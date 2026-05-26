Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tavaly két élelmiszermérgezéses esetet jegyeztek Háromszéken. Képünk illusztrácó
Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.
Örsi Csaba, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság (DSV) vezetője a háromszéki prefektus, Ráduly István keddi sajtótájékoztatóján ismertette, milyen rendellenességeket találtak a katolikus és az ortodox húsvét környékén végzett ellenőrzések alkalmával.
Az igazgató elmondta, az ünnepek előtt mindig jelentősen megnő az élelmiszerfogyasztás, ezért rendszeresen intenzív ellenőrzéseket végeznek.
Meglátogattak tej- és húsfeldolgozókat, gyorsétkeztetési egységeket, éttermeket, cukrászdákat, kantinokat, catering-szolgáltatókat, piacokat és szupermarketeket. Ellenőrizték az alapanyagok eredetét igazoló számlákat és dokumentumokat, a tárolási körülményeket, a hőmérséklet-nyilvántartást, a címkézést, a csomagolást, a felszerelést és általában a munkafolyamatot, mindenekelőtt pedig a működési engedélyt. Ahol súlyos rendellenességet találtak, ott bírságot szabtak ki, más esetekben először figyelmeztették a cégtulajdonost.
Ahol így nézett ki a konyha, ott azonnal bezárták az egységet
Örsi Csaba beszámolójában arról is szó esett, hogy tavaly két élelmiszermérgezést jegyeztek, amelyek esetében megkérdőjelezhető a besorolás. A törvény szerint ugyanis
A nyilvántartott esetekben egy körülbelül 80 fős, illetve egy 100 fős privát eseményen lett rosszul három-három személy. A hatóságok által vett több tucat élelmiszerminta azonban mind negatív eredményt adott a lehetséges kórokozókra.
Rendetlenség, az alapanyagok eredetét igazoló dokumentumok és címkék hiánya – mind ok a büntetésre
Ilyen esetekben – még ha egyéni érzékenység vagy más tényező okozta is a rosszullétet – a hatóságok ellenőrzik a felszolgált ételek alapanyagait, illetve készítésük folyamatát, és ha hibát találnak, büntetnek is – közölte a DSV Kovászna megyei igazgatója.
Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.
