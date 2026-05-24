Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

A törvénynek minden területen biztosítania kell a fogyatékkal élők jogérvényesítését, ám ez a valóságban nem minden esetben valósul meg

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

Bodor Tünde 2026. május 24., 11:592026. május 24., 11:59

Bár hosszadalmas procedúrákkal, többhónapos levelezéssel járnak egyes ügyek, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei kirendeltsége

gyakran közbenjár az állami intézmények által mellőzöttek jogaiért.

Cornelia Cor, a Brassóban működő iroda dolgozója, illetve kolléganője havi rendszerességgel meghallgatásokat tart a háromszéki prefektúra épületében, ahol minden panaszosnak biztosított az anyanyelvén való panasztétel lehetősége, illetve tolmácsolás is. A jogászt arról kérdeztük, az utóbbi hónapokban milyen ügyekkel fordultak a nép ügyvédjéhez a háromszékiek. Kiállnak a hátrányos helyzetűek mellett Egy alkalommal egy 18 éves lány szülője folyamodott az intézményhez, mivel súlyos testi fogyatékkal élő, négy végtagjára lebénult, erősen rövidlátó és enyhén szellemi sérült gyermekét

nagykorúsága elérésekor visszasorolták egy enyhébb rokkantsági fokozatba és megvonták tőle a személyi gondozóhoz való jogot

– addig az édesanya töltötte be ezt a szerepet. Ez ügyben az érintettek a bukaresti felnőtteket besoroló bizottsághoz folyamodtak, de sok hónap után sem kaptak választ, ezért a nép ügyvédjéhez fordultak.

Az intézmény folytatta a harcot, a bukaresti rokkantakat besoroló legfelső bizottsághoz fordult információért,

de ott még őket sem méltatták válaszra. Ismételt érdeklődésükre pedig egy nagyon rövid választ kaptak, mely szerint az ügy meg van oldva. Bár nem hagyták annyiban, a panaszosok időközben elérték a céljukat más úton: bírósághoz fordultak és ott az ő javukra döntöttek, így a Nép Ügyvédje Hivatal is lezárta a levelezést. Hirdetés A megkérdezett beszámolt arról is, hogy az intézmény saját kezdeményezésre – illetve a bukaresti irodával összhangban – megvizsgálta, hogy biztosított-e az akadálymentesség a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál Kovászna és Brassó megyében. Noha a kerekesszékkel közlekedők közül csak néhányan vezetnek autót,

a törvénynek minden területen biztosítania kell a fogyatékkal élők jogérvényesítését,

azaz teljes hozzáférését minden olyan szolgáltatáshoz vagy információhoz, amihez az egészséges személyek is hozzájutnak. Ezért, ha már van külön nekik szánt parkoló minden intézmény előtt, akkor az akadálymentességnek is illeszkedni kell ebbe a sorba, jelentette ki a jogász.

A végkövetkeztetés az, hogy

Kovászna megyében, Sepsiszentgyörgyön ilyen szempontból rend van, Brassó megyével ellentétben.

A szociális kifizetési ügynökség (AJPIS) egyébként gyakran végez olyan ellenőrzéseket, amelyek során az akadálymentesség biztosítását vizsgálják, közölte a megkérdezett. Segítenek szembe szállni az igazságtalansággal is Végül egy kézdiszentkereszti esetről is beszámolt interjúalanyunk. Egy ottani lakos fordult hozzájuk, akinek családja számára kiutalt korábban egy szociális lakást a helyi polgármesteri hivatal, mivel sérült gyermeket neveltek. A lakás bérleti szerződését évente kellett megújítani, idén azonban

a polgármesteri hivatal felmondta azt, azzal az indokkal, hogy a gyermek jobban van és a család már nem szorul támogatásra.

Mindemellett közölték azt is, hogy más céljuk van a lakással: szeretnék fenntartani a családi erőszak áldozatainak átmeneti menedéklakásként. Noha a szóban forgó tömbházban több üres apartman is van, az önkormányzat azzal indokolta a döntést, hogy nincs pénz azok felújítására.

Ez az ügy még nincs megoldva,

a nép ügyvédje szükségesnek látja a további tényfeltárást, mert a törvény szerint nem lehet a szociálisan rászorulók között ily módon különbséget tenni,

és nem tudni, valóban vannak-e ott bántalmazottak, akiknek szükségük lenne erre a lakásra. Illetve az is kérdéseket vet fel, hogy ha az elmúlt évek során nem újították fel a tömbházlakásokat, akkor megfelelő volt-e a helyi költségvetés elosztása, hiszen, ha nem is egyszerre, de az évek során ez fokozatosan megoldható lett volna.



