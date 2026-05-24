Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

A törvénynek minden területen biztosítania kell a fogyatékkal élők jogérvényesítését, ám ez a valóságban nem minden esetben valósul meg

A törvénynek minden területen biztosítania kell a fogyatékkal élők jogérvényesítését, ám ez a valóságban nem minden esetben valósul meg

Fotó: Erdély Bálint Előd

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

Bodor Tünde

2026. május 24., 11:592026. május 24., 11:59

Bár hosszadalmas procedúrákkal, többhónapos levelezéssel járnak egyes ügyek, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei kirendeltsége

gyakran közbenjár az állami intézmények által mellőzöttek jogaiért.

Cornelia Cor, a Brassóban működő iroda dolgozója, illetve kolléganője havi rendszerességgel meghallgatásokat tart a háromszéki prefektúra épületében, ahol minden panaszosnak biztosított az anyanyelvén való panasztétel lehetősége, illetve tolmácsolás is. A jogászt arról kérdeztük, az utóbbi hónapokban milyen ügyekkel fordultak a nép ügyvédjéhez a háromszékiek.

Kiállnak a hátrányos helyzetűek mellett

Egy alkalommal egy 18 éves lány szülője folyamodott az intézményhez, mivel súlyos testi fogyatékkal élő, négy végtagjára lebénult, erősen rövidlátó és enyhén szellemi sérült gyermekét

nagykorúsága elérésekor visszasorolták egy enyhébb rokkantsági fokozatba és megvonták tőle a személyi gondozóhoz való jogot

– addig az édesanya töltötte be ezt a szerepet. Ez ügyben az érintettek a bukaresti felnőtteket besoroló bizottsághoz folyamodtak, de sok hónap után sem kaptak választ, ezért a nép ügyvédjéhez fordultak.

Az intézmény folytatta a harcot, a bukaresti rokkantakat besoroló legfelső bizottsághoz fordult információért,

de ott még őket sem méltatták válaszra. Ismételt érdeklődésükre pedig egy nagyon rövid választ kaptak, mely szerint az ügy meg van oldva. Bár nem hagyták annyiban, a panaszosok időközben elérték a céljukat más úton: bírósághoz fordultak és ott az ő javukra döntöttek, így a Nép Ügyvédje Hivatal is lezárta a levelezést.

A megkérdezett beszámolt arról is, hogy az intézmény saját kezdeményezésre – illetve a bukaresti irodával összhangban – megvizsgálta, hogy biztosított-e az akadálymentesség a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál Kovászna és Brassó megyében. Noha a kerekesszékkel közlekedők közül csak néhányan vezetnek autót,

a törvénynek minden területen biztosítania kell a fogyatékkal élők jogérvényesítését,

azaz teljes hozzáférését minden olyan szolgáltatáshoz vagy információhoz, amihez az egészséges személyek is hozzájutnak. Ezért, ha már van külön nekik szánt parkoló minden intézmény előtt, akkor az akadálymentességnek is illeszkedni kell ebbe a sorba, jelentette ki a jogász.
A végkövetkeztetés az, hogy

Kovászna megyében, Sepsiszentgyörgyön ilyen szempontból rend van, Brassó megyével ellentétben.

A szociális kifizetési ügynökség (AJPIS) egyébként gyakran végez olyan ellenőrzéseket, amelyek során az akadálymentesség biztosítását vizsgálják, közölte a megkérdezett.

Segítenek szembe szállni az igazságtalansággal is

Végül egy kézdiszentkereszti esetről is beszámolt interjúalanyunk. Egy ottani lakos fordult hozzájuk, akinek családja számára kiutalt korábban egy szociális lakást a helyi polgármesteri hivatal, mivel sérült gyermeket neveltek. A lakás bérleti szerződését évente kellett megújítani, idén azonban

a polgármesteri hivatal felmondta azt, azzal az indokkal, hogy a gyermek jobban van és a család már nem szorul támogatásra.

Mindemellett közölték azt is, hogy más céljuk van a lakással: szeretnék fenntartani a családi erőszak áldozatainak átmeneti menedéklakásként.

Noha a szóban forgó tömbházban több üres apartman is van, az önkormányzat azzal indokolta a döntést, hogy nincs pénz azok felújítására.
Ez az ügy még nincs megoldva,

a nép ügyvédje szükségesnek látja a további tényfeltárást, mert a törvény szerint nem lehet a szociálisan rászorulók között ily módon különbséget tenni,

és nem tudni, valóban vannak-e ott bántalmazottak, akiknek szükségük lenne erre a lakásra. Illetve az is kérdéseket vet fel, hogy ha az elmúlt évek során nem újították fel a tömbházlakásokat, akkor megfelelő volt-e a helyi költségvetés elosztása, hiszen, ha nem is egyszerre, de az évek során ez fokozatosan megoldható lett volna.

A Nép Ügyvédje (románul Avocatul Poporului) Románia ombudsmani intézménye, amelynek fő feladata az állampolgárok jogainak és szabadságjogainak védelme a központi és helyi közigazgatási hatóságok visszaéléseivel szemben. Az intézmény teljesen független a kormánytól, a bíróságoktól vagy más hatóságoktól. Legfőbb feladatok és hatáskörök eljár minden olyan esetben, amikor magánszemélyek jogai sérülnek a közigazgatás mulasztása vagy jogsértő döntései miatt; közvetlenül megtámadhatja a kormány sürgősségi rendeleteit vagy a törvényeket az Alkotmánybíróságon; amennyiben jogsértést tapasztal, ajánlásokat fogalmaz meg az érintett állami intézmények felé a helyzet orvoslására.

Háromszék Kézdivásárhely
Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

2026. május 21., csütörtök

Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.

2026. május 20., szerda

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

