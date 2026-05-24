Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A szabálytalankodó gyalogosokra kiszabott pénzbüntetés összege 405 lej
Fotó: Haáz Vince
A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.
Az akció első szakaszában, május 18. és 20. között a rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a gyalogosok által elkövetett szabálytalanságokra. Ezen időszak alatt a helyi rendőrség munkatársai összesen 22 jegyzőkönyvet állítottak ki az úttesten nem megengedett helyen történő átkelés miatt.
A hatóságok a fokozatosság elvét alkalmazva 16 esetben figyelmeztetésben részesítették az érintetteket,
A hatályos jogszabályok értelmében a kiszabott pénzbüntetés összege 405 lej. Amennyiben az érintettek a bírság összegét 15 naptári napon belül kiegyenlítik, úgy a jogszabályok biztosította lehetőséggel élve annak felét, azaz 202,5 lejt kötelesek befizetni.
Romániában a közlekedési balesetek 39 százalékában gyalogosok érintettek,
Ez teszi indokolttá az akciót: természetesen az odafigyelés minden ki részéről ajánlott, azonban egy gyalogos és egy autó találkozásakor a gyalogos az, aki nagyobb sérülést fog szenvedni” – hangsúlyozta Hadnagy István, a helyi rendőrség igazgatója.
A gyalogos átkelés helyesen a következő módon kell történjen:
még kijelölt helyen is kötelező a gyalogosnak is megállni és meggyőződni a biztonságról a járdaszélen, tilos hirtelen lelépni;
kerékpárról, rollerről le kell szállni, azokat tolva kell átkelni a gyalogátjárón;
folyamatosan, tempósan és merőlegesen kell haladni, megállni tilos.
