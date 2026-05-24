Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A szabálytalankodó gyalogosokra kiszabott pénzbüntetés összege 405 lej • Fotó: Haáz Vince

A szabálytalankodó gyalogosokra kiszabott pénzbüntetés összege 405 lej

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

Székelyhon

2026. május 24., 09:302026. május 24., 09:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az akció első szakaszában, május 18. és 20. között a rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a gyalogosok által elkövetett szabálytalanságokra. Ezen időszak alatt a helyi rendőrség munkatársai összesen 22 jegyzőkönyvet állítottak ki az úttesten nem megengedett helyen történő átkelés miatt.

Hirdetés

A hatóságok a fokozatosság elvét alkalmazva 16 esetben figyelmeztetésben részesítették az érintetteket,

súlyosabb szabályszegések miatt azonban 6 alkalommal pénzbírság kiszabására kényszerültek.

A hatályos jogszabályok értelmében a kiszabott pénzbüntetés összege 405 lej. Amennyiben az érintettek a bírság összegét 15 naptári napon belül kiegyenlítik, úgy a jogszabályok biztosította lehetőséggel élve annak felét, azaz 202,5 lejt kötelesek befizetni.

Hirdetés

Romániában a közlekedési balesetek 39 százalékában gyalogosok érintettek,

minden harmadik halálos baleset áldozata gyalogos a legfrissebb statisztikák szerint.

Ez teszi indokolttá az akciót: természetesen az odafigyelés minden ki részéről ajánlott, azonban egy gyalogos és egy autó találkozásakor a gyalogos az, aki nagyobb sérülést fog szenvedni” – hangsúlyozta Hadnagy István, a helyi rendőrség igazgatója.

A gyalogos átkelés helyesen a következő módon kell történjen:

  • még kijelölt helyen is kötelező a gyalogosnak is megállni és meggyőződni a biztonságról a járdaszélen, tilos hirtelen lelépni;

  • kerékpárról, rollerről le kell szállni, azokat tolva kell átkelni a gyalogátjárón;

  • folyamatosan, tempósan és merőlegesen kell haladni, megállni tilos.

Háromszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu
Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok
Az erdélyi csapat maradt bent a fővárosival szemben a 2. Ligában
Az ezeréves határnál provokálta a csíksomlyói búcsúba érkező magyarokat a román soviniszta vezér
Hosszabbításra késztette a címvédőt a Sepsi-SIC a futsaldöntő nyitányán
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu
Székelyhon

A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu
Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok
Székelyhon

Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok
Az erdélyi csapat maradt bent a fővárosival szemben a 2. Ligában
Székely Sport

Az erdélyi csapat maradt bent a fővárosival szemben a 2. Ligában
Az ezeréves határnál provokálta a csíksomlyói búcsúba érkező magyarokat a román soviniszta vezér
Krónika

Az ezeréves határnál provokálta a csíksomlyói búcsúba érkező magyarokat a román soviniszta vezér
Hosszabbításra késztette a címvédőt a Sepsi-SIC a futsaldöntő nyitányán
Székely Sport

Hosszabbításra késztette a címvédőt a Sepsi-SIC a futsaldöntő nyitányán
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak
Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak
2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak
Hirdetés
2026. május 21., csütörtök

Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

Hetvenen a hetven kilométeres úton
Hetvenen a hetven kilométeres úton
2026. május 21., csütörtök

Hetvenen a hetven kilométeres úton
2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?
Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?
2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?
2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke
Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke
2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?
Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?
2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?
2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön
Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön
2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön
2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek
Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek
2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok
Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok
2026. május 20., szerda

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok
2026. május 19., kedd

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen
Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen
2026. május 19., kedd

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen
2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra
Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra
2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!