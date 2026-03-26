Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

A hegyimentő közszolgálat beolvad a megyei tanács szakapparátusába, a közművelődési intézményeket összevonják
Fotó: Tuchiluș Alex
Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.
A megyei önkormányzathoz tartozó intézmények működésének átalakítása kapcsán Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke számolt be a március 26-i tanácsülést követően. Leszögezte: a kialakult gazdasági helyzet, illetve a közigazgatást érintő jogszabályok elfogadása nyomán három lépésben fogják megvalósítani az átszervezést. Ez azt jelenti, hogy
elsőként az intézmények átszervezéséről döntöttek,
április elején az újonnan az új és régi intézmények felépítési és működési szabályzatát, valamint az állások számát fogadják el,
végül pedig a költségvetési törvény nyomán az új állások fizetésalapját is meghatározzák.
Ennek megfelelően a képviselő-testület csütörtöki ülésén jóváhagyta a határozattervezetet, ami a hegyimentő közszolgálat átszervezéséről szól. Az elfogadott organigramm szerint a szolgálat működéséhez 11 alkalmazottra lenne szükség, jelenleg azonban mindössze hat fő látja el a feladatokat, ami nem felel meg a működési feltételeknek.
A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Művészeti Népiskola keretében fog működni
Fotó: Tuchiluș Alex
Ennek következtében a közszolgálatot beolvasztják a megyei önkormányzat szakapparátusába, és július elsejétől megszűnik önálló jogi személyiségként működni.
Ezekkel az átszervezésekkel csökkennek a költségek, hatékonyabb lesz a működés, és a remények szerint a szolgáltatások minősége is javulhat – magyarázta az elnök.
A Csipkés mellett az árkosi, kommandói szállások és a hatolykai kezelőközpont tartozik a táborigazgatósághoz
Fotó: Tuchiluș Alex
Szervezési kérdés volt a megye táborainak működtetése is, amelyre ezennel létrehoztak egy táborigazgatóságot, amely a meglévő turisztikai egyesület keretén belül fog működni.
Utóbbinak tagja a megyei tanács mellett Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Bodok, Szentkatolna és Uzon. Mint ismert, az önkormányzatnak Árkoson és Kommandón vannak táborai, ezek egyenként 50-60 személy elszállásolására alkalmasak, és mindeddig a Művészeti Népiskola gondozásában álltak.
Csakhogy a számvevőszék több rendben is jelezte, hogy a népiskola nem végezhet jövedelmet generáló tevékenységet, az új igazgatóság ezzel szemben igen. Az árkosi és kommandói szálláshelyek mellett a táborigazgatósághoz tartozik most már a hatolykai kezelőközpont és a zabolai Csipkés tábor is, amelynek felújítására idén pályáznak.
A megyei tanács az Anghel Saligny-programba nyújt be pályázatot, hogy
A tervek szerint aszfaltszőnyeget terítenek, utat szélesítenek, betonozott sáncokat hoznak létre, a lakóházaknál pedig kapubejárókat alakítanak ki.
Hét kilométer útszakaszon fognak dolgozni Barátos és Szörcse között
Tamás Sándor felidézte, hogy évekkel ezelőtt már nyertek finanszírozást a Barátos és Zabola között útszakasz teljes újjáépítésére, de kiderült, hogy nem lehet azokon a településeken utat építeni, ahol nincs kiépítve a víz- és csatornarendszer, ezért a projektet kettéválasztották.
Amennyiben Zabolán és a közigazgatásilag hozzá tartozó Szörcsén és Tamásfalván még időben el tudja végezni ezeket a szükséges munkálatokat az önkormányzat – hiszen az erre vonatkozó pályázatot megnyerték már –, akkor a megyei tanács igyekezni fog erre a szakaszra is kiterjeszteni a munkálatot.
