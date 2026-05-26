Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tavaly két élelmiszermérgezéses esetet jegyeztek Háromszéken. Képünk illusztrácó • Fotó: Orbán Orsolya

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

Bodor Tünde

2026. május 26., 20:272026. május 26., 20:27

2026. május 26., 21:392026. május 26., 21:39

Örsi Csaba, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság (DSV) vezetője a háromszéki prefektus, Ráduly István keddi sajtótájékoztatóján ismertette, milyen rendellenességeket találtak a katolikus és az ortodox húsvét környékén végzett ellenőrzések alkalmával.

Az igazgató elmondta, az ünnepek előtt mindig jelentősen megnő az élelmiszerfogyasztás, ezért rendszeresen intenzív ellenőrzéseket végeznek.

Idén 104 egységet látogattak meg, 13 esetben figyelmeztetésben részesítették a cégeket, és összesen több mint 78 ezer lej értékben szabtak ki pénzbírságot.

Meglátogattak tej- és húsfeldolgozókat, gyorsétkeztetési egységeket, éttermeket, cukrászdákat, kantinokat, catering-szolgáltatókat, piacokat és szupermarketeket. Ellenőrizték az alapanyagok eredetét igazoló számlákat és dokumentumokat, a tárolási körülményeket, a hőmérséklet-nyilvántartást, a címkézést, a csomagolást, a felszerelést és általában a munkafolyamatot, mindenekelőtt pedig a működési engedélyt. Ahol súlyos rendellenességet találtak, ott bírságot szabtak ki, más esetekben először figyelmeztették a cégtulajdonost.

Ahol így nézett ki a konyha, ott azonnal bezárták az egységet • Fotó: Kovászna megyei Állaegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal

Örsi Csaba beszámolójában arról is szó esett, hogy tavaly két élelmiszermérgezést jegyeztek, amelyek esetében megkérdőjelezhető a besorolás. A törvény szerint ugyanis

három ember rosszulléte esetén már tömeges ételmérgezésről beszélhetünk, függetlenül attól, hogy öt vagy száz személy evett ugyanabból a fogásból.

A nyilvántartott esetekben egy körülbelül 80 fős, illetve egy 100 fős privát eseményen lett rosszul három-három személy. A hatóságok által vett több tucat élelmiszerminta azonban mind negatív eredményt adott a lehetséges kórokozókra.

Rendetlenség, az alapanyagok eredetét igazoló dokumentumok és címkék hiánya – mind ok a büntetésre • Fotó: Kovászna megyei Állaegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal

Ilyen esetekben – még ha egyéni érzékenység vagy más tényező okozta is a rosszullétet – a hatóságok ellenőrzik a felszolgált ételek alapanyagait, illetve készítésük folyamatát, és ha hibát találnak, büntetnek is – közölte a DSV Kovászna megyei igazgatója.

Háromszék
2026. május 26., kedd

Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

