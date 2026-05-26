Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Sok a szabadon csatangoló eb Őrkőn és környékén

Sok a szabadon csatangoló eb Őrkőn és környékén

Fotó: Tuchiluș Alex

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

Farkas Orsolya

2026. május 26., 13:432026. május 26., 13:43

Az elmúlt két hétben az őrkői kóbor kutyák befogására koncentrált a szépmezői kutyamenhely csapata. Az elszállított állatok között olyanok is vannak, amelyeket a jelek szerint hosszú ideje kegyetlen körülmények között tartottak az emberek. Eközben

a városiak is féltik az időseiket, gyermekeiket a falkákban kóborló ebektől.

Benedek Olivért menhelyvezetőt kérdeztük arról, hogyan terveznek felülkerekedni ezen az áldatlan állapoton.

Folytatják az őrkői kutyák befogását

A menhelyet működtető Urban Locato múlt héten még arról tájékoztatott, hogy 16 őrkői kutyát sikerült befogni, ám Benedek Olivér szerint ez a szám a hét végéig 22-re nőtt. Három kutyát meg kellett műteni a nyakuk köré tekeredett drótkötelek, illetve bálakötő miatt. Ezek régóta lehettek rajtuk, mert

annyira mélyen befúródtak az állatok testébe, hogy az idő múlásával a bőrük részlegesen benőtte a kötelet.

Ezenkívül egy kölyökkutyát is műteni kellett, miután a jelek szerint korábban bántalmazták. A beavatkozást szerencsére jól viselte, ezért minden jel arra mutat, hogy sikeresen felépül.

A kóbor ebek nagy része az Őrkőről származik, gyakran falkákban járnak, legutóbb például a városközpontban készített róluk felvételt egy lakó, majd közzétette azt Facebookon. Benedek Olivér hangsúlyozta:

sokat segítene, ha ilyenkor a menhelyhez is eljuttatnák a felvételeket,

lehetőleg minél hamarabb, a pontos helyszínt és időpontot is megemlítve. Így több esély van rá, hogy az állatokat időben megtalálják és befogják, mielőtt továbbállnának.

A tapasztalat az, hogy a lakók egy része segíti, mások viszont hátráltatják a befogást. A városban két csapdát helyeztek ki a kóborkutyák számára, de jelenleg egyik sincs használatban, mert úgy tűnik, néhányan szabotálni próbálják a menhely terveit:

volt, amikor üresen csukták le a csapdát, máskor megrongálták azt, sőt lopásra is volt példa.

Pedig a csapdába való befogás még a kábításnál is emberségesebb, az állatra nem jelent veszélyt – hangsúlyozta a menhelyvezető –, ráadásul az utcáról biztonságos helyre kerül az eb, ellátják a sebeit, és jobb esélyt kap rá, hogy szerető családhoz kerüljön. Az sem segíti a kóbor állatok helyzetét, hogy sokan etetik őket, gyakran egy egész falkányit, de az illetők már nem vállalják, hogy felelős gazdaként gondoskodnak róluk.

Ivartalanítási akciót fontolgatnak

A jövőre vonatkozóan Benedek Olivér elmondta, hogy a csapdákat május utolsó hetében újra kihelyezik, és folytatják a járőrözést a városban. Egyébként a befogás legtöbbször problémamentesen zajlik, ám azokban az esetekben,

amikor az Őrkőn, illetve annak közvetlen közelében szerveznek befogási akciót, akkor a biztonság érdekében a helyi rendőrség, illetve az állatrendőrség is jelen van.

Nem csoda, hiszen itt az elmúlt években többször is be kellett avatkozni állatkínzás miatt.

Mi magunk is útra kerekedtünk, hogy lássuk, milyen állapotok uralkodnak a romanegyed környékén, és bár csak egy kis részét sikerült bejárni, az feltűnt, hogy

sok szabadon engedett kutya kötéllel a nyakában jön-megy, az út szélére kidobott szemeteszsákokból lakomázik.

Több közülük láthatóan alultáplált.

Mivel a kóbor ebek száma a befogással hosszú távon nem csökkenhet, a menhely működtetői elgondolkodtak egy ivartalanítási akció megszervezésén, de erről még nem született döntés. Hasonlóra néhány évvel korábban volt példa,

teljes állatorvosi csapat vonult ki a helyszínre, de kevés kutyán tudták elvégezni a műtétet,

mert a lakók nem engedték, hogy tovább végezzék a munkát, ugyanakkor azt sem vállalták, hogy az ebeknek beadatják a kötelező oltást és csipet. Benedek Olivér szerint már sikerült jó kapcsolatokat kialakítani Őrkőn, és ez biztató jel arra, hogy a jövőben együttműködőbbé válik a közösség.

Örökbefogadókra van szükség

A menhely jelenlegi létszáma megközelítőleg 130 kutya, további hat kölyök karanténban van: három még nem választható el az anyaállattól, de már lefoglalható, illetve másik három különleges odafigyelést igényel, ezeket ugyanis az anyjuk hiányában a menhely alkalmazottai, illetve az önkéntesek etetik pipettával.

Május első három hete kevés örökbefogadást hozott, mindössze hét kutyát fogadtak be.

A menhely bízik abban, hogy ha az emberek személyesen találkoznak az állatokkal, könnyebben találnak gazdára a négylábúak, ennek érdekében a június elsejei, gyermeknapi programokon is részt vesz a menhely. A tervek szerint – a Szent György Napokhoz hasonlóan – önkéntesek segítségét bevonva az Erzsébet parkban, a tó környékén lehet majd felnőtt és kölyökkutyákkal barátkozni 11 és 16 óra között.

Aki Sepsiszentgyörgy belterületén csatangoló kóbor kutyákra lesz figyelmes, a +40732717185-ös számot hívhatja. Fontos, hogy ezt azonnal megtegyék, és ne sokkal később, mert a kóbor ebek nem várnak sokáig egy helyen a befogásra.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
1 hozzászólás Hozzászólások
2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

