Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Visszaeső bántalmazót tartóztatott le a sepsiszentgyörgyi rendőrség

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megverte élettársát, majd megpróbált elmenekülni a hatóságok elől egy sepsiszentgyörgyi férfi. Mint kiderült, az illető nemrég szabadult a börtönből, ahol szintén erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését.

Székelyhon

2026. július 10., 19:032026. július 10., 19:03

Július 9-én éjjel a sepsiszentgyörgyi rendőröket családon belüli erőszak miatt riasztották egy helybéli tömbházlakásba. Az ital hatására fellángolt veszekedés hevében

egy férfi megverte az élettársát, majd elmenekült a hatóságok elől.

A helyszínre kiszálló rendőröket az áldozat fogadta. Bár látható nyomai voltak rajta a bántalmazásnak, a nő elutasította a kórházi ellátást.

Hirdetés

Az időközben a lakásból eltávozott férfit a rendőrség felkutatta, előállította, majd őrizetbe vette. Mint kiderült, visszaeső bűnözőről van szó:

az illető nemrég szabadult a börtönből, ahol szintén erőszakos cselekmények miatt volt elzárva.

Pénteken az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a férfi 30 napos előzetes letartóztatását.

A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a családon belüli erőszakkal gyanúsított férfi ügyében.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Marokkó sem jelentett akadályt, tovább menetel a vébén Franciaország
Talpas Botond az MCC erdélyi képzéseinek jövőjéről: A tehetséggondozást minden körülmények között szeretnénk megőrizni
A gyimesbükki „Brazil” szerint Spanyolország jut tovább
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
Székelyhon

Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Székelyhon

Havas táj és fagypont alatti hőmérséklet ma hajnalban
Marokkó sem jelentett akadályt, tovább menetel a vébén Franciaország
Székely Sport

Marokkó sem jelentett akadályt, tovább menetel a vébén Franciaország
Talpas Botond az MCC erdélyi képzéseinek jövőjéről: A tehetséggondozást minden körülmények között szeretnénk megőrizni
Krónika

Talpas Botond az MCC erdélyi képzéseinek jövőjéről: A tehetséggondozást minden körülmények között szeretnénk megőrizni
A gyimesbükki „Brazil” szerint Spanyolország jut tovább
Székely Sport

A gyimesbükki „Brazil” szerint Spanyolország jut tovább
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 10., péntek

Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében

Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.

Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében
Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében
2026. július 10., péntek

Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység

Aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést. A beruházástól azt várják, hogy lerövidül a beavatkozási idő, hatékonyabbá válik a mentés, és javulnak az ügyeletesek munkakörülményei.

Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység
Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység
2026. július 09., csütörtök

Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység
2026. július 09., csütörtök

Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját

Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.

Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját
Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját
2026. július 09., csütörtök

Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját
2026. július 08., szerda

Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában

Az AFI Europe megvásárolta a MAS hat romániai bevásárlóparkját – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán. A most lezárult tranzakció értéke 197,7 millió euró.

Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában
Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában
2026. július 08., szerda

Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne

A most záruló évad során összesen 259 esemény vonzott közel 40 ezer nézőt. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és az égisze alatt működő Udvartér Színház fontosabb sarokszámait Lung László Zsolt igazgató ismertette szerdai sajtótájékoztatóján.

Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne
Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne
2026. július 08., szerda

Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne
2026. július 07., kedd

Van olyan cég, amelyet minden évben megbírságolnak a környezetőrök

Csaknem 1,3 millió lej értékben bírságolt júniusban a Kovászna Megyei Környezetőrség, többek között szabálytalan hulladéktárolás, porszennyezés és adminisztratív hiányosságok miatt. Van cég, amelynél szinte minden évben találnak hiányosságot az ellenőrök.

Van olyan cég, amelyet minden évben megbírságolnak a környezetőrök
Van olyan cég, amelyet minden évben megbírságolnak a környezetőrök
2026. július 07., kedd

Van olyan cég, amelyet minden évben megbírságolnak a környezetőrök
2026. július 07., kedd

Nyomásingadozás várható Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen

Fejlesztési munkálatok miatt nyomásingadozásra kell számítani az ivóvízhálózaton Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen szerdán – tájékoztat a Kovászna megyei Hydrokov vízszolgáltató.

Nyomásingadozás várható Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen
Nyomásingadozás várható Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen
2026. július 07., kedd

Nyomásingadozás várható Sepsiszentgyörgyön és több sepsiszéki településen
Hirdetés
2026. július 07., kedd

18 500 lejt csaltak ki egy embertől, de végül sikerült a pénzt visszaszerezni

Egy háromszéki sértett 18 500 lejt utalt át csalóknak, akik banki ügyintézőknek adták ki magukat, de a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a teljes összeget sikerült visszaszerezni.

18 500 lejt csaltak ki egy embertől, de végül sikerült a pénzt visszaszerezni
18 500 lejt csaltak ki egy embertől, de végül sikerült a pénzt visszaszerezni
2026. július 07., kedd

18 500 lejt csaltak ki egy embertől, de végül sikerült a pénzt visszaszerezni
2026. július 07., kedd

Listába lehetne foglalni a harmincéves férfi törvényszegéseit

A rendőrség 24 órára őrizetbe vett egy 30 éves, gelencei férfit, akit fenyegetéssel, rongálással, ittas, illetve jogosítvány nélküli járművezetéssel, valamint forgalomba be nem jegyzett jármű közúti használatával gyanúsítanak.

Listába lehetne foglalni a harmincéves férfi törvényszegéseit
Listába lehetne foglalni a harmincéves férfi törvényszegéseit
2026. július 07., kedd

Listába lehetne foglalni a harmincéves férfi törvényszegéseit
2026. július 06., hétfő

Elektromos buszokkal járhatnak iskolába a háromszéki diákok

A háromszéki diákok mostantól biztonságosabban, kényelmesebben és környezetkímélőbben járhatnak iskolába. Kovászna Megye Tanácsa ugyanis pályázat révén 36 elektromos iskolabuszt szerzett be 35 helyi önkormányzat tanintézményei számára.

Elektromos buszokkal járhatnak iskolába a háromszéki diákok
Elektromos buszokkal járhatnak iskolába a háromszéki diákok
2026. július 06., hétfő

Elektromos buszokkal járhatnak iskolába a háromszéki diákok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!