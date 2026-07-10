Visszaeső bántalmazót tartóztatott le a sepsiszentgyörgyi rendőrség

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Fotó: Olti Angyalka
Megverte élettársát, majd megpróbált elmenekülni a hatóságok elől egy sepsiszentgyörgyi férfi. Mint kiderült, az illető nemrég szabadult a börtönből, ahol szintén erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését.
Július 9-én éjjel a sepsiszentgyörgyi rendőröket családon belüli erőszak miatt riasztották egy helybéli tömbházlakásba. Az ital hatására fellángolt veszekedés hevében
A helyszínre kiszálló rendőröket az áldozat fogadta. Bár látható nyomai voltak rajta a bántalmazásnak, a nő elutasította a kórházi ellátást.
Az időközben a lakásból eltávozott férfit a rendőrség felkutatta, előállította, majd őrizetbe vette. Mint kiderült, visszaeső bűnözőről van szó:
Pénteken az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a férfi 30 napos előzetes letartóztatását.
A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a családon belüli erőszakkal gyanúsított férfi ügyében.
Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.
Aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést. A beruházástól azt várják, hogy lerövidül a beavatkozási idő, hatékonyabbá válik a mentés, és javulnak az ügyeletesek munkakörülményei.
Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.
Az AFI Europe megvásárolta a MAS hat romániai bevásárlóparkját – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán. A most lezárult tranzakció értéke 197,7 millió euró.
A most záruló évad során összesen 259 esemény vonzott közel 40 ezer nézőt. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és az égisze alatt működő Udvartér Színház fontosabb sarokszámait Lung László Zsolt igazgató ismertette szerdai sajtótájékoztatóján.
Csaknem 1,3 millió lej értékben bírságolt júniusban a Kovászna Megyei Környezetőrség, többek között szabálytalan hulladéktárolás, porszennyezés és adminisztratív hiányosságok miatt. Van cég, amelynél szinte minden évben találnak hiányosságot az ellenőrök.
Fejlesztési munkálatok miatt nyomásingadozásra kell számítani az ivóvízhálózaton Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen szerdán – tájékoztat a Kovászna megyei Hydrokov vízszolgáltató.
Egy háromszéki sértett 18 500 lejt utalt át csalóknak, akik banki ügyintézőknek adták ki magukat, de a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a teljes összeget sikerült visszaszerezni.
A rendőrség 24 órára őrizetbe vett egy 30 éves, gelencei férfit, akit fenyegetéssel, rongálással, ittas, illetve jogosítvány nélküli járművezetéssel, valamint forgalomba be nem jegyzett jármű közúti használatával gyanúsítanak.
A háromszéki diákok mostantól biztonságosabban, kényelmesebben és környezetkímélőbben járhatnak iskolába. Kovászna Megye Tanácsa ugyanis pályázat révén 36 elektromos iskolabuszt szerzett be 35 helyi önkormányzat tanintézményei számára.
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