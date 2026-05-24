Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

Farkas Orsolya 2026. május 24., 16:312026. május 24., 16:31

Kovászna megye egyike azon kevés térségeknek, ahol egy év leforgása alatt tíznél kevesebb alkalommal kell balesetekhez kivonulniuk a hegyimentőknek. Ilyen körülmények között a megye hegyimentő-közszolgálata esetében a létszám is szűkösebb:

noha tizenegy fős álláskeret lenne, ebből mindössze hat van betöltve.

Éppen ezért a hegyimentőközpontot mint a megyei tanács alárendeltségébe tartozó, jogi személyiséggel rendelkező intézményt átszervezik a hatékonyságnövelés és költségek csökkentése érdekében. Jelen vannak a baleseteknél, eltűnt személyek keresésénél Kovászna Megye Tanácsa márciusban jelentette be, hogy a jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva átalakítja az intézményrendszerét. Ennek a folyamatnak a része, hogy a hegyimentő-közszolgálatot a megyei önkormányzat szakapparátusába helyezik át július elsejétől.

Kevesebb mentéshez kisebb csapat is elégséges, minden segélykérésre tudnak válaszolni Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat

Moscviciov Leonid, a Kovászna Megyei Természetvédelmi és Hegyimentőközpont vezetője a Székelyhonnak elmondta: ez a tevékenységüket nem érinti,

a csapat és az önkéntesek ezután is bevetésre készek lesznek.

Kovászna megye nagy része hegyvidéknek számít, de mentésre ritkábban van szükség, mint a szomszédos megyékben, így a jelenlegi csapatlétszámmal kivétel nélkül minden segélykérésre tudnak reagálni. Például az elmúlt síszezonban mindössze négy alkalommal kérték a hegyimentők segítségét a sugásfürdői sípályán, amely a nagypataki mellett gyakorlatilag az egyetlen működő sípálya volt Háromszéken az idényben. Ezzel szemben Brassó vagy Hargita megye sípályáin több száz esetben volt szükség a hegyimentőkre. Moscviciov elmondása szerint az elmúlt években is hasonló számok jellemezték a tevékenységüket:

egy év leforgása alatt általában kevesebb mint tíz alkalommal volt szükség komolyabb mentésre.

Egyébként a tavalyi esztendőben a síszezonon kívül két nehezebb mentésben vettek részt, továbbá több alkalommal együttműködtek a rendőrséggel, és kisegítő erőkként részt vettek eltűnt személyek keresésében. Segítségükre számíthattak többek között a tavaly májusi árvizek során is, amikor a csapat részt vett a gátak megerősítésére irányuló tevékenységekben.

A hegyimentők szorosan együttműködnek a rendőrséggel, tűzoltósággal is Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat