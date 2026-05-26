Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Sok a szabadon csatangoló eb Őrkőn és környékén
Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.
Az elmúlt két hétben az őrkői kóbor kutyák befogására koncentrált a szépmezői kutyamenhely csapata. Az elszállított állatok között olyanok is vannak, amelyeket a jelek szerint hosszú ideje kegyetlen körülmények között tartottak az emberek. Eközben
Benedek Olivért menhelyvezetőt kérdeztük arról, hogyan terveznek felülkerekedni ezen az áldatlan állapoton.
A menhelyet működtető Urban Locato múlt héten még arról tájékoztatott, hogy 16 őrkői kutyát sikerült befogni, ám Benedek Olivér szerint ez a szám a hét végéig 22-re nőtt. Három kutyát meg kellett műteni a nyakuk köré tekeredett drótkötelek, illetve bálakötő miatt. Ezek régóta lehettek rajtuk, mert
Ezenkívül egy kölyökkutyát is műteni kellett, miután a jelek szerint korábban bántalmazták. A beavatkozást szerencsére jól viselte, ezért minden jel arra mutat, hogy sikeresen felépül.
A kutyának műtétre volt szüksége a befogás után
Fotó: Benedek Olivér
A kóbor ebek nagy része az Őrkőről származik, gyakran falkákban járnak, legutóbb például a városközpontban készített róluk felvételt egy lakó, majd közzétette azt Facebookon. Benedek Olivér hangsúlyozta:
lehetőleg minél hamarabb, a pontos helyszínt és időpontot is megemlítve. Így több esély van rá, hogy az állatokat időben megtalálják és befogják, mielőtt továbbállnának.
A tapasztalat az, hogy a lakók egy része segíti, mások viszont hátráltatják a befogást. A városban két csapdát helyeztek ki a kóborkutyák számára, de jelenleg egyik sincs használatban, mert úgy tűnik, néhányan szabotálni próbálják a menhely terveit:
Pedig a csapdába való befogás még a kábításnál is emberségesebb, az állatra nem jelent veszélyt – hangsúlyozta a menhelyvezető –, ráadásul az utcáról biztonságos helyre kerül az eb, ellátják a sebeit, és jobb esélyt kap rá, hogy szerető családhoz kerüljön. Az sem segíti a kóbor állatok helyzetét, hogy sokan etetik őket, gyakran egy egész falkányit, de az illetők már nem vállalják, hogy felelős gazdaként gondoskodnak róluk.
A jövőre vonatkozóan Benedek Olivér elmondta, hogy a csapdákat május utolsó hetében újra kihelyezik, és folytatják a járőrözést a városban. Egyébként a befogás legtöbbször problémamentesen zajlik, ám azokban az esetekben,
Nem csoda, hiszen itt az elmúlt években többször is be kellett avatkozni állatkínzás miatt.
A kutyákat kötőkkel jelölik meg az állítólagos gazdák, csipet azonban nem vásárolnak
Fotó: Benedek Olivér
Mi magunk is útra kerekedtünk, hogy lássuk, milyen állapotok uralkodnak a romanegyed környékén, és bár csak egy kis részét sikerült bejárni, az feltűnt, hogy
Több közülük láthatóan alultáplált.
Mivel a kóbor ebek száma a befogással hosszú távon nem csökkenhet, a menhely működtetői elgondolkodtak egy ivartalanítási akció megszervezésén, de erről még nem született döntés. Hasonlóra néhány évvel korábban volt példa,
mert a lakók nem engedték, hogy tovább végezzék a munkát, ugyanakkor azt sem vállalták, hogy az ebeknek beadatják a kötelező oltást és csipet. Benedek Olivér szerint már sikerült jó kapcsolatokat kialakítani Őrkőn, és ez biztató jel arra, hogy a jövőben együttműködőbbé válik a közösség.
A menhelynek telefonon vagy WhatsAppon jelezhetjük, ha kóbor ebeket látunk a városban
Fotó: Tuchiluș Alex
A menhely jelenlegi létszáma megközelítőleg 130 kutya, további hat kölyök karanténban van: három még nem választható el az anyaállattól, de már lefoglalható, illetve másik három különleges odafigyelést igényel, ezeket ugyanis az anyjuk hiányában a menhely alkalmazottai, illetve az önkéntesek etetik pipettával.
A menhely bízik abban, hogy ha az emberek személyesen találkoznak az állatokkal, könnyebben találnak gazdára a négylábúak, ennek érdekében a június elsejei, gyermeknapi programokon is részt vesz a menhely. A tervek szerint – a Szent György Napokhoz hasonlóan – önkéntesek segítségét bevonva az Erzsébet parkban, a tó környékén lehet majd felnőtt és kölyökkutyákkal barátkozni 11 és 16 óra között.
Aki Sepsiszentgyörgy belterületén csatangoló kóbor kutyákra lesz figyelmes, a +40732717185-ös számot hívhatja. Fontos, hogy ezt azonnal megtegyék, és ne sokkal később, mert a kóbor ebek nem várnak sokáig egy helyen a befogásra.
