen se közlekedjenek gyalogosan vagy kerékpárral.
A medvékről szóló figyelmeztetést tegnap küldték ki, és négy óra körül már jelezték is a hivatalnak, hogy látták az állatokat, ám ezúttal Oltszem környékén, az Olt-folyótól nem messze – tájékoztatott Fodor István polgármester, a Bodok Vadászegyesület elnöke. A helyszínre azonnal kivonultak a vadászok abban a reményben, hogy vissza tudják hajtani az erdőbe, de
A következő órákban a csapat várakozott és figyelt, sőt drónt is felengedtek a levegőbe, hátha azzal jobb rálátást kapnak a tartózkodási helyükre, de este felfüggesztették az akciót, mert az állatok nem mozdultak ki az árokból.
Egyelőre nincs okuk, és nem is szeretnék kilőni az anyát, hiszen nem ártott senkinek, és a bocsai is nagyon kicsik még. Azt tervezik, hogy az elkövetkező pár napban figyelnek, és ha továbbra is itt tartózkodnak majd, akkor
Ezt követően mindannyiukat elszállítják a község közvetlen közeléből. Noha a településvezető szerint valószínűleg még áthelyezés sem jelentene megoldást, minden törvényes módszert bevetnek, hogy az emberek védelmében távol tartsák őket a településtől.
„A gond az, ha el is szállítjuk őket, csak
– emelte ki Fodor István.
Példaként említette, hogy az elmúlt hetekben Gidófalva és Angyalos között is ólálkodott egy medve, amelyet a vadászegyesület munkatársai csapda segítségével befogtak, fülszámmal látták el, és felszállították a Bodoki-havasra pünkösd hétvégéjén. Az állat azonban hamarosan
A polgármester hangsúlyozta: a kölykeiket védelmező anyamedvék különösen veszélyesek, ezért a figyelmeztetést érdemes komolyan venni, és óvatosan közlekedni mindaddig, amíg nem sikerül eltávolítani a község közeléből.
Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.
