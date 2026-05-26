Szeptemberig nem járnak a vonatok Újtusnád és Csíkszereda között

Nyáron nem járnak a vonatok. Szeptemberig kell várni
Fotó: Borbély Fanni
Életbe lépett a vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, amely egészen szeptember 16-ig tart majd, ezalatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Újusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.
Nem közlekedik már semmilyen vasúti szerelvény az említett útvonalon, mivel olyan beavatkozást végeznek el, amely ezt lehetetlenné teszi. Egy vasúti híd újjáépítése történik Újtusnád és Csíkszentsimon között, ez viszont azzal jár, hogy Csíkszereda és Újtusnád között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.
Így szeptember 16-ig a Budapest és Brassó között közlekedő
Ugyanez történik a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő InterRegio vonatok utasaival, ők Csíkszereda és Újtusnád között lesznek kénytelenek vonatpótló buszokra szállni. Hasonló módon történik a Brassó és Déda között közlekedő Regio vonatokkal utazók szállítása is Csíkszeredától Újtusnádig és vissza, ezen a távon szintén buszok helyettesítik a vonatokat.
A Bukarest és Szatmárnémeti között közlekedő IR szerelvények a Segesvár – Tövis – Kolozsvár útvonalon járnak majd, elkerülve ezt a vasúti fővonalat. A Szatmárnémeti és Konstanca közötti tengerparti idényvonat – június 13. és szeptember 6. között – szintén más irányt vesz, Madéfalvától Egyedhalma (Adjud) érintésével Bodzavásáron át (Buzău) halad, elkerülve Csíkszeredát és Brassót.
A Brassó és Jászvásár között közlekedő IR szerelvények csak Jászvásár és Bákó között járnak majd a jelzett időszakban.
