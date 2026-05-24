Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Júliustól a Kovászna megyei tanács szakapparátusa keretében fog működni a hegyimentő-közszolgálat • Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat

Júliustól a Kovászna megyei tanács szakapparátusa keretében fog működni a hegyimentő-közszolgálat

Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

Farkas Orsolya

2026. május 24., 16:312026. május 24., 16:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kovászna megye egyike azon kevés térségeknek, ahol egy év leforgása alatt tíznél kevesebb alkalommal kell balesetekhez kivonulniuk a hegyimentőknek. Ilyen körülmények között a megye hegyimentő-közszolgálata esetében a létszám is szűkösebb:

noha tizenegy fős álláskeret lenne, ebből mindössze hat van betöltve.

Éppen ezért a hegyimentőközpontot mint a megyei tanács alárendeltségébe tartozó, jogi személyiséggel rendelkező intézményt átszervezik a hatékonyságnövelés és költségek csökkentése érdekében.

Jelen vannak a baleseteknél, eltűnt személyek keresésénél

Kovászna Megye Tanácsa márciusban jelentette be, hogy a jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva átalakítja az intézményrendszerét. Ennek a folyamatnak a része, hogy a hegyimentő-közszolgálatot a megyei önkormányzat szakapparátusába helyezik át július elsejétől.

Kevesebb mentéshez kisebb csapat is elégséges, minden segélykérésre tudnak válaszolni • Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat Galéria

Kevesebb mentéshez kisebb csapat is elégséges, minden segélykérésre tudnak válaszolni

Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat

Moscviciov Leonid, a Kovászna Megyei Természetvédelmi és Hegyimentőközpont vezetője a Székelyhonnak elmondta: ez a tevékenységüket nem érinti,

a csapat és az önkéntesek ezután is bevetésre készek lesznek.

Kovászna megye nagy része hegyvidéknek számít, de mentésre ritkábban van szükség, mint a szomszédos megyékben, így a jelenlegi csapatlétszámmal kivétel nélkül minden segélykérésre tudnak reagálni.

Hirdetés

Például az elmúlt síszezonban mindössze négy alkalommal kérték a hegyimentők segítségét a sugásfürdői sípályán, amely a nagypataki mellett gyakorlatilag az egyetlen működő sípálya volt Háromszéken az idényben. Ezzel szemben Brassó vagy Hargita megye sípályáin több száz esetben volt szükség a hegyimentőkre.

Moscviciov elmondása szerint az elmúlt években is hasonló számok jellemezték a tevékenységüket:

egy év leforgása alatt általában kevesebb mint tíz alkalommal volt szükség komolyabb mentésre.

Egyébként a tavalyi esztendőben a síszezonon kívül két nehezebb mentésben vettek részt, továbbá több alkalommal együttműködtek a rendőrséggel, és kisegítő erőkként részt vettek eltűnt személyek keresésében. Segítségükre számíthattak többek között a tavaly májusi árvizek során is, amikor a csapat részt vett a gátak megerősítésére irányuló tevékenységekben.

A hegyimentők szorosan együttműködnek a rendőrséggel, tűzoltósággal is • Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat Galéria

A hegyimentők szorosan együttműködnek a rendőrséggel, tűzoltósággal is

Fotó: Salvamont Covasna/Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat

Noha balesetek viszonylag ritkán történnek, a hegyimentők továbbra is sürgősségi szolgálatot fognak teljesíteni, és emellett egyéb tevékenységeiket is folytatják: elsősegélynyújtással és biztonságos túrázással kapcsolatos tájékoztatókat szerveznek, illetve rendszeres karbantartást végeznek a túraösvényeken és menedékházakban is.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok
Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
Az erdélyi csapat maradt bent a fővárosival szemben a 2. Ligában
A magyargyűlölő Tanasának nagyon fáj, hogy a román állam pénzén újították fel a gyimesbükki Rákóczi-várat
Tizenegyesdráma a KSE meccsén, az újdonsült bajnok négyet lőtt a Sepsi OSK II-nek
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok
Székelyhon

Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok
Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
Székelyhon

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
Az erdélyi csapat maradt bent a fővárosival szemben a 2. Ligában
Székely Sport

Az erdélyi csapat maradt bent a fővárosival szemben a 2. Ligában
A magyargyűlölő Tanasának nagyon fáj, hogy a román állam pénzén újították fel a gyimesbükki Rákóczi-várat
Krónika

A magyargyűlölő Tanasának nagyon fáj, hogy a román állam pénzén újították fel a gyimesbükki Rákóczi-várat
Tizenegyesdráma a KSE meccsén, az újdonsült bajnok négyet lőtt a Sepsi OSK II-nek
Székely Sport

Tizenegyesdráma a KSE meccsén, az újdonsült bajnok négyet lőtt a Sepsi OSK II-nek
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje
Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje
2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok
Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok
2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok
2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak
Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak
2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak
Hirdetés
2026. május 21., csütörtök

Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

Hetvenen a hetven kilométeres úton
Hetvenen a hetven kilométeres úton
2026. május 21., csütörtök

Hetvenen a hetven kilométeres úton
2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?
Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?
2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?
2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke
Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke
2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?
Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?
2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?
2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön
Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön
2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön
2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek
Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek
2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!