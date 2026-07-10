Visszaeső bántalmazót tartóztatott le a sepsiszentgyörgyi rendőrség

Megverte élettársát, majd megpróbált elmenekülni a hatóságok elől egy sepsiszentgyörgyi férfi. Mint kiderült, az illető nemrég szabadult a börtönből, ahol szintén erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését.

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Július 9-én éjjel a sepsiszentgyörgyi rendőröket családon belüli erőszak miatt riasztották egy helybéli tömbházlakásba. Az ital hatására fellángolt veszekedés hevében

egy férfi megverte az élettársát, majd elmenekült a hatóságok elől.

A helyszínre kiszálló rendőröket az áldozat fogadta. Bár látható nyomai voltak rajta a bántalmazásnak, a nő elutasította a kórházi ellátást.

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Az időközben a lakásból eltávozott férfit a rendőrség felkutatta, előállította, majd őrizetbe vette. Mint kiderült, visszaeső bűnözőről van szó: