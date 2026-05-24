Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Júliustól a Kovászna megyei tanács szakapparátusa keretében fog működni a hegyimentő-közszolgálat
Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat
Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.
Kovászna megye egyike azon kevés térségeknek, ahol egy év leforgása alatt tíznél kevesebb alkalommal kell balesetekhez kivonulniuk a hegyimentőknek. Ilyen körülmények között a megye hegyimentő-közszolgálata esetében a létszám is szűkösebb:
Éppen ezért a hegyimentőközpontot mint a megyei tanács alárendeltségébe tartozó, jogi személyiséggel rendelkező intézményt átszervezik a hatékonyságnövelés és költségek csökkentése érdekében.
Kovászna Megye Tanácsa márciusban jelentette be, hogy a jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva átalakítja az intézményrendszerét. Ennek a folyamatnak a része, hogy a hegyimentő-közszolgálatot a megyei önkormányzat szakapparátusába helyezik át július elsejétől.
Kevesebb mentéshez kisebb csapat is elégséges, minden segélykérésre tudnak válaszolni
Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat
Moscviciov Leonid, a Kovászna Megyei Természetvédelmi és Hegyimentőközpont vezetője a Székelyhonnak elmondta: ez a tevékenységüket nem érinti,
Kovászna megye nagy része hegyvidéknek számít, de mentésre ritkábban van szükség, mint a szomszédos megyékben, így a jelenlegi csapatlétszámmal kivétel nélkül minden segélykérésre tudnak reagálni.
Például az elmúlt síszezonban mindössze négy alkalommal kérték a hegyimentők segítségét a sugásfürdői sípályán, amely a nagypataki mellett gyakorlatilag az egyetlen működő sípálya volt Háromszéken az idényben. Ezzel szemben Brassó vagy Hargita megye sípályáin több száz esetben volt szükség a hegyimentőkre.
Moscviciov elmondása szerint az elmúlt években is hasonló számok jellemezték a tevékenységüket:
Egyébként a tavalyi esztendőben a síszezonon kívül két nehezebb mentésben vettek részt, továbbá több alkalommal együttműködtek a rendőrséggel, és kisegítő erőkként részt vettek eltűnt személyek keresésében. Segítségükre számíthattak többek között a tavaly májusi árvizek során is, amikor a csapat részt vett a gátak megerősítésére irányuló tevékenységekben.
A hegyimentők szorosan együttműködnek a rendőrséggel, tűzoltósággal is
Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat
Noha balesetek viszonylag ritkán történnek, a hegyimentők továbbra is sürgősségi szolgálatot fognak teljesíteni, és emellett egyéb tevékenységeiket is folytatják: elsősegélynyújtással és biztonságos túrázással kapcsolatos tájékoztatókat szerveznek, illetve rendszeres karbantartást végeznek a túraösvényeken és menedékházakban is.
