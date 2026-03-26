Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

A hegyimentő közszolgálat beolvad a megyei tanács szakapparátusába, a közművelődési intézményeket összevonják

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

Farkas Orsolya 2026. március 26., 17:032026. március 26., 17:03

A megyei önkormányzathoz tartozó intézmények működésének átalakítása kapcsán Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke számolt be a március 26-i tanácsülést követően. Leszögezte: a kialakult gazdasági helyzet, illetve a közigazgatást érintő jogszabályok elfogadása nyomán három lépésben fogják megvalósítani az átszervezést. Ez azt jelenti, hogy elsőként az intézmények átszervezéséről döntöttek,

április elején az újonnan az új és régi intézmények felépítési és működési szabályzatát, valamint az állások számát fogadják el,

végül pedig a költségvetési törvény nyomán az új állások fizetésalapját is meghatározzák. Ennek megfelelően a képviselő-testület csütörtöki ülésén jóváhagyta a határozattervezetet, ami a hegyimentő közszolgálat átszervezéséről szól. Az elfogadott organigramm szerint a szolgálat működéséhez 11 alkalmazottra lenne szükség, jelenleg azonban mindössze hat fő látja el a feladatokat, ami nem felel meg a működési feltételeknek.

A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Művészeti Népiskola keretében fog működni Fotó: Tuchiluș Alex

Ennek következtében a közszolgálatot beolvasztják a megyei önkormányzat szakapparátusába, és július elsejétől megszűnik önálló jogi személyiségként működni.

Ezenkívül a testület döntése alapján a megye két közművelődési intézményét is összevonják: a Kovászna Megyei Művelődési Központ a Művészeti Népiskola keretében fog működni.

Ezekkel az átszervezésekkel csökkennek a költségek, hatékonyabb lesz a működés, és a remények szerint a szolgáltatások minősége is javulhat – magyarázta az elnök.

A Csipkés mellett az árkosi, kommandói szállások és a hatolykai kezelőközpont tartozik a táborigazgatósághoz Fotó: Tuchiluș Alex

Megoldás a táborok működtetésére Szervezési kérdés volt a megye táborainak működtetése is, amelyre ezennel létrehoztak egy táborigazgatóságot, amely a meglévő turisztikai egyesület keretén belül fog működni. Utóbbinak tagja a megyei tanács mellett Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Bodok, Szentkatolna és Uzon. Mint ismert, az önkormányzatnak Árkoson és Kommandón vannak táborai, ezek egyenként 50-60 személy elszállásolására alkalmasak, és mindeddig a Művészeti Népiskola gondozásában álltak. Csakhogy a számvevőszék több rendben is jelezte, hogy a népiskola nem végezhet jövedelmet generáló tevékenységet, az új igazgatóság ezzel szemben igen. Az árkosi és kommandói szálláshelyek mellett a táborigazgatósághoz tartozik most már a hatolykai kezelőközpont és a zabolai Csipkés tábor is, amelynek felújítására idén pályáznak. Megújul egy orbaiszéki útszakasz A megyei tanács az Anghel Saligny-programba nyújt be pályázatot, hogy

felújítson egy hét kilométeres útszakaszt Barátostól Szörcse bejáratáig.

A tervek szerint aszfaltszőnyeget terítenek, utat szélesítenek, betonozott sáncokat hoznak létre, a lakóházaknál pedig kapubejárókat alakítanak ki.

Hét kilométer útszakaszon fognak dolgozni Barátos és Szörcse között