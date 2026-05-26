Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

Bodor Tünde 2026. május 26., 20:27

Örsi Csaba, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság (DSV) vezetője a háromszéki prefektus, Ráduly István keddi sajtótájékoztatóján ismertette, milyen rendellenességeket találtak a katolikus és az ortodox húsvét környékén végzett ellenőrzések alkalmával. Hirdetés Az igazgató elmondta, az ünnepek előtt mindig jelentősen megnő az élelmiszerfogyasztás, ezért rendszeresen intenzív ellenőrzéseket végeznek.

Idén 104 egységet látogattak meg, 13 esetben figyelmeztetésben részesítették a cégeket, és összesen több mint 78 ezer lej értékben szabtak ki pénzbírságot.

Meglátogattak tej- és húsfeldolgozókat, gyorsétkeztetési egységeket, éttermeket, cukrászdákat, kantinokat, catering-szolgáltatókat, piacokat és szupermarketeket. Ellenőrizték az alapanyagok eredetét igazoló számlákat és dokumentumokat, a tárolási körülményeket, a hőmérséklet-nyilvántartást, a címkézést, a csomagolást, a felszerelést és általában a munkafolyamatot, mindenekelőtt pedig a működési engedélyt. Ahol súlyos rendellenességet találtak, ott bírságot szabtak ki, más esetekben először figyelmeztették a cégtulajdonost.

Ahol így nézett ki a konyha, ott azonnal bezárták az egységet Fotó: Kovászna megyei Állaegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal

Örsi Csaba beszámolójában arról is szó esett, hogy tavaly két élelmiszermérgezést jegyeztek, amelyek esetében megkérdőjelezhető a besorolás. A törvény szerint ugyanis

három ember rosszulléte esetén már tömeges ételmérgezésről beszélhetünk, függetlenül attól, hogy öt vagy száz személy evett ugyanabból a fogásból.

A nyilvántartott esetekben egy körülbelül 80 fős, illetve egy 100 fős privát eseményen lett rosszul három-három személy. A hatóságok által vett több tucat élelmiszerminta azonban mind negatív eredményt adott a lehetséges kórokozókra.

Rendetlenség, az alapanyagok eredetét igazoló dokumentumok és címkék hiánya – mind ok a büntetésre Fotó: Kovászna megyei Állaegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal