Szeptemberig nem járnak a vonatok Újtusnád és Csíkszereda között

Nyáron nem járnak a vonatok. Szeptemberig kell várni

Nyáron nem járnak a vonatok. Szeptemberig kell várni

Fotó: Borbély Fanni

Életbe lépett a vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, amely egészen szeptember 16-ig tart majd, ezalatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Újusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Kovács Attila

2026. május 26., 14:452026. május 26., 14:45

Nem közlekedik már semmilyen vasúti szerelvény az említett útvonalon, mivel olyan beavatkozást végeznek el, amely ezt lehetetlenné teszi. Egy vasúti híd újjáépítése történik Újtusnád és Csíkszentsimon között, ez viszont azzal jár, hogy Csíkszereda és Újtusnád között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között
Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között

Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Így szeptember 16-ig a Budapest és Brassó között közlekedő

Corona és Hargita Intercity szerelvényei csak Budapest és Csíkszereda között járnak, Csíkszeredától Brassóig, illetve visszafelé autóbuszok szállítják majd az utasokat.

Ugyanez történik a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő InterRegio vonatok utasaival, ők Csíkszereda és Újtusnád között lesznek kénytelenek vonatpótló buszokra szállni. Hasonló módon történik a Brassó és Déda között közlekedő Regio vonatokkal utazók szállítása is Csíkszeredától Újtusnádig és vissza, ezen a távon szintén buszok helyettesítik a vonatokat.

A Bukarest és Szatmárnémeti között közlekedő IR szerelvények a Segesvár – Tövis – Kolozsvár útvonalon járnak majd, elkerülve ezt a vasúti fővonalat. A Szatmárnémeti és Konstanca közötti tengerparti idényvonat – június 13. és szeptember 6. között – szintén más irányt vesz, Madéfalvától Egyedhalma (Adjud) érintésével Bodzavásáron át (Buzău) halad, elkerülve Csíkszeredát és Brassót.

A Brassó és Jászvásár között közlekedő IR szerelvények csak Jászvásár és Bákó között járnak majd a jelzett időszakban.

2026. május 26., kedd

Magyar alkotókat is díjaztak az UNITER-gálán

A hazai színházi világ legrangosabb szakmai elismeréseit osztották ki hétfőn a bukaresti UNITER-gálán, ahol több erdélyi magyar alkotó és művész is elismerésben részesült.

2026. május 26., kedd

Kelemen Hunor szerint ki fog derülni, ki áll a lemondott RMDSZ-es miniszter körüli botrány hátterében

Manipulációnak nevezte kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Demeter András volt kulturális miniszter körüli botrányt, amelyet szerinte egy kontextusából kiemelt kijelentés robbantott ki.

Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa

Elhunyt Varró Éva pszichológus – adta hírül a Kolozsvár központú J.L. Moreno Pszichodráma Társaság (Societatea de Psihodramă J.L. Moreno). A szakembert 2024. augusztus 20-án Pro Urbe díjjal tüntette ki a csíkszeredai városvezetés.

2026. május 26., kedd

Az RMDSZ csak akkor támogatja a jövendőbeli miniszterelnököt, ha megismeri az elképzeléseit

Az RMDSZ akkor fogja eldönteni, hogy támogatja-e a jövendőbeli miniszterelnök-jelöltet, amikor kiderül, hogy mik a tervei – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

2026. május 26., kedd

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!
2026. május 26., kedd

Családi konfliktus következtében késeltek halálra egy nőt

Meghalt egy 36 éves nő a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, miután megkéselték egy több személyt érintő spontán összetűzésben – tájékoztatott kedden a megyei rendőrség.

Ismét moldovai állampolgár lett Traian Băsescu

Ismét megkapta a moldovai állampolgárságot Traian Băsescu volt román államfő – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Maia Sandu moldovai elnök.

2026. május 26., kedd

Közös városi applikációt fejleszt Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós

Indul a CityApp applikáció kivitelezése, aláírta Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere a két város közös, digitalizációját fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését pénteken.

2026. május 26., kedd

Tervezet: kötelező lesz közzétenni, hogy mennyit kapnak a közintézmények alkalmazottai

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.

2026. május 26., kedd

Részleteket tudtunk meg a székelyszentkirályi halálos balesetről

Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.

