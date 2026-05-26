Szeptemberig nem járnak a vonatok Újtusnád és Csíkszereda között

Életbe lépett a vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, amely egészen szeptember 16-ig tart majd, ezalatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Újusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Kovács Attila 2026. május 26., 14:452026. május 26., 14:45

Nem közlekedik már semmilyen vasúti szerelvény az említett útvonalon, mivel olyan beavatkozást végeznek el, amely ezt lehetetlenné teszi. Egy vasúti híd újjáépítése történik Újtusnád és Csíkszentsimon között, ez viszont azzal jár, hogy Csíkszereda és Újtusnád között pótlóbuszok szállítják az utasokat. korábban írtuk Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni. Így szeptember 16-ig a Budapest és Brassó között közlekedő

Corona és Hargita Intercity szerelvényei csak Budapest és Csíkszereda között járnak, Csíkszeredától Brassóig, illetve visszafelé autóbuszok szállítják majd az utasokat.